«Это же смертельное ДТП повторится завтра»: как улучшить карту аварийности

3 декабря 2021 года 15-летний Адлет Бакытов вышел из дома и направился к родственнице. На нерегулируемом пешеходном переходе напротив здания Больницы скорой медицинской помощи подростка сбил внедорожник Toyota Prado. Адлет скончался на месте.

Департамент полиции в тот же день начал досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса. По результатам расследования 30 декабря, по уголовному делу было принято процессуальное соглашение, однако департамент полиции Актюбинской области отказался предоставлять сведения уголовного дела, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Полгода спустя урбанист и основатель проекта «Горожанин Актобе» Батыржан Кусаинов начал готовить информационный пост для страницы проекта к Международному дню защиты детей. Урбанист хотел поднять тему смертности и безопасности детей на дорогах. Он решил установить табличку на месте ДТП, в котором погиб Адлет.

«Смысл прост и ужасен. Ежегодно в Казахстане в результате ДТП погибает 2000 человек и из них 200 – это дети. Этот вопрос никак не решается из года в год. Печалит апатия самого общества к этому вопросу. Когда падает самолет и погибают 200 человек, это общенациональный траур, а никакого обсуждения проблемы ДПТ нет. Шум и с ДТП, в котором погиб Адлет, пошел не в то русло. Все обсуждали то, что Адлета сбил сын депутата маслихата Актюбинской области», – говорит Кусаинов.