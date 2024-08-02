Почему фонтаны убивают?

Виктория Натачиева, фотографии Жанары Каримовой и Данияра Мусирова
19 июня этого года умер 11-классник, решивший освежиться в фонтане не территории КазНу им. аль-Фараби в Алматы. Предположительно его ударило током. Полиция на запрос Власти ответила, что по факту его гибели всё еще расследуется уголовное дело.
Несколько дней назад, 26 июня трехлетний ребенок погиб в городе Атырау – его затянуло циркулярным насосом внутри фонтана.
19 июня 2021 года 28-летняя женщина и дети 8 и 10 лет получили удар током в фонтане рядом с Алматинским цирком. Прохожий студент Абылай Балапанов бросился им на помощь, и, несмотря на то, что он тоже получил разряд, все же смог вытащить пострадавших из фонтана. Состояние женщины было настолько тяжелым, что она находилась на искусственной вентиляции легких. Насчет этого дела в департаменте полиции Алматы сообщили Власти туманное “сроки расследования прерваны”.
Можно обвинять погибших в том, что они купались в фонтанах, а можно сделать последние безопасными. Разбирается в том, как именно.
В Алматы фонтаны ежедневно проверяют тестером
Сразу после инцидента в 2021 году, Жанна Асанова, тогдашний руководитель ТОО «Eco Almaty», в ведении которого находятся фонтаны, (теперь она депутат сената) написала в Facebook, что на фонтанах есть таблички с предупреждением «Купаться запрещено!»: «Разве этого недостаточно, чтобы взрослые могли предостеречь детей? Помимо опасности электрической, а там кроме проводки находятся еще и электронасосы, которые не дают гарантии в 100 процентов по электроизоляции, даже от завода-изготовителя, есть также опасность и в самой воде. В фонтанах вода не проточная, а резервуарная, и даже при условии обеспечения частой замены несет в себе потенциальную угрозу для здоровья человека, особенно детей. Ведь ни для кого не секрет, что в фонтанах купаются, справляют естественную нужду животные, как домашние, так и живущие в подвалах и на городских пустырях кошки, собаки. Летом в фонтанах также купаются люди без определенного места жительства», - рассказала Жанна Асанова.
Тогда в сети возникли споры – должны ли быть фонтаны безопасными для детей и животных, тем более что в стране выросло ни одно поколение, имеющее в своем прошлом опыт купания в городских фонтанах. Кроме того, и в европейских странах это тоже не что-то исключительное: в сети можно найти массу соответствующих фотографий.
Насчет происшествия 2021 года ТОО «Eco Almaty» ответило Власти, что тогда была сформирована комиссия и технических нарушений в фонтане она не обнаружила.
Организация также сообщила, что работник, отвечающий за очистку фонтана и регулировку струй, производил работы непосредственно внутри работающего фонтана, «что подтверждает целостность и безопасность оборудования», но только до момента инцидента.
В «Eco Almaty» отметили, что все материалы и оборудование соответствуют требованиям, а сотрудники ежедневно проводят проверку воды «тестером на наличие напряжения».
В фонтане не должно быть ничего, кроме воды
Известный архитектор Алмас Ордабаев вспоминает, что в советское время вся механическая часть фонтанов, связанная с электричеством, находилась под землей. По его словам, в 80-х годах для фонтанов, которые находятся на площади Республики и по двум сторонам от здания нынешнего акимата Алматы, были сделаны огромные сооружения, «буквально целые подземные залы, где все было хорошо и правильно сделано» и там не было ничего, кроме воды - электричество в чашах было запрещенным приемом.
В начале 2000-х годов большую часть фонтанов реконструировали согласно имеющимся требованиям, в том числе и фонтан у цирка, который был построен в 1972 году.
Фонтан, в котором погиб в этом году 11-классник, был введен в эксплуатацию 30 мая 2018 года. Комплексным обслуживанием фонтана занимается ТОО «BEM Group». В университете на вопрос Власти о том, будут ли внесены изменения в устройство данного фонтана, ответили, что “рассматривается вопрос для дальнейшей реконструкции и модернизации фонтана”. После трагедии обслуживающая организация отключила внутренние насосы фонтана, силовые кабельные линии, питающие насосы. Сейчас фонтан не работает.
Директор ТОО KazFontanKZ, скульптор Ерик Канзада говорит о том, что погружные насосы не должны находиться в воде: «И по международным стандартам, да и вообще по здравому смыслу, 220 вольт под водой не должно быть, а иногда умудряются насосы на 380 вольт запускать под воду. Сторонники таких схем говорят, что есть устройство защитного отключения (УЗО). Но уважающие себя компании Европы, которые выпускают такие УЗО, гарантию не дают. Под воду бросают погружные насосы, потому что они легки в установке, и потом УЗО ставят. Если током ударит - УЗО отключит электричество. Но УЗО - это так скажем, просто выключатель, где обычные медные пластинки, они могут заржаветь, заплесневеть и тогда система не отключится. Под водой сила тока увеличивается в разы, и многие, кто так делают – диверсанты».
Он объясняет, что для безопасного функционирования все технические элементы фонтана необходимо располагать в отдельном приямке на расстоянии 5-10 метров от фонтана, там же устанавливаются сухие центробежные насосы и все трубы, таким образом все электричество остается в приямке. В самом фонтане не должно быть электричества. Единственное, что допускается - подсветка напряжением 12 вольт, она безопасна.
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