Битва за исторический квартал

Мужчина выступает против строительства общежитий в своем дворе.

«Это нарушит наш образ жизни, создаст излишние нагрузки на электрические сети, на сети водоснабжения, канализацию, создаст проблемы с парковкой», – считает он.

По словам Алексея, это не первая попытка уговорить жителей на переселение: другие застройщики до этого предлагали им взамен квартиры за городом или в районе Алтын Орды. По словам мужчины, нынешние застройщики еще не предлагали никаких конкретных вариантов для переселения.

Он также отметил, что на него пытались оказывать давление, когда он сказал, что не собирается переезжать: «Мне молодой человек, который приходил по поводу сноса, сказал что лучше с ними договариваться, чем когда это перейдет на уровень переговоров с акиматом».

Алексей также говорит, что отец его соседки, Ирины Наумкиной, был ведущим специалистом института земледелия и отвечал за строительство этих домов.

Ирина Наумкина при встрече рассказала нам, что живет здесь с 1955 года и, также как и многие, против строительства: «Мы живем как на вулкане и ждем, что будет дальше. Этот дом (№ 63) был полностью заселен работниками КИЗа, это наш любимый дом, здесь жили настоящие ученые, которые столько полезного сделали для республики».

Шолпан Шерезданова, живущая в этом доме с рождения, говорит, что все дома квартала сейсмостойкие, и удивляется, что огороженный дом №59А в центре двора разрешили снести:

«Управление градостроительного контроля говорит, что дало разрешение на снос, якобы этот дом был в аварийном состоянии. Но эти дома очень крепкие, когда было землетрясение, ни одной трещины не появилось на этом доме, как он может быть в аварийном состоянии?».

Шум при демонтаже дома №59А, как отмечают жители, очень мешает.

80-летний Николай Качура проживающий с супругой в этом районе уже 8 лет, отметил, что здесь прошло несколько собраний, на которых не было журналистов, но присутствовала полиция. Он также подчеркнул наличие 30-летних ракитовых деревьев перед зданием детского сада, которым тоже может грозить снос.