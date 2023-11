Как выглядит современная мозаика в Казахстане

Говоря о интересных современных мозаичистах, Евгений вспоминает Чака Клауза, умершего пару лет назад. Его работы украшают метро в Нью-Йорке и для многих художников он стал ориентиром.

«В современной мозаике есть такой любопытный момент, когда какие-то известные люди, например, музыканты, могут создавать с мозаичными студиями коллаборации. Мне вспоминается проект Each every one Ника Кейва в нью-йорском метро».

Рассуждая об алматинской мозаике, Евгений отмечает, что есть разница с тем, что делалось здесь в советское время и тем, что было в России, несмотря на то, что мастера монументального искусства тогда учились в одних и тех же академиях: «Бросается в глаза чей-то авторский стиль. Здесь один или несколько главных художников, которые рисуют эскиз в своем стиле. Всегда есть индивидуальный почерк и у местных казахстанских художников он присутствует и это сразу было видно. У меня есть насмотренность, я знаю как делались похожие вещи в Питере или в Москве и это отличается. Плюс еще не надо забывать, что есть традиционные мотивы, которые так или иначе присутствуют в мозаиках. Есть узоры, образы, национальные черты в людях, в героях этих мозаик. Конечно, это видно практически сразу».