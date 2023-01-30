Реновация как потенциальный конфликт

В 2020 году фонд Urban Forum Kazakhstan (UFK) провел первое комплексное исследование проектов реновации в Казахстане. Проект включал опросы и фокус-группы, оценку состояния жилого фонда и городской среды, разработку сценариев развития районов, полиси-бриф и архитектурные мастерские с жителями четырех районов. Рекомендации, разработанные командой в результате этого самого крупного мультидисциплинарного исследовательского проекта по урбанистике в Казахстане, были представлены в начале 2021 года – в то же время, когда акимат разработал и принял программу реновации ветхого жилья — без вовлечения заинтересованных сторон.

Тогда Urban Forum Kazakhstan рекомендовал отказаться от практики поиска инвесторов путем максимально возможного удовлетворения интересов застройщиков, а вовлекать независимую экспертизу и местные сообщества на самых ранних этапах планирования реновации, проводить предпроектные исследования и разрабатывать мастер-планы для районов реновации. И только после этого объявлять конкурс среди строительных компаний на реализацию проектов, которые будут основаны на потребностях города и жителей. В течение 2021 года Urban Forum Kazakhstan занимался тем, что пытался донести до властей необходимость разработки новой программы, в том числе из-за того, что в том виде она была практически нереализуема.

В конце года уполномоченная организация – Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» (СПК) согласилась с нашими доводами и инициировала создание рабочей группы из числа общественников, но вскоре процесс «встал на паузу». Мы связывали это с тем, что новый аким тогда поставил целью разработку новой программы развития города и нового генплана, тогда как программа реновации должна быть увязана с обоими этими документами.