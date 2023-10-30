В тени новостроек

Ситуацию с утверждением строительных проектов и раньше нельзя было назвать прозрачной: градсовет работал за закрытыми дверями, а рассматриваемые проекты появлялись на сайте «Генплана» со значительным опозданием. Речи о соучастном проектировании, вовлечении алматинцев в обсуждение застройки целых районов никогда не шло. Было лишь слабое информирование о том, что специалисты где-то что-то обсудили и вот это ЖК, например, приняли, а вот это надо доработать. Но сейчас нет даже и этого. Акимат полностью закрыл всю информацию по строительным проектам.

Акимат города в лице управления городского планирования и урбанистики настаивает на том, что публикация эскизных проектов и их скачивание нарушают Закон «О персональных данных и их защите». Теперь эскизы и информация будут выдаваться ограниченному кругу лиц, «наделенных правом получать данную информацию, а также иным лицам с письменного согласия правообладателя».

Это при том, что Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» гласит, что физические и юридические лица имеют право на полную, своевременную и достоверную информацию.

Кроме этого, нынешняя позиция управления противоречит положению о градостроительном совете города Алматы, пункт 34 которого гласит, что все принятые решения должны быть опубликованы в СМИ и на интернет-ресурсах.

В ответ на эти аргументы управление урбанистики сообщило Власти, что градостроительный совет города Алматы, как и ТОО «НИИ «Алматыгенплан» не являются административным органом, а решения градсовета не являются административным актом.

В управлении сослались на Закон 1996 года «Об авторском праве и смежных правах», «к коим относятся и предоставленные эскизные проекты, и другие сведения, архитектурными и строительными организациями».