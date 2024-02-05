Почему не стоит строить метро по проспекту Суюнбая

Сейчас в районах, прилегающих к проспекту Сейфуллина ведётся программа реновации ветхого жилого фонда с заменой старых двухэтажных домов многоэтажными жилищными комплексами. Всё это генерирует большой поток пассажиров сейчас и будет генерировать ещё больший в будущем для перспективной линии метрополитена.

Также сам район вокзала Алматы-1 является фактически ядром относительно самодостаточного полицентра «Север», который вытянулся вдоль проспекта Сейфуллина. При реализации варианта линии метро по Суюнбая данный полицентр получит лишь одну станцию метро, расположенную на его окраине – в здании ЖД-вокзала Алматы-1.

Во-вторых, прокладка метро в наземном варианте вызовет множество проблем и сложностей в плане доступности среды и связности районов нижней части города.

На Суюнбая уже давно имеется «горветка» - железнодорожная линия, соединяющая между собой вокзалы Алматы-2 и Алматы-1. Тот факт, что она проложена на уровне земли уже вызывает сложности с её пересечением, в особенности это касается маломобильных групп населения. Безопасно пересечь эту многокилометровую железную дорогу автомобильный транспорт может всего лишь в трёх точках – по эстакадам на пр. Назарбаева и пр. Рыскулова, а также по тоннелю на ул. Шолохова.

Всё это негативно влияет на транспортные связи районов, расположенных ниже пр. Райымбека за счёт усложнения транспортных маршрутов и увеличения их протяжённости. Между проспектами Суюнбая и Сейфуллина фактически отсутствует связь по перпендикулярным улицам, что вынуждает транспорт, в первую очередь общественный, совершать перепробеги, а пассажирам требуются неудобные пересадки, долгие поездки и ожидания.

Пешеходы и велосипедисты со строгим соблюдением мер предосторожности и техники безопасности могут пересечь железнодорожную линию в любом удобном месте. Но после добавления второго пути и перестройки железной дороги в линию метро данная ситуация кардинально изменится в худшую сторону, что фактически приведёт к окончательному разрыву нижних районов города на две части.

Для обеспечения высокой скорости и бесперебойности сообщения, метрополитен предполагает полную изоляцию рельсовых путей. Это значит, что любые пересечения линии метро с улицами и пешеходными дорожками должны быть ликвидированы, и с этой целью вдоль путей на всём протяжении будет построено весьма неэстетичное высокое ограждение с колючей проволокой и всевозможными техническими средствами обеспечения безопасности.

В результате пересечь линию наземного метро будет можно исключительно по над- и подземным пешеходным переходам. Всё это чрезвычайно усложнит жизнь пешеходам и велосипедистам в районе транспортного коридора. Доступность же среды для многих детей, пожилых, людей с колясками, тележками и чемоданами, а также лиц с инвалидностью упадёт практически до нуля.

Да, наземные линии метрополитена существуют во многих городах мира. Но в развитых странах в районах городской застройки такие линии как правило прокладываются в выемках, либо на насыпях, т. е. не в одном уровне с окружающими улицами. При таком подходе для организации удобного пересечения лини метро не требуется строительства громоздких дорогостоящих мостов, эстакад, неудобных над- и подземных пешеходных переходов, и прочих сооружений, усложняющих жизнь человека.