Что вы думаете об общественном транспорте Алматы

Опрос анонимный и включает блок общих вопросов, касающихся возраста опрашиваемых, района проживания и основных видов транспорта, которые используют респонденты, чтобы сравнить ожидания и оценки представителей разных групп.

Далее мы делаем акцент на оценке разных составляющих качества (чистота, интервалы ожидания, безопасность, наличие информационных сервисов и т. д). Общественный транспорт должен стать доступнее для маломобильных пассажиров и поэтому нам было важно получить больше оценочных мнений именно от представителей этих групп.

И сейчас важно, чтобы в опросе приняло участие как можно больше реальных пассажиров общественного транспорта вне зависимости оттого, ездят они на нем один-два раза в неделю или каждый день, проживающих как в городе, так и в ближайших поселках. Это сделает опрос более репрезентативным, а рекомендации качественными.

Главное, чтобы у нас было желание что-то изменить, улучшить в системе общественного транспорта города, чтобы бюджетные субсидии и инвестиции тратились более эффективно, и городская транспортная система стала более сервисной и устойчивой.

Поэтому я предлагаю читателям издания присоединиться к опросу и распространить ссылки среди родственников и коллег, включая подростков 14+ и пенсионеров. Всех, кому не безразличен наш город.

Опрос занимает не более 10 минут вашего времени.

Вы можете пройти опрос как на русском языке, так и на казахском.