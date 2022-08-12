Ключ на ту сторону

С Богданом Джепкой мы договорились встретиться в 11:00 возле надземного перехода на проспекте Аль-Фараби-Ходжанова. Но я заранее — в 10 часов начала звонить в акимат, чтобы получить ключи от лифта. Кстати, у самого подъемника нет никакой информации о том, что для его работы нужны ключи и о том, как их можно получить. Поиски ключа нужно начать с определения того, в каком районе находится переход, а потом уже звонить в отдел благоустройства районного акимата, в нашем случае это был Бостандыкский. Мне удалось получить номер телефона отдела благоустройства, и еще около 40 минут я пыталась до него дозвониться, но трубку никто не брал. Сотрудница акимата перенаправила в отдел городской мобильности, и там тоже не отвечали. Чуть позже Богдану удалось дозвониться до руководства отдела благоустройства, и нам пообещали, что привезут ключ к переходу через 15 минут.

«Мы просили акимат снять подъемники и поставить лифты, – рассказывает Богдан, пока мы ждем ключ. — Нам объясняют, что акимат не может снять подъёмники с баланса, ведь на них потрачены государственные деньги. Ребята, которые занимаются этими подъемниками, говорят, что здесь стоят какие-то европейские двигатели, наши запчасти к ним не подходят, приходится связываться с производителем в Европе. Градоначальники поставили это, не обсудив ни с кем, а мы теперь мучаемся. И ведь это касается не только людей с инвалидностью, но и мам с колясками, пожилых, которые тут живут. Здесь рядом больница и она должна быть доступна для всех».