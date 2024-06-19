Красочная реставрация

К сожалению, не был воссоздан южный симметричный шатер на кровле, сгоревший еще до революции, но в целом в таком состоянии дом уже мог существовать достаточно длительное время без дополнительных вмешательств. 90-е годы дом Каревых прожил относительно благополучно, злоключения начались с началом нового столетия. Местные власти, оклемавшись после девяностых, обратили свое хозяйское око на знаковый городской объект. В 2001 году для проведения интерьерного ремонта в филармонии, размещающейся в здании, был приглашен иностранный подрядчик – ТОО «Бонита-инжениринг». Работы велись без должного реставрационного контроля. Результатом стало уничтожение исторических элементов интерьеров. Прямо на парадную каменную лестницу и полы вестибюлей был налеплен мрамор, уничтожены огромный резной дубовый тамбур, оригинальные парадные и внутренние двери, исчезла старая бронзовая фурнитура.

Вместо подлинного интерьерного убранства, имевшего вполне удовлетворительное качество были привезены новые двери и фурнитура из Москвы, а мебель и люстры выписаны из Италии. Столь «шикарный» по местным меркам ремонт произвел оглушительное впечатление на неискушенных обывателей.

Годом ранее, со стороны бокового фасада изуродовали до неузнаваемости монументальную каменную арку въездных ворот. Она кому-то мешала для въезда крупногабаритного транспорта во двор. Но на этом преобразования не закончились.