Понимать город

Дария Зулфухаркызы, Алма Мурзалиева
Общественный фонд Urban Forum Kazakhstan в прошлом году создал образовательный проект «Urbanitarium» для детей и подростков, в котором изучаются принципы и методы урбанистики. Власть отправилась на закрытие летнего семестра курса и поговорила с организаторами и участниками проекта, чтобы узнать как проходил курс.
В 2021 году общественный фонд Urban Forum Kazakhstan, специализирующийся на урбанистике, создал отдельный проект для детей и подростков от 13 до 16 лет, в котором студентов обучали профессионалы разных областей. В этом году курс стартовал 27 июня и длился шесть недель, в течение которых изучались урбанистика, архитектура, социология, экология и другие дисциплины. По сравнению с прошлым годом, в котором обучалось 24 ребенка, в этом сезоне участников в два раза больше – 51 студент. Этот семестр был бесплатным для всех участников благодаря финансовой поддержке новых спонсоров. Студентов разделили на две группы, первая проходила занятия в университете AlmaU, вторая – в школе Жании Аубакировой.
Для участия в проекте абитуриенты должны были заполнить форму, которую рассматривали кураторы проекта. В результате выставлялись оценочные баллы и групповым решением отбирались будущие студенты.
Право быть вовлеченными
С организаторами проекта «Urbanitarium» и их участниками мы встретились перед церемонией закрытия, на парковке возле парка первого президента. Организаторы, волонтеры, дети, подростки и их кураторы ожидали автобус, который отвез их в визит-центр «Аюсай». Там прошла презентация проектов, в которых участники анализировали и представляли свои планы по улучшению урбанистики города. Студенты разделились на группы, самая многочисленная из которых специализировалась на транспортной ситуации в городе.
Если в прошлом семестре был только вводный курс в урбанистику, то в этом определенный уклон сделан на экологию, что и объединяло темы студентов. Анализируя проблемы в архитектуре, экологии, озеленении, транспортной системе города, ребята предлагали свои решения.
«Вот сейчас ты ходишь по городу и видишь, что можно было бы лучше сделать, что-то убрать, а что-то построить, становишься осознаннее. Например, частный сектор в Алмалинском районе — это не очень выгодно, город нужно застраивать такими домами, чтобы была более высокая плотность населения. Когда один дом занимает большую площадь и там живет, условно, только одна семья – это не очень выгодно. То есть частные сектора должны находиться на окраине города, за его пределами», – считает студентка проекта Арина Лепехина.
Самая младшая участница проекта Сафия Росельбаева, вместе со своей группой «экология и животные» проводила исследование Алмалинского района. По словам ребят, в районе есть только два зарегистрированных приюта для животных и мало пунктов приема вторсырья, кроме того, по улице Чокина нет ни одной урны в пределах двухсот метров. Около 30% жителей считают главной проблемой района плохую экологическую обстановку, а 65% – мусор. Сафия рассказала, что в будущем планирует открыть собственный зоопарк: «Когда вырасту, я хочу открыть огромный зоопарк, где будут наблюдать за животными и за ними присматривать. А сейчас у нас в зоопарках в маленьких клетках животные ходят туда-сюда из-за стресса».
Айзере Алтай давно интересовала урбанистика – узнав про проект, она решила в нем поучаствовать, и в итоге поступила. Благодаря школе урбанистики она стала замечать, что даже незначительные, на первый взгляд, вещи, уничтожают окружающую среду: «Например, я читала про изменение погодных условий и про то, что в городе всегда теплее чем в пригороде. И я думала – ой, поеду на такси, ничего не будет, оставлю телефон на зарядке на ночь, ничего не будет. Но это трата энергии и выброс вредных выхлопов, это кажется мелочью, которая не навредит, а по факту оставляет большой след».
Команда Тимура Куанова разбирала проблемы транспорта и архитектуры в микрорайоне Алмагуль: «У меня не было опыта в исследовании района, я знаю только свой, и было интересно исследовать незнакомое место, в котором был только проездом. Мы разбирали проблемы речки Большая Алматинка, проблемы новой застройки, изучали транспорт – было очень интересно», – отмечает Тимур.
Он также рассказывает, что вместе со своей командой во время исследований заметил, что в районе очень много неиспользованных пустырей, а также нет магистрального транспорта и людям сложно добираться до центра города. В будущем Тимур мечтает связать жизнь с архитектурой и в целом с планированием города: «Мне кажется, я самый настоящий патриот своей страны и я не хочу переезжать отсюда, потому что это самое простое, что можно сделать. Я вижу, что у нас все далеко не гладко и не идеально, но я бы хотел внести свою какую-то лепту своими идеями».
Студент Алдияр Мурзабеков также исследовал Алмалинский район и на его взгляд, главная сложность территории – проблема с пешеходными зонами. «Наша идея — сделать побольше пешеходных зон, сделать Алмалинский район в районе магазина «Стрела» удобным для бизнеса на первых этажах. Вместо бывшего магазина можно было бы сделать супермаркет или музей. Минус нашего города, наверное, в том, что в нем много развязок и шоссе, например, как проспект аль-Фараби, пешеходные переходы есть только над землей или под землей. А еще в других странах много магазинов вдоль улиц, а у нас, в основном, все магазины и популярные бренды находятся только в торговых центрах и люди не гуляют по городу, а только ходят в торговые центры».
Во время интервью Алдияр рассказал, что его ожидания полностью оправдались, потому как в школе было много интерактивов, экскурсий и интересных игр: «Мне больше всего запомнился street art, его важность и значение для города. Еще запомнилась лекция про ландшафтную архитектуру, там был очень большой уклон на экологию, мы узнали какие растения нужно высаживать, а какие не стоит. Вообще с детства мне нравится архитектура, я считаю ее самым важным искусством, так как оно влияет на каждого, ты не можешь от нее спрятаться, ты должен контактировать с городом и домами. И в будущем я планирую поступить в университет и стать архитектором».
Организаторы «Urbanitarium» также предложили прошлогодним выпускникам проекта в этом году принять участие в качестве волонтеров. Кирилл – один из участников первого сезона школы, в этом году повторно участвует как волонтер, поскольку ему понравился прошлогодний опыт. Школа «заинтересовала» его темой урбанистики и большего всего волонтеру хотелось узнать что такое урбанистика и как она работает: «Я понял, что есть очень много пробелов, есть, над чем работать, есть, что улучшать, но и не только у нас, а в принципе, везде», – рассказал он.
Лектор проекта Настя Гончарова провела лекцию для учащихся на тему экономики замкнутого цикла. Она считает, что новое поколение – это новое мышление, и сейчас важно научить детей обращать внимание на вещи, не только связанные с комфортом, но и с целесообразностью: «Окей, может быть, никто из них не станет ни урбанистом, ни профессиональным архитектором, но то, что у них уже будет натренирован кругозор и взгляд на эти вещи, сделает их более требовательными, более грамотными. Это, на самом деле, очень хороший вклад в качество человеческого капитала. Может это громко звучит, потому что курс короткий, но маленькими шагами это все меняется. Потому что я проводила лекцию и обратила внимание на то, как быстро ребята впитывают информацию. То есть они могут каких-то глубин, взаимосвязи серьезных не чувствовать и не понимать, но то, что они выхватывают, и у них остаются в голове какие-то очень интересные факты, то это очень здорово».
Соучредитель «Urban Forum Kazakhstan» и директор по развитию «Urbanitarium» Асель Есжанова объяснила, что у проекта нет задачи реализации планов, предлагаемых учащимися. Тем не менее, более устойчивые и профессиональные планы они предлагают акимату города: «Задачей курса является непрерывный диалог и обсуждение тем городского развития для расширения аудитории, заинтересованной в процессах урбанистики. Мы бы хотели включать в этот диалог не только центр принятия решения – акимат, бизнес-структуры, экспертное сообщество или взрослых активных горожан, мы считаем, что подростки имеют такое же право быть вовлеченными в городские процессы».
По словам Асель Есжановой, началом проекта стало исследование «Urban Forum Kazakhstan» совместно с «UNICEF Kazakhstan» в 2017 году: «Мы опрашивали детей разного возраста и у каждого спрашивали, как они себя чувствуют в городе, в Астане и в Алматы. И обратили внимание на то, что наши города не приспособлены для детей».
Дети, не интегрированные в город, не чувствующие себя безопасно в городской среде, вырастают отчужденными от мест, в которых родились, а также теряют чувство ответственности в будущем: «Они (подростки – В) не чувствуют себя ответственными в будущем, для нас это был один из триггеров, мы задумались о том, что есть большая, серьезная аудитория — это подростки, у которых не хватает ни среды, ни условий», – отмечает Асель Есжанова.
«Urban Forum» занимается исследовательскими проектами, однако, по мнению Есжановой, важно говорить об образовании и просвещении, чтобы больше людей знало о том, как сделать города более комфортными, справедливыми и безопасными: «Лучше всего начинать именно с подросткового возраста, потому что они как раз определяются с профессиями. Завтра они станут будущими лидерами нашей страны, будут принимать серьезные большие решения и очень важно, чтобы они уже сейчас это понимали».
Есжанова отмечает, что климатические условия ухудшаются, и молодому поколению стоит быть к этому готовым. Так, например, нужно понимать то, как пробки влияют на загрязнение воздуха и насколько хорошим или плохим может быть качество воды. К примеру, эксперты показывали студентам опыты, после чего, рассказывает Асель, ребята брали пробы с озер, рек, арыков и, делая замеры, исследовали состав воды.
«Urbanitarium» планируют запускать каждый год, однако неизвестно какой будет уклон в последующих годах. Более того, по окончанию летнего семестра, «Urban Forum Kazakhstan» планирует написать свою методологическую работу, где будет описана вся структура программы. Работа будет в открытом доступе для того, чтобы заинтересованные лица других регионов Казахстана также могли запустить похожую школу, применив опыт курса «Urbanitarium».
В конце мероприятия кураторы Адиль Ажиев и Диас Маратулы выдали участникам сертификаты об окончании курса. Как сообщила Власти координаторка проекта Ольга Никушкина, сертификат нигде не утвержден.
«На самом деле бумажка не имеет абсолютно никакого значения, имеет значение именно тот опыт, который ребенок здесь прошел, и который поможет именно в осознании самого себя, и в том направлении, куда он может двигаться дальше», – подытожил Адиль Ажиев.