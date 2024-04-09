Что вы думаете об общественном транспорте Алматы

Елена Ерзакович
Независимая исследовательская группа Ordinary research в течение апреля проводит онлайн опрос пользователей общественного транспорта. Независимый эксперт в области транспортной политики Елена Ерзакович рассказывает о том, почему важно его пройти.
В 2022 году мы проводили оценку устойчивости транспортной системы города Алматы по международной методике, предложенной ЭСКАТО (Азиатско-Тихоокеанская комиссия ООН). Эта оценка включает в себя 10 параметров с тем, чтобы понять какие аспекты развития города нужно подтягивать и куда эффективнее направлять налоги, которые платят граждане. По каждому параметру нужно было опираться на открытые данные, которые опубликованы или предоставлены администрацией города. Сразу стало понятно, что по некоторым параметрам в Казахстане и в городе нет статистики или серьезных исследований с тем, чтобы на них сослаться. Особенно сложно оценить специфические индикаторы, которые в основе своей имеют качественные параметры, такие как «Качество и надежность общественного транспорта».
Акимат города и профильное управление таких исследований не проводили, последние доступные отчеты международных проектов датировались 2017 годом, при том, что в последующие годы происходили изменения в маршрутной сети, подвижном составе, контроля за оплатой проезда и другие изменения, которые возможно не заметны пассажирам, но влияют на параметры оценки. При этом замеры общественного мнения именно по этому индикатору важно проводить регулярно, так как это своеобразный градусник, показывающий результативность реформ в системе общественного транспорта с точки зрения клиента.
Поэтому, после консультаций с партнёрами по исследованию, было принято решение провести весной 2024 года полноценный опрос, включив в него все параметры качества, которые должны закладываться как в контракты города с перевозчиками, так и в целом способствовать улучшению доступности общественного транспорта для разных групп пассажиров.
В рамках этого опроса наша независимая исследовательская группа Ordinary research в течение апреля проводит онлайн опрос и далее серию фокус групп с отдельными категориями пассажиров, чтобы подготовить отчет и рекомендации для обсуждения на международном семинаре, который пройдет в Алматы при поддержке ЭСКАТО и акимата Алматы в конце мая. И, конечно, обсудить как проводить подобные опросы регулярно для оценки эффективности работы операторов и городской администрации в других городах Казахстана.
Опрос анонимный и включает блок общих вопросов, касающихся возраста опрашиваемых, района проживания и основных видов транспорта, которые используют респонденты, чтобы сравнить ожидания и оценки представителей разных групп.
Далее мы делаем акцент на оценке разных составляющих качества (чистота, интервалы ожидания, безопасность, наличие информационных сервисов и т. д). Общественный транспорт должен стать доступнее для маломобильных пассажиров и поэтому нам было важно получить больше оценочных мнений именно от представителей этих групп.
И сейчас важно, чтобы в опросе приняло участие как можно больше реальных пассажиров общественного транспорта вне зависимости оттого, ездят они на нем один-два раза в неделю или каждый день, проживающих как в городе, так и в ближайших поселках. Это сделает опрос более репрезентативным, а рекомендации качественными.
Главное, чтобы у нас было желание что-то изменить, улучшить в системе общественного транспорта города, чтобы бюджетные субсидии и инвестиции тратились более эффективно, и городская транспортная система стала более сервисной и устойчивой.
Поэтому я предлагаю читателям издания присоединиться к опросу и распространить ссылки среди родственников и коллег, включая подростков 14+ и пенсионеров. Всех, кому не безразличен наш город.
Опрос занимает не более 10 минут вашего времени.
Вы можете пройти опрос как на русском языке, так и на казахском.
Поддержите журналистику, которой доверяют.