Василий Тоскин, архитектор: «Пришло время пересмотреть уровень ответственности тех, кто нам строит»

Обидно, наверное?

Обидно, да. Идея вестибюля уже уничтожена. Хотя, к моему удовольствию, проводя вторую реконструкцию, администрация восстановила интерьер и все цветовые характеристики. Но восстановить общую задумку уже невозможно, потому что вся идея строилась на этих росписях. И кому они помешали? Придет время, когда мы начнем вспоминать, как это было, начнем ценить память прошлого. Может, тогда мы и начнем делать лучше.

Меня, конечно, коробит, когда на моих старых объектах гранитный плинтус или плинтус из ценной породы дерева красят масляной краской. Но это лишь говорит о низком профессиональном уровне заказчика и исполнителя.

Незаслуженно утрачен и прежний облик Дворца «Жастар». Что вы думаете по этому поводу?

Что касается Дворца «Жастар» – это беда конкурсной системы. Тендер никогда не решает вопросы качества исполнения. Как правило, цена не определяет профессиональный уровень того, кто будет выполнять заказ. Значит, люди, которых привлекли к выполнению этих работ, – начиная от тех, кто формулировал задание и заканчивая теми, кто исполнял, – были недостаточно квалифицированы.

А ведь это объект, имеющий госпремию СССР. Очень интересный, он имел очень высокий статус, его нужно было сохранять вместе с каждой деталью – это ведь история. Каждый объект живет свою жизнь, и нужно уметь выделить в нем главное – то, что отражает время. Нужно бережно относиться к его характеру и стилистике. Когда я вижу название «Жастар» на главном фасаде, оно меня убивает. И ведь самым простым было обратиться к фотоархиву. Просто возьмите и посмотрите в интернете, как было… Я считаю дурновкусием, когда на здания лепят названия. По-другому я не могу это назвать. Есть ведь определенный проект, и прежде, чем трогать, надо изучить его историю. Уважение к своей истории, какая она бы ни была, и есть культура.

Какой выход вы видите в данной ситуации?

Я думаю, что пришло время привлечь к профессиональному (экспертному) обсуждению главных архитекторов города. Наверное, это каким-то образом усложнило бы жизнь коммерческим деятелям, но никак не помешало бы для развития города. И вообще, профессиональное участие в обсуждении проектов – один из вопросов, который необходимо сегодня поднимать и решать. Это крайняя необходимость и даже обязанность руководства города. Левый берег, как и исторический центр – это государственное дело, все принадлежит Казахстану.