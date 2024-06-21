Пустое место с огромным потенциалом

С 2020 года территория перед главным входом на «Атакент» пустует. Когда-то здесь кипела жизнь, но теперь это просто пустое место под палящим солнцем. Специалисты рассуждают о том, как можно оживить эту площадь и снова - как в 2018 году сделать ее местом притяжения.
Много лет – еще с 90-х годов площадь перед «Атакентом» служила парковкой для автомобилей, но затем ее решили сделать для людей. При акиме Бауыржане Байбеке в 2018 году запретили проезд на «Атакент» через ворота, установили там огромную скульптуру Белки из соломы авторства Алекса Ринслера – акимат выделил на нее 15 млн. тенге, а сам проект стоил 23 млн. Возле Белки появились контейнеры для приема батареек, киоски с едой, а зимой – каток.
Два года площадь была центром этого района, она привлекала людей, и как бы не ругали Белку, вокруг нее всегда собирались люди. Она была той доминантой, что привлекала горожан и гостей Алматы. Это был показательный пример тактического урбанизма, когда арт-объект формировал общественное пространство, делал его живым. О парадоксе Белки писал Давид Камински.
Однако когда акимом Алматы стал Бакытжан Сагинтаев, Белку убрали – впрочем, по задумке автора ее и вовсе должны были сжечь, но акимат пытался заменить солому на другой материал, однако ничего не вышло.
С 2020 года площадь перед Атакентом пустует: на ней нет ни машин, ни людей. При этом в том районе жизнь кипит: постоянно открываются новые заведения, но сама площадь остается мертвой.
В акимате в ответе на запрос «Власти» сообщили, что разрабатывается проект по реконструкции территории КЦДС «Атакент», но она не затронет площадь перед центральным входом.
«Площадь перед «Атакентом» - отличное место, оно находится и в центре и в то же время удалено от самого джентрифицированного ядра - «золотого квадрата», это место с огромным потенциалом. Этот район - отличная возможность для акимата сильно расширить границы исторического центра и сделать его многообразным. Сделать значимым не только золотой квадрат с административной застройкой, но и все остальное, что остается вне главного туристического опыта», - считает исследователь Urban Forum Kazakhstan Алина Бейсенова.
Районы, расположенные дальше «золотого квадрата» (Желтоксан - Абая - Кунаева - Кабанбай батыра), уступают по активности, что не позволяет городу развиваться более равномерно и полностью использовать свой потенциал. Сейчас можно наблюдать практически неконтролируемый рост цен на жилую и коммерческую недвижимость в центре, где идет вся активность. Застройка в районе Атакента довольно плотная, интересная и необычная. В подобных районах общественные пространства будут иметь огромное культурное значение.
Алина Бейсенова предлагает более спланированное развитие этого пространства и прилегающих к нему территорий: сейчас там «вырастает» много коммерческой недвижимости вокруг и этому не хватает каких-то четких рамок как они должны быть заполнены, как должны работать и в каком объеме должны быть представлены. Все это может захламить пространство которое сейчас имеет большой потенциал.
«Это ключевое место в крайне интересном и перспективном районе, которое по-хорошему можно было бы использовать и развивать. Упускаются большие возможности когда такие районы, как Киз, и такое общественное пространство, как площадь перед Атакентом никак не использованы в плане городского развития. Это могло бы быть очень важным ключевым проектом», - заключила Бейсенова.
«Площадь перед арочными воротами «Атакента» - знаковое место, оно само по себе является ансамблем, там активное движение пешеходов, рядом проходит BRT. Это очень хороший городской узел, и его надо использовать для города», - рассуждает архитектор Айдын Акбай.
Специалист предлагает расширить пешеходную зону, на самой площади размещать площадки, арт-объекты, открытые арт-галереи и сезонные активности. Айдын заостряет внимание на озеленении территории и предлагает засадить открытое пространство взрослыми деревьями, которые благодаря своей кроне способны создать большую теневую зону. Обычное благоустройство тротуарами, скамейками и прочим архитектор считает недостаточным.
При помощи этой площади можно создать условия для развития творческой интеллигенции города: на постоянной основе проводить архитектурные конкурсы с участием казахстанских специалистов.
Как оказалось, у подобных конкурсов есть ряд недостатков. В городе распространена практика, что о строительстве проектов люди узнают гораздо позже, из-за чего общественность возмущается. Айдын Акбай много лет предлагает акимату проводить соучаствующее проектирование, где горожане непосредственно принимают участие в создании проекта, который потом войдет в основу конкурса, или по крайней мере, проводить общественные обсуждения. Архитектор считает, что конкурс должен проводиться в течение года и без заведомо готовых решений. После этого объявлять тендер на рабочее проектирование и только потом приступать к строительству чего-либо. Только так можно добиться открытого и прозрачного проектирования города.
Айдын Акбай советует не забывать про креативную экономику, творчество и культуру: «Мне кажется, нужно выделять бюджет не только на социальные объекты, но и на арт-объекты. Развитие культурной части даст очень хороший мультипликативный эффект на туристическую привлекательность города, на комфортность проживания для людей».
В пример архитектор привел Париж, где существует норматив, что застройщик обязан выделить 1% на элемент искусства в проекте, это может быть что угодно: арт-объект, панно или скульптура, при этом неважно какого назначения строится здание.
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