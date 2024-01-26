Улицы для жизни

Сегодня же для того, чтобы с южной стороны пересечений с ул. Шашкина и ул. Жамакаева попасть на западное направление движения пр. аль-Фараби, необходимо доехать до перекрестка с проспекта Назарбаева для разворота и потом продолжить движение на запад. Протяженность таких крюков при выезде с Шашкина составляет порядка 3,1 км и 2,3 км при выезде с ул. Жамакаева.

Это негативно сказывается на трафике, не говоря уже о невозможности перейти проспект аль-Фараби пешком по земле, а в случае экстренной ситуации, скорее всего, всё будет еще хуже, так как часть города южнее аль-Фараби в целом имеет мало связей с основными улицами, а те которые выходят на проспект, зачастую или превращены в тупиковые перекрестки или являются развязками с теми же тоннелями.

Тем, кому необходимо попасть на восточное направление движения с северной стороны пересечений с ул. Шашкина и ул. Маркова, потребуется доехать до Esentai Mall и, попав в разворотный тоннель, перестроиться в восточный поток. При выезде с ул. Шашкина это составляет порядка 1,4 км и 2,2 км при выезде с ул. Маркова. В случае, если тоннель перестанет функционировать, то нужно будет проехать до улицы Жарокова - перепробег 6,8 и 7,6 км. соответственно, чтобы там развернуться на участке развязки, который проходит под мостом, что связано с определенным риском.