Понимать город

Айзере Алтай давно интересовала урбанистика – узнав про проект, она решила в нем поучаствовать, и в итоге поступила. Благодаря школе урбанистики она стала замечать, что даже незначительные, на первый взгляд, вещи, уничтожают окружающую среду: «Например, я читала про изменение погодных условий и про то, что в городе всегда теплее чем в пригороде. И я думала – ой, поеду на такси, ничего не будет, оставлю телефон на зарядке на ночь, ничего не будет. Но это трата энергии и выброс вредных выхлопов, это кажется мелочью, которая не навредит, а по факту оставляет большой след».

Команда Тимура Куанова разбирала проблемы транспорта и архитектуры в микрорайоне Алмагуль: «У меня не было опыта в исследовании района, я знаю только свой, и было интересно исследовать незнакомое место, в котором был только проездом. Мы разбирали проблемы речки Большая Алматинка, проблемы новой застройки, изучали транспорт – было очень интересно», – отмечает Тимур.

Он также рассказывает, что вместе со своей командой во время исследований заметил, что в районе очень много неиспользованных пустырей, а также нет магистрального транспорта и людям сложно добираться до центра города. В будущем Тимур мечтает связать жизнь с архитектурой и в целом с планированием города: «Мне кажется, я самый настоящий патриот своей страны и я не хочу переезжать отсюда, потому что это самое простое, что можно сделать. Я вижу, что у нас все далеко не гладко и не идеально, но я бы хотел внести свою какую-то лепту своими идеями».

Студент Алдияр Мурзабеков также исследовал Алмалинский район и на его взгляд, главная сложность территории – проблема с пешеходными зонами. «Наша идея — сделать побольше пешеходных зон, сделать Алмалинский район в районе магазина «Стрела» удобным для бизнеса на первых этажах. Вместо бывшего магазина можно было бы сделать супермаркет или музей. Минус нашего города, наверное, в том, что в нем много развязок и шоссе, например, как проспект аль-Фараби, пешеходные переходы есть только над землей или под землей. А еще в других странах много магазинов вдоль улиц, а у нас, в основном, все магазины и популярные бренды находятся только в торговых центрах и люди не гуляют по городу, а только ходят в торговые центры».