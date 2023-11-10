Как выглядит современная мозаика в Казахстане

В качестве примеров современного переосмысления мозаики Аяла приводит работы Джулио Кандуссио, провозгласившего, что с мозаикой нужно экспериментировать.



Мозаика очень долго воспринималась как ремесло, но сейчас она стала отдельным искусством, считает Аяла: «В современном мире мозаика отвоевала себе место самостоятельного вида искусства, когда ты можешь взять любую основу и начать выкладывать мозаику без какого-либо эскиза. Потому что это отдельный язык, он не должен быть основан на каком-то эскизе из живописи и т.д. Мне кажется, так интереснее, потому что когда работаешь с камнями, смальтой, то сам материал многое тебе может подсказать. Ты находишь какие-то интересные куски и придумываешь что-то на ходу. То есть сам процесс становится творческим, завораживающим. А когда у тебя есть какой-то определенный эскиз, он тебя немного ограничивает, ты думаешь: а, вот тут такая цветовая гамма, буду в ней работать. Как будто бы нет этого саспенса (смеется). Это не моя идея, это кажется, художник Джино Северини первый сказал, что мозаика похожа на язык тем, что каждая тессера - это слово, а пространство между ними - это пауза между словами. Его идея заключается в том, что каждый мозаичист должен позиционировать себя как отдельный художник, он не должен основываться на каких-то эскизах, потому что раньше часто мозаичисты были как ремесленники. Им давали эскиз и они по нему выкладывали панно. А тот человек, который отрисовал эскиз, вот он художник, он артист. В современной мозаике пытаются уйти от этого. Еще часто бывает так, что художник, который делает эскиз для мозаики, не имеет представления о том, как она работает».