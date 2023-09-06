Противостояние на Назарбаева

В начале августа полиция Алматы совершила рейд по «аллее баров» – так иногда называют 15 заведений, находящихся в домах 120 и 124 по проспекту Назарбаева. Сотрудники полиции, по словам владельцев баров, запретили посетителям находиться на летних террасах, просили снижать громкость музыки до минимума, выдергивали провода из музыкальной аппаратуры и задерживали как сотрудников заведений, так и их посетителей.

В департаменте полиции города в ответ на запрос журналиста Власти вышеописанные действия назвали «профилактическими мероприятиями».

«Так, 02.08.2023 г. сотрудниками УП Медеуского района в общественном месте были задержаны граждане, которые нарушали общественный порядок, путем распития спиртных напитков в общественном месте. Ввиду того, что некоторые нарушители категорически отказывались предоставлять свои анкетные данные для привлечения их к административной ответственности по статье 440 КРК об АП (распитие спиртных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения – В.) была необходимость доставить их в УП Медеуского района для установления личности и дальнейшего привлечения к административной ответственности», – объяснили в полиции.

С начала года на бары на Назарбаева пожаловались 43 раза. По статье о распитии или появлении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте составили 118 протоколов, по статье о нарушении тишины – 83 протокола.

«Ввиду того, что от жителей систематически поступают жалобы о нарушениях общественного порядка как со стороны гостей, так и со стороны руководителей заведений, принято решение о проведении оперативно-профилактических мероприятий возле баров расположенных в доме 124 по проспекту Назарбаева», – добавили в пресс-службе полиции.

Согласно Кодексу об административных нарушениях, нарушение тишины с 22 часов до 9 утра в будни и с 23 часов до 10 утра в выходные и праздничные дни, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП, на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП, на субъекты среднего предпринимательства – в размере 30 МРП, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 100 МРП. Правонарушение, совершенное повторно в течение года, увеличивает размер штрафов.

При этом, как отметили в полиции, шум от музыкальных и акустических установок в санитарных правилах не регламентирован.