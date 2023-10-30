В тени новостроек

Год назад после длительного перерыва заработал вновь воссозданный градостроительный совет города Алматы, он рассматривал проекты строительных компаний, согласовывал их или же отправлял на доработку. Все проекты публиковались на сайте генплана города, где их можно было скачать, но недавно эта опция исчезла. Жители самого большого города в Казахстане, переживающего строительный бум, теперь не имеют права знать, что будет построено в их городе, потому что по мнению чиновников это нарушает авторские права разработчиков проектов.
Ситуацию с утверждением строительных проектов и раньше нельзя было назвать прозрачной: градсовет работал за закрытыми дверями, а рассматриваемые проекты появлялись на сайте «Генплана» со значительным опозданием. Речи о соучастном проектировании, вовлечении алматинцев в обсуждение застройки целых районов никогда не шло. Было лишь слабое информирование о том, что специалисты где-то что-то обсудили и вот это ЖК, например, приняли, а вот это надо доработать. Но сейчас нет даже и этого. Акимат полностью закрыл всю информацию по строительным проектам.
Акимат города в лице управления городского планирования и урбанистики настаивает на том, что публикация эскизных проектов и их скачивание нарушают Закон «О персональных данных и их защите». Теперь эскизы и информация будут выдаваться ограниченному кругу лиц, «наделенных правом получать данную информацию, а также иным лицам с письменного согласия правообладателя».
Это при том, что Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» гласит, что физические и юридические лица имеют право на полную, своевременную и достоверную информацию.
Кроме этого, нынешняя позиция управления противоречит положению о градостроительном совете города Алматы, пункт 34 которого гласит, что все принятые решения должны быть опубликованы в СМИ и на интернет-ресурсах.
В ответ на эти аргументы управление урбанистики сообщило Власти, что градостроительный совет города Алматы, как и ТОО «НИИ «Алматыгенплан» не являются административным органом, а решения градсовета не являются административным актом.
В управлении сослались на Закон 1996 года «Об авторском праве и смежных правах», «к коим относятся и предоставленные эскизные проекты, и другие сведения, архитектурными и строительными организациями».
Что касается того, что почти год все проекты без проблем публиковались и были доступны для скачивания на сайте управления, то это объясняется так: «Ранее возможно были размещения на сайте Рабочего органа в той мере, в которой позволяли указывать архитектурные и строительные организации, на данный момент этого не происходит. Тем самым п.34 раздела 6 Положение о Градостроительном совете города Алматы исполняется в полной мере».
То есть, в управлении считают, что пункт о публикации проектов исполняется, тогда как по факту давно ничего не публикуется.
Можно сколько угодно декларировать открытость и прозрачность работы госорганов, но эта ситуация лучше всего характеризует новую реальность: теперь алматинцы не имеют никакой возможности узнать о том, что будет построено в их городе, в их районе, на их улице. Это очень удобная ситуация и для строительных компаний, и для госорганов. Строительство, как и деньги, любит тишину. Управление городского планирования и урбанистики обеспечивает её наилучшим образом.
Эта закрытость вписывается в общую канву: так Генеральный план не был толком опубликован и обсуждался при минимуме информации, не работает 3D карта Алматы, на которую были потрачены деньги, а 2D карта доступна только частично. Когда они работали, любой пользователь сайта мог увидеть кадастровые участки, красные линии, ограничительные зоны и другую градостроительную информацию.
Отсутствие общественного контроля с помощью открытых данных позволяет закулисно вносить изменения в градостроительные документы, создает коррупционные риски и вызывает рост недоверия к властям. Казалось бы, прописные истины, но их приходится проговаривать снова и снова.