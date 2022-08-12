Ключ на ту сторону

В Алматы 68 надземных и подземных пешеходных переходов оборудованы подъемными устройствами и лифтами для людей с ограниченными возможностями. Однако воспользоваться ими не так легко — подъемники не работают без специального ключа. Получить его можно только в районном акимате — в том, к которому относится нужный вам переход. Журналист Власти Назерке Курмангазинова вместе с Богданом Джепкой, активистом и членом Общественного совета, попыталась получить ключ от подъемника и перебраться на другую сторону проспекта аль-Фараби.
С Богданом Джепкой мы договорились встретиться в 11:00 возле надземного перехода на проспекте Аль-Фараби-Ходжанова. Но я заранее — в 10 часов начала звонить в акимат, чтобы получить ключи от лифта. Кстати, у самого подъемника нет никакой информации о том, что для его работы нужны ключи и о том, как их можно получить. Поиски ключа нужно начать с определения того, в каком районе находится переход, а потом уже звонить в отдел благоустройства районного акимата, в нашем случае это был Бостандыкский. Мне удалось получить номер телефона отдела благоустройства, и еще около 40 минут я пыталась до него дозвониться, но трубку никто не брал. Сотрудница акимата перенаправила в отдел городской мобильности, и там тоже не отвечали. Чуть позже Богдану удалось дозвониться до руководства отдела благоустройства, и нам пообещали, что привезут ключ к переходу через 15 минут.
«Мы просили акимат снять подъемники и поставить лифты, – рассказывает Богдан, пока мы ждем ключ. — Нам объясняют, что акимат не может снять подъёмники с баланса, ведь на них потрачены государственные деньги. Ребята, которые занимаются этими подъемниками, говорят, что здесь стоят какие-то европейские двигатели, наши запчасти к ним не подходят, приходится связываться с производителем в Европе. Градоначальники поставили это, не обсудив ни с кем, а мы теперь мучаемся. И ведь это касается не только людей с инвалидностью, но и мам с колясками, пожилых, которые тут живут. Здесь рядом больница и она должна быть доступна для всех».
Богдан передвигается на инвалидной коляске и многие годы защищает права людей с особыми потребностями. Он признается, что старается не пересекать дороги, на которых есть подземные и надземные переходы, потому что это небезопасно и неудобно. До этого дня он ни разу не пользовался подъемниками, установленными на надземных переходах.
«Я против этой системы с ключами, потому что не каждый человек с инвалидностью знает, что он должен прийти в акимат и получить ключ. Я уверен, что у половины людей на колясках точно нет этого ключа. Тут на подъемнике хотя бы должен быть написан номер, по которому нужно позвонить. Да что там, вы же сами звонили, не работают эти телефоны», — говорит Богдан.
К нам подходит молодой человек и представляется специалистом отдела благоустройства Бостандыкского района, он принес ключ от подъемника. Перед этим мы видели, как он с другой стороны перехода пытался разобраться в том, как работают подъемники и звонил кому-то.
«Это я Богдан. Вы ключик привезли? Работает этот подъёмник?», — начал разговор Богдан.
«Ага», — ответил сотрудник акимата и нажал ключом на кнопку подъемника, но устройство не откликнулось. После нескольких попыток молодой человек начал кому-то звонить и объяснить, что механизм не работает.
«Говорят, надо перезагрузить систему, сейчас специалисты приедут».
Богдан предлагает посмотреть следующий переход: «Вы мне этот ключ оставите? Он универсальный? То есть я могу даже в Алмалинском районе спокойно подойти к такому подъемникуи он будет работать?»
Сотрудник акимата: «Да».
Богдан: «Вы тогда записываете, что это теперь мой ключ? Они бесплатные?
Сотрудник акимата: «Да, у нас все в курсе то, что вам выдали ключ».
Мы направились к следующему надземному переходу, который стоит возле комплекса «Ариал».
Чиновник рассказал о том, что люди с инвалидностью должны оставлять заявку на выдачу ключей, которыми, в том числе, открываются и лифты на надземных переходах.
«Я это все прекрасно понимаю, но, допустим, я приехал из столицы или Атырау в Алматы и не знаю, где взять этот ключ, да даже не знаю, что это Бостандыкский район, — рассуждает Богдан. — Мы с 9 утра пытаемся найти этот ключ. А если человеку нужно срочно перебраться на ту сторону? Говорите, что подъемник надо перезагрузить, и пока специалисты в течение часа приедут, пока они это сделают, человек должен стоять и ждать? А ведь ему нужно всего лишь перейти на другую сторону дороги. Когда собирали рабочую группу с руководителями отделов со всех районов, я им предлагал сесть и обсудить ситуацию, мне сказали: «хорошо, все отлично». Но мы так и не собрались».
Сотрудник акимата выслушав Богдана, предлагает сделать рекламный щит о том, что можно обратиться в акимат и получить ключи от подъемника.
По пути к следующему переходу Богдан заметил, что на тротуарах слишком крутые склоны, и периодически ему нужна посторонняя помощь.
Мы подошли к закрытому подъемнику и сотрудник акимата нажал ключом на кнопку, которая находится слишком высоко — человек на инвалидной коляске не способен до нее дотянуться. Только после третьей попытки подъемник, наконец, заработал. Но тут выяснилось, что он не открывается автоматически и нужно его вручную подготовить к работе.
«Они все (в акимате – прим. В) прекрасно знают, что это или не работает или находится в каком-то непонятном состоянии. Мы просим о том, чтобы вот это всё без нас (людей с особыми потребностями — прим. В) не делали, то есть это нужно нам, и пусть чиновники работают над этим вместе с нами. Нужно постоянно следить за этой техникой, ремонтировать ее, то есть, нужна специальная команда, которая будет приезжать, обследовать, чтобы все это работало круглые сутки. А если подъемники не работают, то надо искать другие варианты – их множество сейчас, и даже небольшими финансовыми средствами можно обойтись, чтобы решить эту проблему. Мы уже лет 15 поднимаем этот вопрос», — вспоминает Богдан Джепка.
После нескольких попыток подъемник, наконец, готов к использованию. «А я как запрыгну в него? Вот в чем вопрос, это все в ручном режиме открывается? Подъемник должен быть спущен вот до сюда, тогда я смогу сам на него заехать. А так получается, что все равно без помощника здесь не обойтись».
Богдан сел в подъемник с помощью сотрудника акимата и начал сомневаться в прочности устройства: «Там ничто не отвалится? Он меня точно выдержит? Что-то он качается. Потом Бостандыкский акимат будет мне больничный оплачивать?», — в шутливом тоне спрашивает Богдан, услышав скрип железа. Очень медленно подъемник начал двигаться.
Богдан, который планировал перейти дорогу в 11 часов, только в 11:35 добрался до первого подъемника, который предназначен для доставки до моста. Добравшись до верха, нужно сойти с подъемника и преодолеть переход, а чтобы спуститься вниз, надо сесть на подъемник с другой стороны. Когда мы прошли через переход, второй подъемник оказался внизу. Сотрудник акимата спустился вниз, чтобы его поднять. «В следующий раз мне придется какого-нибудь доброго человека просить поднять эту конструкцию и отдать ему ключ», — говорит Богдан.
Вместе с нами преодолеть надземный переход через аль-Фараби пытались женщина с ребенком в коляске и пожилая бабушка с большой сумкой на колесиках. Нам пришлось помочь им.
«Очень тяжело с коляской, если бы вот эта штука работала бы, было бы гораздо удобнее, а так мучение поднимать. Желательно, чтобы был какой-то подъемный лифт», – сказала женщина с ребенком.
Специалист отдела благоустройства сообщил, что ключи для пользования подъемниками и лифтами не выдаются пожилым людям и родителям, у которых есть маленькие дети: «Ключи только для людей с ограниченными возможностями». По его словам, за полгода его работы в Бостандыкском районе такие ключи получили 6 человек.
Само преодоление перехода на проспекте Аль-Фараби заняло у нас 20 минут и в 11:55 общими усилиями мы все же смогли перейти на другую сторону надземного перехода. Мы выяснили, что даже при наличии ключа, человеку в одиночку будет невозможно преодолеть переход. И если у людей на колясках есть вариант хотя бы получить ключ от подъемника, то пожилым людям и родителям детей приходится самим справляться с трудностями города не для пешеходов. Акимат тем временем продолжает строить новые надземные переходы.
«Все думают: пришли эти инвалиды и скандалят. Если мы своих прав добьемся, то и здоровым людям будет намного легче и безопаснее», – поясняет Богдан.
На отчетных встречах с акимом Алматы нередко поднимались вопросы доступности лифтов и пандусов на надземных пешеходных переходах. 4 августа Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района сообщил, что в районе имеются 7 надземных, 12 подземных пешеходных переходов, ежегодно на их обслуживание выделяется порядка 60-70 млн. тенге.
«На ремонт лифтов и подъемников в этом году выделено 6 млн. тенге. До первого ноября завершим восстановительные работы. В целях обеспечения доступности подъемников изготовлены универсальные ключи, которые выдаются всем обратившимся лицам», – обещают в акимате.
Также в мае этого года прокуроры Алматы провели мониторинг надлежащей работы надземных и подземных пешеходных переходов и установили, что из имеющихся в городе 68 пешеходных переходов в 57, то есть 83% не функционируют лифты и горизонтальные подъемники.
«При этом в городе более 54 тысяч человек с инвалидностью, из них 14739 испытывают трудности с передвижением. Между тем, из бюджета ежегодно выделяются немалые средства на содержание и обслуживание указанных объектов. Только за 2021 год на эти цели израсходовано порядка 280 млн. тенге», – сообщила прокуратура.