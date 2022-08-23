Сильное чувство места: топофилия как форма активизма

Пол: Да, мы проводим университетские программы для молодых людей, которые, если поступают в колледж, становятся первыми в своей семье, кто получает высшее образование. Они приходят в университет и говорят, что мама велела им учиться на врача или юриста, то есть выбрать какую-то общеизвестную специальность. Многие родители в таких латиноамериканских семьях не учились в колледже, трудятся на нескольких работах, зарабатывают мытьем полов и другим физическим трудом. Они просто хотят быть уверенными, что их дети смогут все сделать правильно и добиться успеха. Поэтому мы говорим им, что они могут добиться успеха и как архитекторы, и как специалисты по планированию окружающей среды.

Ребята из Urbanitarium бывали в национальном парке, но не знали, что это национальный парк. В Денвере мы тоже отправились в национальный парк с классом из 20 человек, они впервые в жизни оказались в горах и понятия не имели, что им делать, куда идти. Вы живете в городе, горы всегда на горизонте, но, если у вас нет с ними никакой связи, вы можете потеряться. Так что мы проводим много времени на природе, устраиваем велопрогулки, сплавы по реке. И ребятам платят 15 долларов в час за участие в таких программах. Мы знаем, что у них мало свободного времени, они нужны своим семьям, чтобы приносить какой-то доход. Они приходят на программу, мы платим им, например, за рафтинг. Потому что если у вас нет контакта с рекой, то река – это чистая абстракция. Одна из наших участниц после сплава по реке сменила специальность на водопользование. Я имею в виду, это произошло после того, как она увидела реку и взаимодействовала с ней.

Например, в Денвере есть некоммерческая организация LightHawk. Они связываются с состоятельными людьми, владельцами 3-4 местных самолетов, и организуют бесплатные туры для молодежи или людей, принимающих решения, для мониторинга за здоровьем реки с воздуха. Их философия состоит в том, что если политики или другие лица, принимающие решения, смогут подняться в воздух и посмотреть на проблему сверху, то и проблема будет признана. Поэтому этим летом мы организовали четыре облета для молодых людей, которые при других обстоятельствах никогда бы не смогли полетать над городом и увидеть, откуда течет река, как выглядят горы. Так что мы просто даем им много опыта. Это как выражение про спагетти – откинь спагетти на стену и посмотри, что прилипнет. То есть, тестируй разные тактики и смотри, что работает. С молодежью работает именно так – дайте им как можно больше разных возможностей. Не думайте, что все будут делать одно и то же. Если вы сможете предоставить разные возможности, то кто-то заинтересуется искусством, кто-то – растениями. Пусть они опираются на то, что им интересно. И тогда это будет иметь большое значение – не потому, что я подумал, что это хорошо для вас, а потому что вы заботитесь о том, что имеет смысл для вас.