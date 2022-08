Сильное чувство места: топофилия как форма активизма

Пол Хэллмунд – педагог, ведущий практик в области зеленого урбанизма и автор книг «Ecology of Greenways» (1993 г.) и «Sustainable Landscapes for Nature and People»

(2006 г.). В течение десяти лет был президентом и профессором Conway Design School, штат Массачусетс, США. Пол получил образование в Высшей школе дизайна Гарвардского университета и в Университете штата Колорадо, где сейчас преподает в Школе глобальной экологической устойчивости.

Несмотря на то, что работа с природным ландшафтом в городе является комплексной дисциплиной и требует глубокого понимания географического, экологического и культурного контекста, главное сообщение доктора Хеллмунда можно свести к простому, научно доказанному факту – чем больше природа проникает в город, тем крепче наше физическое и ментальное здоровье.

Развивая этот тезис, Настя Гончарова поговорила с Полом Хеллмундом и Асель Есжановой, куратором Urbanitarium и соучредителем Urban Forum Kazakhstan об опыте работы с подростками, новых дисциплинах, волонтерстве и любви к природе.

Настя: Сегодня все чаще говорят о том, что подростки не знают, чем они хотят заняться в будущем. Так ли это?

Асель: Да, в какой-то момент мы тоже так подумали, когда получили более 100 заявок в летнюю школу. Участники должны были подготовить мотивационные письма и выразить свой интерес к программе. И многие ребята говорили, что на самом деле не знают, что делать дальше. Они надеялись, что Urbanitarium поможет им найти свою страсть, определиться с планами на будущее. А поскольку мы пригласили экспертов из разных дисциплин, и они провели более 14 лекций, у ребят была возможность учиться и пробовать что-то совершенно новое.

Например, Пол, после лекции вас долго не отпускали наши студенты, они хотели присоединиться к нашей прогулке по городу. Для нас, для ребят важно видеть разные возможности, более широкую картину. И это похоже на ваш опыт в Денвере, когда вы работали с латиноамериканскими подростками и их семьями.