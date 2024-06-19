Красочная реставрация

Дом Карева, пожалуй, один из самых известных и популярных исторических памятников Уральска. Его гордо показывают гостям города, снимают в роликах, рисуют на плакатах и сувенирах. О здании сочинены различные городские легенды, успешно подменяющие в сознании обывателей реальную историю.
В 2023 году специалисты республиканского государственного предприятия «Казреставрация» провели масштабный ремонт фасадов, привлекший внимание горожан. Ныне, спустя год, архитектор и краевед Рустам Вафеев дает свою оценку проведенным работам.
Этот доходный дом в псевдорусском кирпичном стиле был заложен в 1900 году местным купцом Александром Тимофеевичем Каревым. Основатель не дожил до завершения строительства, достроили здание вдова Дарья Федоровна и сын Сергей.
В дореволюционном Уральске дом Карева считался одним из самых высоких. Он был оснащен собственной электростанцией, паровым отоплением и локальной канализацией – передовыми на тот момент достижениями цивилизации. Во дворе дома был разбит обширный сад с фонтаном, клумбами и беседками. Случившаяся вскоре революция сменила собственников, в здании разместились различные городские учреждения, пребывающие в нем и по сей день. Еще в советское время дом Карева получил статус памятника республиканского значения, а в постсоветский период удачно избежал приватизации, оставшись в городской собственности.
В середине 1980-х местные власти наконец обратили внимание на историческое наследие Уральска. В город был приглашен «десант» специалистов, создан региональный филиал «Казреставрации». Стоит признать, что в те годы была проведена большая работа. Так был предварительно обследован исторический архитектурный ансамбль застройки главной улицы, высказаны предложения по созданию единой охранной зоны, впервые отремонтированы знаковые для Уральска исторические памятники республиканского значения – Михайло-Архангельский собор (середина XVII в.), дом наказных атаманов (первая четверть XIX в.), храм Христа Спасителя (начало ХХ в.). Ремонту подвергся и дом Карева. Основная работа тогда заключалась в пескоструйной очистке потемневших от времени кирпичных фасадов и ремонте кровли.
К сожалению, не был воссоздан южный симметричный шатер на кровле, сгоревший еще до революции, но в целом в таком состоянии дом уже мог существовать достаточно длительное время без дополнительных вмешательств. 90-е годы дом Каревых прожил относительно благополучно, злоключения начались с началом нового столетия. Местные власти, оклемавшись после девяностых, обратили свое хозяйское око на знаковый городской объект. В 2001 году для проведения интерьерного ремонта в филармонии, размещающейся в здании, был приглашен иностранный подрядчик – ТОО «Бонита-инжениринг». Работы велись без должного реставрационного контроля. Результатом стало уничтожение исторических элементов интерьеров. Прямо на парадную каменную лестницу и полы вестибюлей был налеплен мрамор, уничтожены огромный резной дубовый тамбур, оригинальные парадные и внутренние двери, исчезла старая бронзовая фурнитура.
Вместо подлинного интерьерного убранства, имевшего вполне удовлетворительное качество были привезены новые двери и фурнитура из Москвы, а мебель и люстры выписаны из Италии. Столь «шикарный» по местным меркам ремонт произвел оглушительное впечатление на неискушенных обывателей.
Годом ранее, со стороны бокового фасада изуродовали до неузнаваемости монументальную каменную арку въездных ворот. Она кому-то мешала для въезда крупногабаритного транспорта во двор. Но на этом преобразования не закончились.
В те годы местные власти решились освежить фасады исторической застройки главной улицы города. За короткий срок, без лишних раздумий, почти все старые здания были выкрашены самым немыслимым образом. Досталось и дому Карева. Фасады этого здания изначально были кирпичные, не оштукатуренные. В таком виде они благополучно простояли столетие. Более того, как отмечалось выше, десятилетием ранее «Казреставрация» уже потратила значительные бюджетные средства на их пескоструйную очистку. Однако местных чиновников одолел деятельный зуд, нужно было себя показать, заодно и бюджет освоить. И показали, закрасив без нужды кирпичные фасады фасадной краской. На все, конечно, денег не хватило, по традиции окрасили лишь главный фасад, дворовый еще некоторые годы стоял неокрашенным. Цветовую гамму выбрали на свой вкус: контрастно красный фон с белыми деталями. Кровлю и отливы выкрасили в травяной зеленый цвет. Получилось ярко и аляписто. Робкие возражения местных краеведов и архитекторов потонули в хоре одобрения.
Вскоре, под нещадным западно-казахстанским солнцем краска стала выгорать и облезать. Пришлось снова и снова тратить бюджетные средства уже на регулярные подновления. Это могло продолжаться долго, пока в 2023 году не решились откатить назад, задействовав уже республиканские средства на очередной ремонт несчастного здания.
На этот раз проектными изысканиями и выполнением работ занялась все та же «Казреставрация», однако за тридцать лет с момента последнего ремонта дома Карева квалификация этой организации серьезно упала. Хотя проект и был заявлен как реставрация, работы проводились по расценкам обычного ремонта. Львиная доля средств ушла на исправление предыдущей реставрации - снятие красочного слоя с кирпичных фасадов посредством повторной пескоструйной обработки. Однако денег снова не хватило, дворовый фасад так и не расчистили, заново окрасив по старой краске, но уже под цвет кирпича.
Не хватило средств на реставрацию главного украшения здания – трех балконов тонкого чугунного литья. Ранее местные власти осыпающиеся основания балконов просто временно зашили обычным белым профлистом. «Реставраторы» перекрасили этот профлист в коричневый цвет, дабы не слишком резал глаз, подкрасили ограждения без восстановления утраченных элементов и перил, на этом реставрация закончилась.
Цокольная часть дома Каревых сохранила добротную облицовку местным камнем, светло-охристого цвета. Ее с чего-то без всякой нужды закрасили серой краской, которая тут же начала облезать. Проектом ремонта предусматривалось воссоздание исторических оконных и дверных заполнений. Но что-то пошло не так, денег не хватило. Вместо оригинальных деревянных филенчатых дверей красуется грубый металлопластик.
Изуродованную в 2000-м году арку лишь слегка подмазали и подкрасили. С кровлей тоже не возились, заново покрасили в зеленый цвет вместо исторически красно-коричневого и успокоились. Краска, кстати, тут же стала облезать. Понятно, что ни о каком воссоздании утраченных шатров и флюгера уже не могло быть и речи.
В процессе пескоструйной очистки фасадов с северного фронтона окончательно была удалена историческая надпись «Номера», сохранявшаяся весь советский период еще с дореволюционных времен. Обновленные фасады потребовали ремонт прилегающего благоустройства. Тут уже постарались местные власти. В мае этого года у главного фасада была «освежена» брусчатка тротуара. Но снова чего-то не хватило. Плитку уложили лишь наполовину ширины прежнего тротуара, прямо на старый асфальт. Причем у цоколя была оставлена никчемная рассыпающаяся бетонная отмостка. Исторические вертикальные отметки, при таком решении, естественно, исказились.
Для справки: под всем этим пирогом поздних асфальтово-плиточных наслоений должен сохраниться исторический тротуар, выложенный местным дореволюционным клинкером.
По правилам реставрации следовало бы раскрыть и исследовать этот тротуар, попытаться воссоздать. Однако в голову это никому не пришло. Обращает внимание одна трогательная деталь. На этот раз строители попытались сделать скрытую систему удаления осадков. Для этого под водосточные трубы в брусчатку уложили простые пластиковые трубы. На нормальную современную систему водоудаления снова чего-то не хватило.
Удивительное дело, когда начинаешь задавать вопросы властям, проектировщикам, подрядчикам о причинах столь низкого качества проводимых работ, все, как правило, дружно ссылаются на нехватку выделенных средств. Но пример непрерывного ремонта дома Карева наглядно демонстрирует почему этих средств постоянно не хватает. Не потому ли что они бездарно тратятся на безграмотные решения?
По итогу за последние 40 лет средства расходовались на расчистку фасадов, потом на их ненужную закраску, потом на вынужденные подновления, потом на повторную расчистку. На эти средства можно было бы вполне осуществить полный комплекс квалифицированных реставрационных работ, восстановив шатры и балконы, оконные и дверные заполнения, арку и флюгеры. Тоже самое можно сказать и об интерьерных ремонтах. Вместо дорогостоящего и неуместного шика, можно было бы просто качественно отремонтировать интерьеры, бережно сохранив то, что в принципе было не в плохом состоянии.
В ходе так называемых последних «реставрационных работ» дома Карева выяснилась любопытная деталь. Подобные работы на памятниках республиканского значения не согласовываются с местными властями. Во всяком случае представители местной инспекции по охране памятников жаловались на то, что ни техническое задание, ни проект им не были изначально представлены для обсуждения. По-видимому, в той же самой «Казреставрации» лучше местных краеведов и специалистов знают, как когда-то выглядели исторические здания Уральска.
Выводы очевидны: последняя так называемая «реставрация» дома Карева в Уральске – наглядный пример современной практики сохранения особо ценного исторического наследия страны. С одной стороны она провоцирует необходимость постоянных ремонтов в ближайшем будущем, с другой стирает историческую ценность самих памятников.
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