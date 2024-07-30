«Поднимут до 120 тенге, но в корне это ничего не поменяет»

Светлана Ромашкина, Власть, фотографии автора

С августа в общественном транспорте Алматы проезд подорожает на 20 тенге - до 120 тенге за поездку. При этом последнее повышение – тоже на 20 тенге, произошло в августе прошлого года. До этого тариф не поднимали 11 лет.

Кроме того, на днях акимат должен официально сообщить и о повышении стоимости проездных билетов с 7200 тенге до 9900. Будет также отменена оплата наличными.

Пассажирам обещают, что качество оказываемых услуг улучшится, но так ли это? Власть поговорила с представителями автопарков и специалистами по транспорту о том, что нужно дать пассажирам для того, чтобы повышение тарифа было оправданным в их глазах. И возможно ли это сделать, повысив стоимость проезда на 20 тенге.