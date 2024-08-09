Произвольное проектирование

В 2020 году рядом со станцией метро «Алатау» в Алматы достроили жилой комплекс «Дом на Абая». Его жители вскоре начали протестовать из-за качества строительства и постоянного отключения электричества. Дом проектировала компания, связанная с бывшим главным архитектором Алматы Габитом Садырбаевым.
«Власть» выяснила, что при прохождении экспертизы проекта, вероятно, произошла подделка документов.
Главное из материала:
– На месте ЖК Дом на Абая в Алматы изначально должно было располагаться управление городского строительства и урбанистики – это подтверждает старое целевое назначение участка, все еще указанное на кадастровых картах.
– При прохождении экспертизы проекта ЖК Дом на Абая компания-проектировщик, связанная с бывшим главным архитектором Алматы Габитом Садырбаевым, подделала документы, поставив на них печать другой компании, у которой на тот момент была с лицензия первой категории.
– По данным госэкспертизы, проектировщиком до сих пор числится компания, которая фактически не проектировала это здание.
– Тот же застройщик, аффилированный со строительной компанией RAMS, затем построил отдельно стоящее здание «Алматыгенплана». Его также проектировала компания, связанная с бывшим главным архитектором Алматы Габитом Садырбаевым. Городские власти заявляли, что с застройщиком был заключен инвестиционный договор, и здание будет передано городу безвозмездно. В итоге город выкупил часть этого здания за 1,8 млрд тенге.
Жизнь без света
В 2022 году жители жилого комплекса «Дом на Абая» несколько раз грозились выйти на митинг: летом того года их недовольство достигло пика из-за частых отключений электричества и воды.
«Терпеть больше нет сил, – писала жительница дома Асем Таубаева. – За последние 1,5 месяца уже второй раз выбрасываем все продукты из холодильника, завтракаем, обедаем и ужинаем не дома, так как плита не работает. Нет холодной воды».
«Остаётся открытым вопрос: как ЖК принимали в эксплуатацию, когда начиная от кровли и заканчивая электрическими кабелями многие работы не соответствует стандартам, предусмотренным законодательством в области строительства», – также задавалась вопросом она. Весной этого года электричества в доме не было два дня.
Во время грозы и порывистого ветра в конце марта этого года в «Доме на Абая» обвалилась часть фасада. Плиты повредили стоявший рядом автомобиль.
Другие проблемы дома жители решали через суд. По словам представительницы ОСИ Елены Важих, застройщик не установил противопожарную систему и вентиляцию в паркинге. Только выиграв в суде, жители смогли обязать его исправить эти ошибки.
«У нас настолько низкий стал паркинг, ужасно. Это из-за того, что только сейчас проводят вентиляцию, но они должны были это все сразу сделать», – говорит Важих.
ЖК Дом на Абая указан на сайте строительной компании RAMS как один из ее проектов. В реальности его строительством занималась другая компания – ТОО RK-Ordasy.
Строительство без разрешений
ТОО RK-Ordasy, согласно архивной версии сайта компании, изначально занималось поставкой тактильных средств – наземных указателей, тактильных наклеек, кнопок вызова помощи для маломобильных групп населения.
В 2016 году выяснилось, что компания владела земельным участком рядом со станцией метро «Алатау». Сейчас на нем располагается ЖК Дом на Абая, но, согласно кадастровым картам, здесь должен был быть «многофункциональный административно-жилой комплекс» с помещениями «музея истории города, зала для макета города, управления архитектуры и градостроительства города Алматы с его подразделениями и подземным паркингом».
Судя по спутниковым снимкам, строительство началось в апреле 2016 года. Несколько месяцев спустя в ТОО «RK-Ordasy» появился новый учредитель – Булбул Рамазан, один из учредителей ТОО «РАМС-Казахстан» и председатель совета директоров RAMS Global.
Тогдашний аким города Бауыржан Байбек заявлял, что в апреле 2016 года застройщику было выдано и архитектурно-планировочное задание, и заключение экспертизы по этому проекту. Тем не менее, в «Госэкспертизе», куда «Власть» направила официальный запрос, ответили, что такого проекта в базе нет.
В марте 2017 года газета «Караван» цитировала ответ акимата о том, что «проект одобрен решением градостроительного совета». При этом в апреле этого года в управлении городского планирования и урбанистики ответили на запрос «Власти», что «информация о решении градостроительного совета отсутствует».
Летом 2017 года застройщик оказался в суде. Перед этим управление градостроительного контроля выяснило, что дом строился без государственной экспертизы и уведомления о начале строительства. В суде представитель «RK-ORDASY» Еркин Султангазиев признал вину.
Он пояснил, что «строительные работы были начаты в виду сжатых сроков исполнения поручения», не уточнив при этом, какого именно и кем данного. Суд оштрафовал компанию и приостановил ее деятельность на два месяца, но, согласно судебному решению, все нарушения к тому моменту компания уже устранила.
«Власть» направила несколько запросов, чтобы выяснить, по какому же проекту строилось здание, кто его проектировал, и когда проект все же прошел государственную экспертизу. Ответы госорганов не только не прояснили ситуацию, но еще больше ее запутали.
В управлении градостроительного контроля ответили, что разработчиком проекта было ТОО «Градостроитель и К», оно же занималось авторским надзором. В Госэкспертизе же ответили, что генпроектировщиком было ТОО «Компания Стройтекс», обладавшее на тот момент лицензией первой категории.
В ТОО «Компания Стройтекс» в телефонном разговоре сказали, что не делали этого проекта, при этом его нет и среди проектов на сайте компании. В ТОО «Градостроитель и К» не ответили на звонки и сообщения.
Работавший директором ТОО «Компания Стройтекс» в момент строительства ЖК, Ерген Каппаров, рассказал в интервью «Власти», что, насколько ему известно, проектная документация была сфальсифицирована.
По его словам, в какой-то момент ему позвонили из авторского надзора по проекту, так как у подрядчиков при строительстве ЖК «Дом на Абая» возникли вопросы. При этом компания этого проекта не разрабатывала.
Он также рассказывает, что связался с представителями компании, которая в действительности разрабатывала этот проект – ТОО «Градостроитель и К». По словам Каппарова, там ему объяснили это тем, что не обладали необходимой лицензией для проектирования этого здания на тот момент.
«Проект шел именно как жилой комплекс с административными зданиями, – поясняет Каппаров. – То, что у них не та лицензия, выяснилось только когда они проходили экспертизу. Нужно было что-то срочно делать. Они берут, создают фиктивное консорциальное соглашение – якобы наша компания вместе с ними делает этот проект, ставят туда отсканированную печать и подпись, и быстро доносят в экспертизу».
По словам Каппарова, позже его пытались заставить подписать соглашение о консорциуме задним числом, и после его отказа из-за давления он был вынужден уволиться.
Компания-разработчик проекта, ТОО «Градостроитель и К», тесно связана с бывшим главным архитектором города Алматы Габитом Садырбаевым, который возглавлял управление архитектуры и градостроительства с 2012 по 2016 годы.
На сайте союза архитекторов он указан как главный архитектор ТОО «Градостроитель и К». С 2009 по 2013 он был руководителем этой компании. Со дня основания учредительницей компании была его вероятная супруга, с декабря прошлого года – однофамилец бывшего главного архитектора, Дастан Садырбаев, вероятнее всего являющийся его племянником.
«Безвозмездная передача» за 2 млрд тенге?
ЖК Дом на Абая достроили в конце 2019 года. При этом на форумах покупатели квартир в некоторых блоках обсуждали, что сроки сдачи затягиваются, и предполагали, что могут затянуться еще дольше, так как застройщик на тот момент строил еще и соседнее отдельно стоящее здание Алматыгенплана.
Вопросы о строительстве этого здания горожане начали задавать в 2018 году, когда на месте парковки у станции метро Алатау начали рыть котлован.
Тогда аким Алматы Бауыржан Байбек ответил, что еще в сентябре 2017 года на совещании под председательством тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева акимату Алматы и правительству поручили создать НИИ «Алматыгенплан».
Для исполнения этого поручения акимат выделил застройщику, тому же ТОО RK-Ordasy, в безвозмездное временное пользование участок рядом со строящимся на тот момент ЖК «Дом на Абая», при этом проектировало это здание то же ТОО «Градостроитель и К».
На запрос редакции Informburo в акимате тогда также заявили, что застройщик будет строить новое здание НИИ за свой счет, и для этого с ним еще в 2015 году было заключено инвестиционное соглашение – при этом непонятно, как оно могло быть заключено за два года до того, как Назарбаев поручил создать институт Алматыгенплан. В акимате уточнили, что в здании также разместятся управление городского планирования и урбанистики и Центр развития Алматы. В двухэтажной же части должны были разместиться макет генплана и музей города Алматы.
В решении суда, оштрафовавшего в 2017 году ТОО RK-Ordasy за возведение ЖК «ЖК Дом на Абая» без экспертизы, это здание фигурирует как «многофункциональный административный комплекс (...) с безвозмездно передаваемыми в коммунальную собственность города Алматы площадями для социальных нужд».
Вероятно, что инвестиционное соглашение изначально касалось этого здания, однако акимат в своих ответах говорил о новом здании Алматыгенплана.
О том, что ТОО RK Ordasy безвозмездно передало городу некое здание, вскользь говорил и представитель компании, Еркин Султангазиев. На встречу с возмущенными жителями Бостандыкского района он изначально пришел по другому поводу: горожане были не согласны, что на месте сквера на улице Гагарина планировалось строительство оздоровительного комплекса, медцентра и административных зданий. Затем застройщик решил заменить их на многофункциональный ЖК с медцентром, ресторанами и досугом. Этот кейс как пример впоследствии упомянул на совещании президент Касым-Жомарт Токаев.
На встрече с жителями тогда выяснилось, что компания не выкупила участок и не имела разрешительных документов, но уже начала подготовку к строительству многоэтажек.
На возмущение жителей Султангазиев ответил, что у компании будет меморандум с властями, и до этого застройщик уже передал государству по некому меморандуму здание стоимостью 3 млрд тенге. Газета «Время» писала, что речь идет о части здания, где располагается «Алматыгенплан», управление городского планирования и урбанистики и Центр развития Алматы.
Тем не менее, управление городского планирования и урбанистики купило здание у ТОО RK-Ordasy по договору государственных закупок, заключенному из одного источника. Сумма по договору, без учета НДС, составила 1,8 млрд тенге.
Позднее в акимате Алматы в ответ на запрос пояснили, что по условиям инвестиционного соглашения 2015 года, застройщик должен был за свой счет построить отдельное здание площадью 14000 квадратных метров, и из них передать в коммунальную собственность не более 6000 квадратных метров.
В 2019 году, утверждают в ведомстве, застройщик сдал в эксплуатацию здание «Алматыгенплана», состоящее из двух частей – двухэтажной и девятиэтажной. Часть площадью 6000 квадратных метров была безвозмездно передана в коммунальную собственность, другую же часть площадью 8057 управление урбанистики и городского планирования выкупило, заверяют в акимате.
Сейчас в здании расположены управление городского планирования и урбанистики, управление земельных отношений, управление градостроительного контроля, АО «Центр развития города Алматы», ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан» и общественная приемная акимата города Алматы «Open Almaty».
Представитель ТОО RK-Ordasy Еркин Султангазиев не ответил на вопросы. Бывший главный архитектор Алматы Габит Садырбаев также не ответил на вопросы корреспондента, заданные в мессенджере Facebook. Директор ТОО «Градостроитель и К» Алтай Сатыбалдиев также не ответил на вопросы.
В строительной компании РАМС-Казахстан также не ответили на вопросы корреспондента, но при этом попросили «раскрыть контекст готовящегося материала».
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