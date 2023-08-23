В чем проблема односторонних улиц?

Глава управления транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Жансултан Сапарбаев сообщил, что рассматривается вопрос о том, чтобы сделать односторонними улицы Достык, Кунаева, Туркестан и Акмешит. Для этого придется расширить улицу Сарайшык.

Архитекторы и эксперты программы Vision Zero Давид Камински, Адильжан Псяев и Николай Боровский рассказывают о том, почему это не лучшая идея.

Организация односторонних улиц была массовым явлением в США и Канаде во второй половине прошлого века. В те времена транспортные планировщики считали, что необходимо убрать с дороги любые помехи для движения автомобилей и одновременно дать им как можно больше места. Односторонние улицы в теории удовлетворяют этому запросу. Исчезает такая помеха как встречный поток, а всё пространство проезжей части используется для движения только в одном направлении. Но, на практике это не работает.

Сегодня же большинство экспертов сходится во мнении, что подобные меры несут вред для города. Многочисленные исследования выявили негативное воздействие односторонних улиц как на безопасность на дорогах и в целом, так и на городскую среду. И главное односторонние улицы сводят на нет всякую пешеходную активность вокруг себя - людям некомфортно находиться рядом с широкими односторонними улицами.