Произвольное проектирование

Главное из материала:

– На месте ЖК Дом на Абая в Алматы изначально должно было располагаться управление городского строительства и урбанистики – это подтверждает старое целевое назначение участка, все еще указанное на кадастровых картах.

– При прохождении экспертизы проекта ЖК Дом на Абая компания-проектировщик, связанная с бывшим главным архитектором Алматы Габитом Садырбаевым, подделала документы, поставив на них печать другой компании, у которой на тот момент была с лицензия первой категории.

– По данным госэкспертизы, проектировщиком до сих пор числится компания, которая фактически не проектировала это здание.

– Тот же застройщик, аффилированный со строительной компанией RAMS, затем построил отдельно стоящее здание «Алматыгенплана». Его также проектировала компания, связанная с бывшим главным архитектором Алматы Габитом Садырбаевым. Городские власти заявляли, что с застройщиком был заключен инвестиционный договор, и здание будет передано городу безвозмездно. В итоге город выкупил часть этого здания за 1,8 млрд тенге.

Жизнь без света

В 2022 году жители жилого комплекса «Дом на Абая» несколько раз грозились выйти на митинг: летом того года их недовольство достигло пика из-за частых отключений электричества и воды.

«Терпеть больше нет сил, – писала жительница дома Асем Таубаева. – За последние 1,5 месяца уже второй раз выбрасываем все продукты из холодильника, завтракаем, обедаем и ужинаем не дома, так как плита не работает. Нет холодной воды».

«Остаётся открытым вопрос: как ЖК принимали в эксплуатацию, когда начиная от кровли и заканчивая электрическими кабелями многие работы не соответствует стандартам, предусмотренным законодательством в области строительства», – также задавалась вопросом она. Весной этого года электричества в доме не было два дня.