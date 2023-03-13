Безвыходная периферийность

С середины 2010-х годов государство все больше ориентирует программы регионального развития на ускорение процессов урбанизации. Вместо того чтобы предлагать новые траектории преобразования индустриальных регионов, эти документы нацелены на переселение людей из деградирующих областей в крупные города и их агломерации.

Приток людей в города республиканского значения обостряет вопрос обеспечения граждан жильем, особенно в ситуации низких доходов большинства из них. Для решения этой проблемы государство запустило ряд инициатив, стимулирующих строительство социального жилья. В 2017 году они были объединены в программу «Нұрлы Жер», которая должна завершиться в 2025 году.

Такого рода государственные инициативы расширяют жилые массивы на окраинах крупных городов. В Алматы к их числу можно отнести микрорайоны «Шұғыла» и «Зерделі».

«Зерделі», расположенный в северной части города, стал заселяться 10-11 лет назад. Микрорайон по преимуществу состоит из социального жилья, которое в рамках очереди получили бюджетные работники, представители социально уязвимых групп и люди с инвалидностью. Главной точкой притяжения «Зерделі» является спорткомплекс «Алматы Арена», но в будущем ей может стать достраивающаяся мечеть. Границы района очерчивают неосвоенные пустыри, а недалеко от него находится ТЭЦ-2.