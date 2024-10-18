Как озеленяли Акмолинск и Целиноград

Каждый прутик – на вес золота

По данным архивных источников один из генерал-губернаторов Степного края, проезжая по тракту Акмолинск-Атбасар, обратил внимание на отсутствие в населенных пунктах зеленых насаждений. Чиновник созвал старост и пригрозил суровым наказанием, если в следующую поездку не увидит вдоль улиц, возле домов и на усадьбах высаженные деревья. После этого на тракте не осталось ни одного села без зелени. Согласно архивным источникам в конце XIX века стали создаваться сельскохозяйственные фермы, которые силами учащихся городских школ и училищ обсаживались деревьями, превращаясь в зеленые оазисы в степи.

В последней четверти XIX века началось озеленение города Акмолинска. В 1880 году недалеко от крепости на правом берегу реки Ишим горожане разбили солдатский сад площадью 2,7 десятин.

В 1893 году на том же на правом берегу Ишима учащиеся городских школ высадили городской сад, общая площадь которого составила 1,5 десятины. На левобережье Ишима расположился питомник площадью 4,2 десятины.

В трех верстах от города, на берегу Ишима на городском участке в 7,5 десятин акмолинскими купцами, арендовавшими земли у городских властей, были заложены три сада. Один из них в народе называли «дача Кубрина», по имени владельца, акмолинского купца Василия Кубрина.

Местом отдыха горожан были березовые колки на левом берегу Ишима размером до 90 десятин, расположенные в 18 км от города в урочище «Чубары».

Большую роль в сохранении и приумножении лесных богатств Акмолинской области сыграла деятельность Степного лесничества, созданного в 1894 году под Акмолинском. Начало ему положил местный житель лесничий А. Жуков, проводивший работу по посадке лесозащитных полос.

В 1899 году он заложил близ Акмолинска лесопитомник площадью всего в три га, но начало было положено. Уже через три года – в 1902 году – здесь насчитывалось до 100 тысяч саженцев и более 280 тысяч сеянцев. Выращенные деревья шли на обсадку школ и домов в городе и близлежащих селениях. Вскоре городской лесопитомник стал тесным для лесокультурных работ в городе и в 1909 году был перенесен на Красный Яр, который вскоре превратился в главный лесопитомник города.