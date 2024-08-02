Почему фонтаны убивают?

Виктория Натачиева, фотографии Жанары Каримовой и Данияра Мусирова

19 июня этого года умер 11-классник, решивший освежиться в фонтане не территории КазНу им. аль-Фараби в Алматы. Предположительно его ударило током. Полиция на запрос Власти ответила, что по факту его гибели всё еще расследуется уголовное дело.

Несколько дней назад, 26 июня трехлетний ребенок погиб в городе Атырау – его затянуло циркулярным насосом внутри фонтана.

19 июня 2021 года 28-летняя женщина и дети 8 и 10 лет получили удар током в фонтане рядом с Алматинским цирком. Прохожий студент Абылай Балапанов бросился им на помощь, и, несмотря на то, что он тоже получил разряд, все же смог вытащить пострадавших из фонтана. Состояние женщины было настолько тяжелым, что она находилась на искусственной вентиляции легких. Насчет этого дела в департаменте полиции Алматы сообщили Власти туманное “сроки расследования прерваны”.

Можно обвинять погибших в том, что они купались в фонтанах, а можно сделать последние безопасными. Разбирается в том, как именно.