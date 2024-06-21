Пустое место с огромным потенциалом

Однако когда акимом Алматы стал Бакытжан Сагинтаев, Белку убрали – впрочем, по задумке автора ее и вовсе должны были сжечь, но акимат пытался заменить солому на другой материал, однако ничего не вышло.

С 2020 года площадь перед Атакентом пустует: на ней нет ни машин, ни людей. При этом в том районе жизнь кипит: постоянно открываются новые заведения, но сама площадь остается мертвой.

В акимате в ответе на запрос «Власти» сообщили, что разрабатывается проект по реконструкции территории КЦДС «Атакент», но она не затронет площадь перед центральным входом.