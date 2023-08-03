«Если людям с инвалидностью будет удобно, будет удобно и всем остальным»

В конце июля Фонд имени Фридриха Эберта в Казахстане провел очередное мероприятие в рамках презентации сборника статей «Социальная справедливость в городах Казахстана». Изначально исследователи и приглашенные эксперты должны были коснуться только двух аспектов доступности − пешеходных тротуаров для людей с инвалидностью и транспорта для жителей пригородов Алматы. Однако дискуссия показала, что эти проблемы неминуемо затрагивают целый комплекс вопросов о доступности социальной инфраструктуры.

Касиет Омарова, советница акима Алматы, представляя результаты своего исследования, констатировала, что несмотря на внимание властей к тротуарам города, они остаются недоступны для людей с инвалидностью.

Органы акимата, по ее словам, не занимаются оценкой доступности тротуаров, хотя и производят замеры доступности социальных объектов и инфраструктуры. Поговорив с госслужащими, НПО, экспертами и людьми с инвалидностью она установила, что в Алматы работает всего 5 оценщиков.

«Специалистов остро не хватает на весь город, поэтому на этапе строительства регулярно происходят нарушения», − пояснила Омарова.

При этом СНиПы, регламентирующие требования доступности, написаны довольно абстрактно, что позволяет трактовать их произвольно. Как результат, они не помогают создавать удобную инфраструктуру в противовес лестницам, бордюрам, ливневым решеткам и другим элементам городской среды.

Исследовательница также заметила, что городская инфраструктура делится на 4 зоны: зону фасадов зданий, пешеходную зону, зону бордюров и арыков, а также городскую мебель. Но за каждую из этих зон может отвечать по 2-3 ведомства одновременно.

«Все эти организации работают несогласованно. У них разные планы, которые они не сверяют друг с другом. Из-за этого часто одно ведомство устанавливает что-то хорошее, а другое через время это демонтирует», − говорит Омарова.