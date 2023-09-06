Противостояние на Назарбаева

С июля в барах, расположенных на проспекте Назарбаева в Алматы, проходят полицейские рейды. Жители соседних домов жалуются на нарушение тишины в ночное время, владельцы баров на снижение прибыли. Власть рассказывает, как знаменитая аллея баров превратились в поле битвы.
В начале августа полиция Алматы совершила рейд по «аллее баров» – так иногда называют 15 заведений, находящихся в домах 120 и 124 по проспекту Назарбаева. Сотрудники полиции, по словам владельцев баров, запретили посетителям находиться на летних террасах, просили снижать громкость музыки до минимума, выдергивали провода из музыкальной аппаратуры и задерживали как сотрудников заведений, так и их посетителей.
В департаменте полиции города в ответ на запрос журналиста Власти вышеописанные действия назвали «профилактическими мероприятиями».
«Так, 02.08.2023 г. сотрудниками УП Медеуского района в общественном месте были задержаны граждане, которые нарушали общественный порядок, путем распития спиртных напитков в общественном месте. Ввиду того, что некоторые нарушители категорически отказывались предоставлять свои анкетные данные для привлечения их к административной ответственности по статье 440 КРК об АП (распитие спиртных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения – В.) была необходимость доставить их в УП Медеуского района для установления личности и дальнейшего привлечения к административной ответственности», – объяснили в полиции.
С начала года на бары на Назарбаева пожаловались 43 раза. По статье о распитии или появлении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте составили 118 протоколов, по статье о нарушении тишины – 83 протокола.
«Ввиду того, что от жителей систематически поступают жалобы о нарушениях общественного порядка как со стороны гостей, так и со стороны руководителей заведений, принято решение о проведении оперативно-профилактических мероприятий возле баров расположенных в доме 124 по проспекту Назарбаева», – добавили в пресс-службе полиции.
Согласно Кодексу об административных нарушениях, нарушение тишины с 22 часов до 9 утра в будни и с 23 часов до 10 утра в выходные и праздничные дни, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП, на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП, на субъекты среднего предпринимательства – в размере 30 МРП, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 100 МРП. Правонарушение, совершенное повторно в течение года, увеличивает размер штрафов.
При этом, как отметили в полиции, шум от музыкальных и акустических установок в санитарных правилах не регламентирован.
Бары в закрытом режиме
Первые проверки баров на Назарбаева начались еще в июле. Тогда же их владельцы обратились в Ассоциацию «Клуба рестораторов Республики Казахстан» – они столкнулись с проблемой легализации летних террас.
В феврале этого года в Алматы приняли правила установки летних площадок при объектах общественного питания. Согласно документу, для установки летней террасы предприниматели должны разработать эскизный проект и согласовать его с уполномоченным органом по делам архитектуры. В случае конструктивных изменений эскизного проекта, предприниматель должен согласовать и вносимые изменения.
«Я неоднократно задавал представителям баров вопрос о том, почему они не зарегистрировали свои летники, и мне дали понятный ответ о том, что акимат и управление урбанистики отказывают им в такой регистрации. Кроме того, что в отношении баров составляются административные протоколы, также и в отношении гостей выносится штраф. 2 и 3 августа всех гостей вообще задержали и увезли в УП Медеуского района, за то, что им в баре продавали алкоголь и они выходили на летники его распивать», – рассказывает Петр Кодаш, юрист «Клуба рестораторов Республики Казахстан».
Ассоциация сейчас занимается защитой прав 15 баров.
«Именно на эту улицу (Назарбаева - прим. В) приезжают сотрудники полиции. Они видят нарушения в распитии алкогольных напитков на незарегистрированных летниках, также в нарушении тишины. Вокруг барной аллеи, сверху и снизу, слева и справа, расположены другие заведения, однако ни разу не было такого, чтобы к ним пришли и сообщили, что они нарушают закон. Бары на Назарбаева с этим сталкиваются ежедневно», – говорит Кодаш.
Юрист и сотрудники заведений обращались в прокуратуру с жалобой на рейд 2 и 3 августа. Она была принята заместителем прокурора Медеуского района, который поручил полиции провести внутреннее расследование.
«Мы задавали вопросы о том, зачем происходило задержание сотрудников - барменов, диджеев, охранников. Руководитель местной полицейской службы ответил, что в барах часто происходят драки, поэтому, чтобы составить базу данных подозреваемых, сотрудники были задержаны, чтобы в будущем потерпевшим показывать фотографии», – отмечает юрист.
Кодаш отмечает, что сотрудники полиции, патрулирующие проспект Назарбаева, не обладают сертифицированной техникой для проверки шума и определяют нарушение тишины «на слух». Ассоциация самостоятельно проводила замеры шума в ночное время выходного дня во всех местах, с которых поступают жалобы. Результаты исследования показали, что звук проезжающих машин заглушает музыку.
С марта «Клуб рестораторов Республики Казахстан» входит в рабочую группу по летним террасам. Юристы неоднократно задавали вопрос о том, почему на летние площадки не выдаются разрешения.
«Получали ответ, что разрешения не выдаются, потому что департамент управления земельными ресурсами не соглашается выдавать землю из госфонда под летники. Это обширная проблема, которая существует у всего общепита в Алматы – никто не может зарегистрировать летние террасы после введения новых правил. Значительно был усложнен порядок согласования. Из всего общепита в городе по имеющимся у нас данным, никому не удалось получить такого согласования, даже тем, у кого летники находятся на земле, находящейся в частной собственности. А в основном все предприниматели, и в частности бары, арендуют недвижимость, и вся прилегающая земля находится в государственном фонде», – объясняет Кодаш.
До сих пор в выходные заведения на проспекте Назарбаева работают только внутри. На летних террасах владельцы могут выставить только столы и пепельницы – гости должны выходить курить без алкогольных напитков в руках.
Требования сторон
17 августа жители домов, расположенных на улицах Тулебаева, Кабанбай батыра и Карасай батыра, встретились с владельцами баров на Назарбаева во время круглого стола на площадке палаты предпринимателей «Атамекен».
Владелец бара «Богота» Тамерлан Султангалиев во время своего выступления заявил, что проходимость баров, как и их прибыль, за июль и август упали в два раза.
«Последние пару месяцев все наши бары стали центром интереса госорганов, в частности, полиции. Полиция проводит карательные операции по выходным. Приезжает до 20 человек СОБРа, выгоняют клиентов, насильно вырывают провода из оборудования. В лучшие дни проходимость нашей улицы была до 7 000 человек в день. За последние пару месяцев проходимость упала вдвое. Соответственно, наш чек тоже упал в два раза. Место начинает терять прибыль», – сказал Султангалиев.
От лица всех заведений мужчина заявил, что бизнес готов взять на себя социальную ответственность и следить за порядком и внутри баров, и на прилегающей к ним территории. Кроме того, владельцы готовы создать общий фонд, который будет пополняться при нарушении одним из баров закона. Деньги из фонда будут потрачены на благоустройство как территории «аллеи баров», так и соседних дворов.
«Наша касса снижается, мы несем расходы, ни о какой прибыли в последние месяцы речи нет. Некоторые мои коллеги с соседних баров думают о том, чтобы закрывать свой бизнес, либо менять локацию. Десятки людей могут потерять работу», – добавил мужчина.
Юрист Петр Кодаш предложил заключить меморандум между заведениями, жителями и правоохранительными органами.
По его словам, владельцы баров готовы возложить на себя часть функций, которые выполняются полицией – определять дежурных из заведений, которые будут следить за соблюдением закона. Предприниматели готовы отвечать за территорию площадью в 10 метров от баров, ввести систему идентификации гостей, установить лицензированную охрану и нанять подрядную организацию для уборки улицы по утрам. Кодаш также предложил провести работу с правоохранительными органами, чтобы увеличить количество камер для фиксации правонарушений, и назначить дежурных кураторов от полиции.
Координаторка объединения «Общественный контроль и мониторинг» Саида Тауекел, проживающая недалеко от баров, также выдвинула требования жителей.
Они предложили установить полицейскую будку на участке проспекта Назарбаева с заведениями, и камеры наблюдения с аудио-записью. Кроме того, жители предлагают на законодательном уровне запретить работу на летних террасах и музыку после 22:00, и признать заведения с лицензией на продажу алкоголя местами повышенной криминогенной обстановки. При пятикратном нарушении режима тишины Тауекел предложила отзывать лицензии у заведений и приостанавливать их работу.
«Мы имеем право на тишину так же, как и жители других районов»
В разговоре с журналистом Власти Тауекел рассказала, что «аллея баров» на Назарбаева уже на протяжении трех лет мешает спать жителям соседних домов.
«Это не просто проезжающие машины. После 23 ночи до 4-5 утра мы не можем спать с открытыми окнами. Мы не можем безопасно выходить в свой двор, парковать машины, гулять с детьми, потому что все заведения граничат с нашим двором. Наши окна выходят в их окна. До утра проводятся дискотеки, живая музыка, колонки на улице, шум, ор, драки бесконечные. И это не одно заведение. Четверг, пятница, суббота и воскресенье – это дни, когда мы просто не спим», – рассказывает Тауекел.
Весной общественница и ее соседи провели замеры шума совместно с Национальным центром экспертизы. Результаты показали нарушение режима тишины после часа ночи, при этом летние террасы в это время не были открыты.
«Дома по Тулебаева, которые торцом стоят – там вообще невозможно открыть окна. Тот же самый дом на Карасай батыра. Мы уже установили забор вместе с акиматом Медеуского района. Потому что толпа, которая расходится, рассасывается по всем нашим дворам. Это детские площадки, наши машины, помойки. Утром нельзя пройти, потому что там либо шприцы, либо использованные презервативы, либо пьяные спящие люди в невменяемом состоянии», – говорит женщина.
После проведения круглого стола жители реже жалуются на громкую музыку – Тауекел считает, что у рестораторов не хватило аргументов:
«Их аргумент о том, что они теряют доход, и мои снимки, где в кустах валяется человек, и непонятно, живой он, или мертвый. Очень неправильно, что сейчас все искажается и преподносится так, будто соседи хотят, чтобы бары закрыли. Мы не за закрытие баров, а за то, чтобы они соблюдали законы. Все соседние заведения строго в 11 вечера закрывают летние площадки, выключают музыку и спокойно дорабатывают. Но на этом отрезке на Назарбаева работают по своим законам. Мы хотим диалога с рестораторами, чтобы они уважали наши права. Потому что мы имеем право на тишину так же, как и жители других районов».
«Важно соблюсти баланс интересов жителей и заведений»
Член Палаты юридических консультантов Виктор Смолькин отмечает, что норма о нарушении тишины хоть и существует, но не означает, что после 23 ночи шуметь нельзя. В ночное время допустимый уровень шума не должен превышать 45 децибел – это можно сравнить с громким разговором. Замеры должны проводить сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
«Важно в этом случае соблюсти баланс интересов жителей и заведений. Но это очень сложно. Инициативная группа продвигает свои идеи только с юридической стороны. Но по бару Kumano (одно из заведений на проспекте Назарбаева – В.), например, было составлено 2 административных штрафа. Когда на жалобы жильцов приезжает наряд полиции, они выписывают штрафы и все вроде как хорошо. А потом эти 2 штрафа в административном суде были признаны недействительными», – говорит Смолькин.
Цель любого предпринимателя – получение прибыли, говорит юрист, однако на аллее баров есть заведения, которые в 23 часа уносят музыкальную аппаратуру с летней террасы и продолжают работать внутри, не нарушая закон. Но их тоже штрафуют – из-за нарушений в работе соседей.
«То, что делает полиция в отношении владельцев баров – не совсем законно, с точки зрения законодательства, – объясняет Смолькин. – Но если бы я был жильцом, я бы тоже жаловался. При этом владелец бара отвечает за свое помещение и летнюю террасу. Они могут отвечать за происходящее только в этом квадрате. Драки, шум и гам зачастую происходят вне пространства, за которое отвечает предприниматель. С этим уже должна разбираться полиция».
Юрист считает, что для урегулирования спора достаточно установить полицейскую будку и дежурство. При совершении правонарушения – привлекать и физических и юридических лиц к ответственности.
Также нужно проводить работы общественного правопорядка:
«Жильцы предлагают ужесточить законодательство - я считаю, что это не совсем правильно. Нужно проводить работу с посетителями. Владельцы бара сами должны обходить клиентов и говорить с ними – это его ответственность. Более качественные работы общественного правопорядка, система штрафов, работа полицейских нарядов – так можно изменить ситуацию».
Но для того, чтобы выносить штрафы за нарушение тишины, необходимо привлекать сотрудников СЭС для замера уровня шума. Смолькин считает, что если после проведения экспертизы факт нарушения будет подтвержден, то жители могут обратиться в акимат и налоговые органы, чтобы добиться отзыва лицензии на реализацию алкоголя в заведении.