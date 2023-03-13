Безвыходная периферийность

С середины 2010-х годов государство все больше ориентирует программы регионального развития на ускорение процессов урбанизации. Вместо того чтобы предлагать новые траектории преобразования индустриальных регионов, эти документы нацелены на переселение людей из деградирующих областей в крупные города и их агломерации.
Приток людей в города республиканского значения обостряет вопрос обеспечения граждан жильем, особенно в ситуации низких доходов большинства из них. Для решения этой проблемы государство запустило ряд инициатив, стимулирующих строительство социального жилья. В 2017 году они были объединены в программу «Нұрлы Жер», которая должна завершиться в 2025 году.
Такого рода государственные инициативы расширяют жилые массивы на окраинах крупных городов. В Алматы к их числу можно отнести микрорайоны «Шұғыла» и «Зерделі».
«Зерделі», расположенный в северной части города, стал заселяться 10-11 лет назад. Микрорайон по преимуществу состоит из социального жилья, которое в рамках очереди получили бюджетные работники, представители социально уязвимых групп и люди с инвалидностью. Главной точкой притяжения «Зерделі» является спорткомплекс «Алматы Арена», но в будущем ей может стать достраивающаяся мечеть. Границы района очерчивают неосвоенные пустыри, а недалеко от него находится ТЭЦ-2.
Микрорайон «Шұғыла» расположен на востоке Алматы и значительно отдален от «Зерделі». Первые жители появились в нем около трех лет назад. Как и в случае с «Зерделі», множество квартир в новых домах распределили между очередниками. Другую часть выставили на открытую продажу − жилье чаще всего приобретали по программам льготной ипотеки. Недалеко от микрорайона находится крупнейший рынок «Алтын Орда» и множество других объектов торговли.
На протяжении полугода два этих микрорайона изучали специалисты общественного фонда Urban Forum Kazakhstan. Как показывают результаты исследования, в силу своей дешевизны подобные микрорайоны становятся местом концентрации не только молодежи и представителей социально-уязвимых слоев, но и жителей других областей Казахстана. В основном в «Шұғыла» и «Зерделі» переезжают из Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей. Но и не только.
«В регионах у немногих есть перспективы. Я переехал из Шымкента в Алматы 15 лет назад. По работе переехал, ну и дети мои здесь учатся. Сейчас я таксист. В этом микрорайоне снимаю квартиру уже два месяца, а до этого в городе жил. Но нам стало дорого платить за нее, и еще я начал строить дом поблизости. Поэтому мы с семьей решили пока оставаться тут», − говорит Еркин, один из жителей микрорайона «Шұғыла».
В «Зерделі» также много приезжих из других регионов, говорит житель микрорайона Сейдахмет. «Люди приезжают сюда из-за работы: кто-то на базаре торгует, кто-то на заводе работает. А в нашем районе остаются, потому что дешево. Хотя я бы не сказал, что совсем дешево. Я работаю на заводе рядом, и у меня нет возможности купить тут квартиру. Дорого. Я у сестры арендую, которая получила ее от государства как бюджетница».
В интервью Urban Forum Kazakhstan и Власти несколько жителей «Шұғыла» также рассказали, что в их микрорайон заметно чаще стали приезжать этнические казахи из Китая. Здесь они, как правило, становятся работниками или владельцами различных бизнесов, в том числе медицинских центров.
Однако переезд людей из других регионов Казахстана на окраины Алматы далеко не всегда улучшает условия их жизни. Они сталкиваются с многочисленными инфраструктурными проблемами и отсутствием работы вблизи новых мест проживания. А небольшое повышение доходов − если оно происходит − зачастую нивелируется дороговизной жизни и большими затратами времени на повседневные действия.
Из периферии в периферию
Несмотря на формальную причастность к городу, на фокус-групповых дискуссиях с исследователями Urban Forum Kazakhstan жители «Шұғыла» и «Зерделі» в основном говорили, что не считают себя полноценными горожанами. Рассказывая о своих районах, они в основном отделяли их от Алматы, называя «окраинами», «гетто» и даже «отдельным государством». Один из жителей «Шұғыла» по имени Серик перед началом разговора и вовсе представился жителем поселка.
Обитатели двух микрорайонов ощущают свою периферийность в основном из-за недостатка или слабой развитости базовой инфраструктуры. Важными проблемами в этом отношении являются для них отсутствие мест для проведения досуга и неудобное транспортное сообщение с другими районами города.
По субъективному ощущению жителей, их микрорайоны не сильно отдалены от города, однако они сталкиваются с отсутствием целого ряда необходимых услуг (например, доставки еды) или более высокой их стоимостью (к примеру, цена на услуги такси до центра Алматы чаще всего составляет 3000-4000 тенге).
При этом возможности для самостоятельного развития бизнеса в «Шұғыла» и «Зерделі» серьезно ограничены. Прежде всего из-за дефицита коммерческих площадей − они не были предусмотрены в проектах уже построенных жилых комплексов, поэтому в качестве них используются подвальные помещения и квартиры на первых этажах. Вместе с тем крупные розничные сети и торговые центры не видят необходимости открывать что-то в этих районах из-за их невыгодного расположения, малой численности населения и низкой покупательной способности.
Из-за этого повседневность основной массы жителей «Зерделі» и «Шұғыла» крепко связана с городом. Почти половина опрошенных исследователями Urban Forum Kazakhstan жителей микрорайонов выезжают в другие районы города ежедневно, еще треть выезжает несколько раз в неделю. Чаще всего они едут на работу или учебу, а также для посещения магазинов, торговых домов и развлекательных точек.
«Я давно живу в этом районе, людей здесь со временем стало больше. Все, кто тут живет, в основном работают в городе. В Зерделі тяжело работу найти. Сам я ветеран Чернобыля, толком не работаю сейчас. А если нужно подзаработать, то в городе таксую, иногда между городами людей вожу. Но здесь и с инфраструктурой все плохо, даже отделения Kaspi банка нет. Поэтому постоянно все ездим в город», − говорит Тілек, житель «Зерделі».
О схожем опыте рассказала жительница «Шұғыла» Алия: «Я дома с детьми сижу, а мой супруг в городе работает. Все, кто тут живет, в основном ездят на работу в город. В самом микрорайоне работы толком нет. Если только бизнес открывать, но мало у кого на это есть деньги. Поэтому у всех машины и улицы всегда в движении». Тем не менее достоинством «Шұғыла» она считает наличие базовой инфраструктуры − акимата, ЦОНа, школы, поликлиники и т. д. Это, по словам Алии, позволяет гораздо реже выезжать ее семье в другие части Алматы.
Участники фокус-групп в «Зерделі» говорили, что путь до работы, как правило, занимает у них 1-1,5 часа. Но если в семье есть школьники, то им необходимо выезжать заранее, чтобы довезти их до автобусной остановки, поскольку те нередко находятся в 10-15 минутах от их домов.
«Если нет собственной машины, то на автобусе дорога отсюда до других районов Алматы занимает почти два часа. При этом неважно, когда вы едете − в час пик или нет. А на машине вы иногда и за 30 минут можете доехать до центра», − рассказала Гаухар, жительница «Зерделі».
«Шұғыла» расположена гораздо удобнее по отношению к центральным частям Алматы, но затраты на дорогу оттуда также варьируются от одного часа и больше. На транспортные потоки сильно повлияло открытие станции метро «Бауыржана Момышулы».
«Когда станция появилась, некоторые жители стали оставлять машины рядом с ней и добираться на метро. Потому что в пробках вы иногда можете провести несколько часов, и это отнимет у вас все силы», − рассказала жительница «Шұғыла» Салтанат.
При этом для обоих микрорайонов остается проблемой переполненность общественного транспорта в час пик. В «Зерделі» это вызвано нехваткой и непродуманностью автобусных маршрутов, тогда как в «Шұғыла» − несбалансированным графиком его движения. Вдобавок к этому жители двух районов вынуждены делать как минимум одну пересадку, чтобы добраться до нужного им места.
Неустроенное пространство жизни
Несмотря на отдаленность от центральных районов города, жители «Зерделі» и «Шұғыла» сталкиваются со схожими проблемами и относятся к ним с не меньшим вниманием. Слабым моментом своей среды проживания они видят отсутствие продуманного и комплексного плана развития.
К примеру, в генеральном плане города с территории «Шұғыла» ранее исключили детские площадки, парковки и дополнительную школу. Вместо этого были построены многочисленные ЖК.
«Застройщик нам говорил, что будет многоуровневая парковка. Но в итоге они всё переиграли, построили дом. Конечно, им дом-то выгоднее продать. То есть они нас, получается, обманули, в заблуждение ввели», − поделился один из участников фокус-группы.
В «Зерделі», как уже состоявшемся районе, жители отмечают общее устаревание программы развития их района. Они видят необходимость в разработке новой, но обязательно с участием местных сообществ.
Вовлечение жителей обоих микрорайонов необходимо прежде всего для развития базовой инфраструктуры. Их жильцы, имеющие детей школьного возраста, серьезно обеспокоены тем, что детям приходится учиться в три смены, а в каждом из классов, число которых может превышать 10 в одной параллели, обучаются по 30-40 учеников.
Наряду с этим в «Зерделі» обеспокоены высокой нагрузкой на местную поликлинику, в которую помимо местных жителей обращаются люди из Бурундая, Аккента и других населенных пунктов.
Одинаковое недовольство у жителей двух микрорайонов вызывает отсутствие в шаговой доступности парков и культурных центров, низкокачественное озеленение территорий, а также благоустройство дворов и детских площадок. По их словам, некоторым детям приходится играть на пустыре, либо стоять в очереди, чтобы получить доступ к площадкам соседних дворов. Детские площадки, к тому же, часто ломаются, поскольку построены из некачественных материалов.
Не меньшую проблему представляет и состояние самих домов. В «Шұғыла» оно связана с подачей воды и качеством трубопровода. Мужчина, переехавший в этот район в июле 2022 года, рассказал исследователям о том, как почти сразу столкнулся с отключением горячей воды на два месяца, что, по словам других жителей, не является редкостью. Вопросы у него также вызывает чистота вода: «Горячая вода очень грязная. Из крана бежит техническая вода. Ее даже в стакан наливаешь, она мутная, видно, что грязь».
В микрорайоне «Зерделі» ситуация хуже из-за аварийности некоторых домов. В конце 2019 года один из них накренился из-за проседания фундамента. И поскольку это представляет угрозу для других домов, власти занялись укреплением фундаментов. «Сейчас у всех в квартирах перекошенные двери, унитазы, ванны. Сами дома перекошены, в подъездах это видно. Все это строили как попало. Нам пришлось несколько раз менять двери в подъезде, первую дверь поставили – ее скосило, и она упала», − рассказала исследователям одна из жительниц.
Смутное будущее
Несмотря на трудное настоящее, у многих жителей «Шұғыла» есть вера в будущее своего района. «За три года, что я тут живу, здесь произошли большие изменения. Много ЖК строят, больше магазинов стало, разных сервисов. Все, что нужно − есть или появляется. У района, как мне кажется, большие перспективы», − поделилась его жительница Акерке.
У жителей «Зерделі» разных поколений ожидания на будущее варьируются. «У нас сделали именно район гетто. Это социальное гетто. Единственное, как во Франции надо было отделить, [чтобы] была стена большая. И пусть люди как могут, так и выживают», − констатировала исследователям одна из давних жительниц микрорайона.
Бахытжан, купивший квартиру в «Зерделі» около года назад, не испытывает ощущения безнадежности: «Большой плюс этого района − чистый воздух, в сравнении с другими непроветриваемыми районами Алматы. Все остальное будет развиваться: улицу Саина скоро закончат пробивать, мечеть большая должна открыться. Очень не хватает торгового центра и парка. Но, думаю, и до этого доживем. А за домами нашими просто нужно лучше следить и вовремя заниматься фундаментом».
Жители обоих микрорайонов не отрицают, что их сегодняшнее состояние отличается то того, что было в первый год существования. Но все произошедшие изменения едва ли связаны с действиями местных властей. Их попытки благоустройства микрорайонов, ремонтные работы и ввод новых детских площадок не рассматриваются как значимые преобразования.
В отсутствие внимания со стороны местных и городского акиматов, в «Зерделі» и «Шұғыла» продолжается самоорганизация жителей. Сообщество в «Зерделі» появилось раньше и сразу же стало заниматься самостоятельным озеленением территорий близ домов, создавать объединения собственников имущества (ОСИ) и организовывать ремонт домов. Постепенно эти же процессы начинаются и в «Шұғыла». Однако жители все равно нуждаются в налаживании работы местной власти, поскольку у них недостаточно ресурсов для самостоятельного управления территорией.
«То, как будут развиваться эти части города − очень трудно спрогнозировать. Главное ограничение состоит в том, как изначально были спланированы эти районы. Территории для них были выбраны произвольно, есть также фактор неустойчивых грунтов. Это, наряду с их расположением, сильно затрудняет нас в том, что мы можем предложить для их развития», − подчеркнул во время презентации исследования руководитель Urban Forum Kazakhstan Адиль Нурмаков.
Анализ фонда показал, что стремление властей сэкономить на строительстве обернулось серьезными издержками, которые будет очень тяжело исправить. И сделать это можно будет только разработав более высокие стандарты развития городской среды.
Они должны включать в себя поддержание чистоты дворов и подъездов, лучший контроль служб КСК, расширение социальной инфраструктуры (от аптек до предприятий общепита) и сети общественного транспорта, и вместе с тем организацию культурных пространств, зеленых зон, и парковок. В Urban Forum Kazakhstan убеждены, что только так возможно избежать ситуации, когда районы с большим числом приезжих и социально уязвимых граждан будут считаться местами непреодолимой дискриминации.
Этот материал написан в рамках большого проекта Власти «Регионы Казахстана». В этом проекте мы рассказываем о различных проявлениях неравенства между областями и крупными городами Казахстана, критически разбираем нынешнюю парадигму развития регионов, и рассказываем истории людей, которые живут в них и пытаются изменить все к лучшему.