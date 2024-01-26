Улицы для жизни

Ночью 23 января в Алматы произошло землетрясение, в панике люди не только выбегали на улицы, но и пытались выехать из города, что привело к пробкам на мостах, развязках, эстакадах и внутри тоннелей, то есть там, где более высокий риск полного или частичного обрушения во время землетрясения.
Из-за особенностей планировки улично-дорожной сети, использование некоторых из упомянутых сооружений и отрезков улиц стало безальтернативным, в том числе для экстренных служб. В связи с этим Роман Барабанов, специалист по транспортному планированию в этой статье на примере проспекта аль-Фараби размышляет о перепробегах, уязвимости разворотных тоннелей и говорит о необходимости возвращения регулируемых перекрестков.
В 2004 году, при меньшем количестве населения города и меньшем количестве центров притяжения вдоль проспекта аль-Фараби, на таких пересечениях как ул. Шашкина - пр. Аль-Фараби, ул. Маркова - пр. аль-Фараби - ул. Жамакаева и пр. аль-Фараби - ул. Ушкемпирова (дорога на Ремизовку) была возможность пересечь проспект и проехать в любом направлении, а также перейти аль-Фараби по наземным пешеходным переходам.
Сегодня же для того, чтобы с южной стороны пересечений с ул. Шашкина и ул. Жамакаева попасть на западное направление движения пр. аль-Фараби, необходимо доехать до перекрестка с проспекта Назарбаева для разворота и потом продолжить движение на запад. Протяженность таких крюков при выезде с Шашкина составляет порядка 3,1 км и 2,3 км при выезде с ул. Жамакаева.
Это негативно сказывается на трафике, не говоря уже о невозможности перейти проспект аль-Фараби пешком по земле, а в случае экстренной ситуации, скорее всего, всё будет еще хуже, так как часть города южнее аль-Фараби в целом имеет мало связей с основными улицами, а те которые выходят на проспект, зачастую или превращены в тупиковые перекрестки или являются развязками с теми же тоннелями.
Тем, кому необходимо попасть на восточное направление движения с северной стороны пересечений с ул. Шашкина и ул. Маркова, потребуется доехать до Esentai Mall и, попав в разворотный тоннель, перестроиться в восточный поток. При выезде с ул. Шашкина это составляет порядка 1,4 км и 2,2 км при выезде с ул. Маркова. В случае, если тоннель перестанет функционировать, то нужно будет проехать до улицы Жарокова - перепробег 6,8 и 7,6 км. соответственно, чтобы там развернуться на участке развязки, который проходит под мостом, что связано с определенным риском.
Тем, кто спускается с ул. Ушкемпирова (Ремизовка) и кому необходимо попасть на западное направление пр. аль-Фараби, сегодня необходимо заехать в тоннель у Esentai Mall, что представляет собой крюк около 880 м. В случае, если проезд через тоннель будет невозможен, потребуется ехать до проспекта Назарбаева, и этот перепробег составит уже порядка 5 километров.
В свою очередь тем, кому нужно попасть с западного направления движения на ул. Ушкемпирова, необходимо проехать через другой разворотный тоннель у Esentai Mall и затем через проезд на открытой парковке попасть на ул. Ушкемпирова. Если тоннель не будет работать, то также нужно будет ехать до развязки на ул. Жарокова и разворачиваться под мостом.
Безусловно, таких примеров в городе немало, но проспект аль-Фараби является одним из самых ярких, где максимально значимыми, но в то же время крайне уязвимыми местами для мобильности значительной части населения являются тоннели. Сам проспект имеет критическое значение для районов города южнее него, а у трансформации обычных перекрестков в т-образные нерегулируемые перекрестки-заезды-выезды есть схожая история и на других улицах города,
Для упрощения движения, в том числе во время экстренных ситуаций, на мой взгляд, городу помимо восстановления нормальных перекрестков с регулируемым движением нужно в приоритетном порядке максимально связывать между собой улично-дорожную сеть путем стыковки улиц между собой. Особенно пробивки в условиях уже сформировавшейся или почти сформировавшейся застройки, к примеру, пробивка ул. Отеген батыра на юг до ул. Навои и отходить от упования на малое транспортное кольцо (МТК) аль-Фараби-Саина-Рыскулова-ВОАД в случае экстренных ситуаций, так как часто из-за отсутствия другого маршрута жители Алматы и маршруты общественного транспорта будут вынуждены использовать МТК для регулярных поездок.
Специалисты Яомин Чжоу, Цзюньвэй Ван, Цзю-Биин Шеу писали о связности дорожных сетей после землетрясения: «Нарушение связности улично-дорожной сети может привести к разрыву кратчайших путей между важными узлами и увеличению расстояния между ними. Выход из строя одного узла приводит к нарушению работы всех связанных с ним улиц. Более того, если катастрофа очень серьезная и многие узлы и/или улицы повреждены, исходная уличная сеть может быть разделена на изолированные подсети, и между ними не будет путей, соединяющих те или иные узлы». (“On connectivity of post-earthquake road networks” Yaoming Zhou, Junwei Wang, Jiuh-Biing Sheu, 2019).
В материале Всемирного Банка «Путь к восстановлению: воссоздание транспортного сектора после катастрофы» (The road to recovery: Rebuilding the transport sector after a disaster) приводится пример взаимосвязи планировки улично-дорожной сети и лесного пожара, затронувшего небольшой город Парадайз в предгорьях Сьерра-Невады, штат Калифорния, США:
«В случае крупномасштабной катастрофы дорожная сеть препятствовала эвакуации населения. Парадайз представлял собой почти 100 (160 км - прим.авт.) миль частных дорог, которые заканчивались тупиками на узких обзорных площадках и небольшим количеством дорог, которые связывали город между собой. Поскольку ветер быстро усилил распространение огня по всему населенному пункту, жители, пытавшиеся бежать, на несколько часов оказались на дорогах, парализованных движением транспорта . Пути эвакуации превратились в огненные ловушки.
После любого значительного стихийного бедствия именно автомобильные, железные дороги и порты способствуют восстановлению экономической деятельности и реконструкции критически важной инфраструктуры. В связи с этим, критическую важность для возобновления сообщения приобретает наличие нескольких маршрутов и видов транспорта для того, чтобы добраться из точки в А в точку Б».
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