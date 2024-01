Улицы для жизни

В материале Всемирного Банка «Путь к восстановлению: воссоздание транспортного сектора после катастрофы» (The road to recovery: Rebuilding the transport sector after a disaster) приводится пример взаимосвязи планировки улично-дорожной сети и лесного пожара, затронувшего небольшой город Парадайз в предгорьях Сьерра-Невады, штат Калифорния, США:

«В случае крупномасштабной катастрофы дорожная сеть препятствовала эвакуации населения. Парадайз представлял собой почти 100 (160 км - прим.авт.) миль частных дорог, которые заканчивались тупиками на узких обзорных площадках и небольшим количеством дорог, которые связывали город между собой. Поскольку ветер быстро усилил распространение огня по всему населенному пункту, жители, пытавшиеся бежать, на несколько часов оказались на дорогах, парализованных движением транспорта . Пути эвакуации превратились в огненные ловушки.

После любого значительного стихийного бедствия именно автомобильные, железные дороги и порты способствуют восстановлению экономической деятельности и реконструкции критически важной инфраструктуры. В связи с этим, критическую важность для возобновления сообщения приобретает наличие нескольких маршрутов и видов транспорта для того, чтобы добраться из точки в А в точку Б».