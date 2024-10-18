Как озеленяли Акмолинск и Целиноград

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории Казахстана Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина (КАТУ) Галья Алпыспаева совместно с коллегами-историками Гулмирой Жуман и Шолпан Саяхимовой провели большое исследование, результатом которого стал труд «История формирования зеленой экосистемы Акмолинской области (конец XIX-XX вв.)».
Редакция «Власти» посчитала его очень важным как для региона, так и для столицы, поэтому мы попросили авторов разрешить нам опубликовать этот материал с небольшими сокращениями. Исследование опирается на работы зарубежных экологических историков и на документальные материалы из фондов государственных архивов Астаны и Акмолинской области. Впервые статья была опубликована в журнале «Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина».
Каждый прутик – на вес золота
По данным архивных источников один из генерал-губернаторов Степного края, проезжая по тракту Акмолинск-Атбасар, обратил внимание на отсутствие в населенных пунктах зеленых насаждений. Чиновник созвал старост и пригрозил суровым наказанием, если в следующую поездку не увидит вдоль улиц, возле домов и на усадьбах высаженные деревья. После этого на тракте не осталось ни одного села без зелени. Согласно архивным источникам в конце XIX века стали создаваться сельскохозяйственные фермы, которые силами учащихся городских школ и училищ обсаживались деревьями, превращаясь в зеленые оазисы в степи.
В последней четверти XIX века началось озеленение города Акмолинска. В 1880 году недалеко от крепости на правом берегу реки Ишим горожане разбили солдатский сад площадью 2,7 десятин.
В 1893 году на том же на правом берегу Ишима учащиеся городских школ высадили городской сад, общая площадь которого составила 1,5 десятины. На левобережье Ишима расположился питомник площадью 4,2 десятины.
В трех верстах от города, на берегу Ишима на городском участке в 7,5 десятин акмолинскими купцами, арендовавшими земли у городских властей, были заложены три сада. Один из них в народе называли «дача Кубрина», по имени владельца, акмолинского купца Василия Кубрина.
Местом отдыха горожан были березовые колки на левом берегу Ишима размером до 90 десятин, расположенные в 18 км от города в урочище «Чубары».
Большую роль в сохранении и приумножении лесных богатств Акмолинской области сыграла деятельность Степного лесничества, созданного в 1894 году под Акмолинском. Начало ему положил местный житель лесничий А. Жуков, проводивший работу по посадке лесозащитных полос.
В 1899 году он заложил близ Акмолинска лесопитомник площадью всего в три га, но начало было положено. Уже через три года – в 1902 году – здесь насчитывалось до 100 тысяч саженцев и более 280 тысяч сеянцев. Выращенные деревья шли на обсадку школ и домов в городе и близлежащих селениях. Вскоре городской лесопитомник стал тесным для лесокультурных работ в городе и в 1909 году был перенесен на Красный Яр, который вскоре превратился в главный лесопитомник города.
В 1919 году Степное лесничество занимало южную и юго-восточную части Акмолинского уезда, доходя до границ соседних Омского, Павлодарского и Каркаралинского уездов. В его состав, кроме лесных зарослей (дачи 3 разряда) у истоковых течений рек Ишима, Нуры, Уленты, входили дачи первого разряда, то есть государственные леса: Красный Яр – 287 десятин (далее в скобках указаны десятины), Подгороняя (1675), Жаман-Чубарская (4930), Еременская (14501) и Коржункульская (18240). В список также вошли Белый Дым, Аюлинская, Кара-Агачская и Соколиные Горы. Общая площадь лесничества составляла 52559 десятин.
Первые три дачи располагались на расстоянии 15-20 верст на юго-восток от Акмолинска, а остальные – на 100-150 верст. Дальше всех располагалась Кара-Агачская дача, более 350 км от города. Все насаждения в дачах имели колочковый характер и состояли, главным образом, из березы, осины и ивы. Только изредка, в дачах Еременской и Коржункульской, в ущельях гор по ключам и небольшим болотцам встречалась ольха, а на Коржункульских сопках изредка встречалась единичная сосна. Дача Соколиные горы была богата насаждениями сосны.
Но, как сообщали источники, эти насаждения оказались сильно изреженными самовольными порубками населения и частыми пожарами в годы Первой мировой войны и революционных потрясений. В условиях региональной экологии ценность лесных материалов в районе Степного лесничества была огромна; каждый прутик ценился чуть ли не на вес золота.
Оазис Адамовича
Подвижником лесного хозяйства в крае был Александр Людвигович Адамович, выпускник Санкт-Петербургского лесного института. В 1910 году он приехал в город Акмолинск в качестве главного специалиста Степного лесничества. Энтузиаст степного лесоразведения, он высевал семена разных лесных пород в условиях степи и ухаживал за посадками.
Ранней весной в Красном Яре нарезались в большом количестве черенки молодых побегов для посадки как в самом лесничестве, так и в селах и городе. Под его руководством на базе лесопитомника в Акмолинске был создан городской парк. Как ученый-лесовод он вел научную работу, публиковал статьи. В заявлении Акмолинскому уездному управлению в начале 1920-х годов он писал: «Местные условия знаю хорошо, имею некоторые специальные труды».
В докладной записке в Акмолинский уездный ревком в декабре 1919 года о состоянии Степного лесничества лесничий Адамович писал, что опыты по лесоразведению в даче Красный Яр дали положительные результаты, а потому лесоразведение в южных степях Акмолинского уезда является вполне возможным. Он отмечал также особую «любовь переселенцев к разведению возле домов садиков с яблонями и вишнями, а опыты по разведению лесосадового растительного материала дают основание полагать возможным осуществление этого».
Под руководством Александра Адамовича в Акмолинске ежегодно проводились «Дни леса», к работе по сохранности и приумножению лесных богатств привлекались школьники города. В 1926 году он организовал экскурсию учащихся трех школ города в Красный Яр. Школьники, а их было более 100 человек, наблюдали за процессом лесопосадки, а некоторые участвовали непосредственно в высадке деревьев.
Подчеркивая необходимость и важность лесокультурных посадок, озеленения Акмолинска и сел области, Адамович предупреждал, что «… бедные каштановые почвы, крайне суровые зимы и иссушающие юго-западные ветры требуют здесь при таких работах большой энергии и терпения как в смысле осторожного выбора пород, так и всяких прямых посадок, так и ухода за культурами». Благодаря стараниям Адамовича лесокультурная дача Красный Яр близ Акмолинска превратилась в настоящий оазис в степи.
«Город давно был бы садом или тайгой»
Неблагоприятные природно-климатические условия и скудость растительного покрова породили в крае природоохранительное движение. В 1914 году на одном из заседаний лесного совета Акмолинско-Семипалатинского управления земледелия и государственных имуществ, находившемся в Омске, выступил деятель местного лесоводства В. А. Шингарев. Он поставил вопрос о неотложных мерах по сохранению памятников природы в Акмолинской области и назвал в числе их озеро Кургальджино.
«В больших камышовых зарослях его, – отмечал он, – укрывается многочисленная водяная фауна, много водяной птицы здесь летует, не залетая дальше на север, например, фламинго. Ввиду этого, сохранить этот памятник природы для потомков крайне желательно, …. следует обратить внимание на его охрану от хищнической охоты».
После октября 1917 года вопросами лесоразведения занимался лесокультурный подотдел земельного отдела при Акмолинском уездном совете под руководством В. А. Шингарева. Он обозначил несколько направлений работы. Во-первых, «необходимость насаждения лесокультурных опушек при водоемах для сохранения воды и распространения среди населения разведения садов и деревьев около домов, а также посадка иных пород деревьев как необходимого посадочного материала под руками из скорорастущих пород». Во-вторых, о необходимости расчистки питомника за рекой Ишим, который может служить материалом для будущей посадки, а также питомник может служить местом для кумысолечения. В-третьих, о сохранности городского и солдатского сада, разрушаемого живущими поблизости гражданами и их скотом в результате поедания деревьев.
На территории Акмолинского округа в конце 1920-х годов находилось пять лесничеств: Алексеевское, Красноборское, Кзыл-Токпарское, Еременское и Степное, расположенные более крупными и ценными массивами (по качеству древесины) в северной части округа, а менее ценными – в северо-восточной части от Акмолинска, на расстоянии 100-120 км от города. Дача Караагачская Степного лесничества располагалась на юге округа, на расстоянии 300 км от Акмолинска и резиденции лесничества. Все лесничества, за исключением Алексеевского, представляли собой площади лесных дач колочного характера. Согласно ведомости учета лесов по лесничествам общая площадь лесов исчислялась такими цифрами: в Алексеевском лесничестве – 43042 га, в Красноборском – 31914 га, в Кзыл-Токпарском – 52707 га, в Еременском – 12918 га, в Степном – 77460 га.
В 1949 году был заложен лесопитомник, на основе которого велось озеленение города. В Акмолинске был заложен сквер имени комсомола, площадью 4,5 га, а также скверы возле завода Казахсельмаш, на территории городской школы им. Абая.
Базой массового озеленения города, развернувшегося в 1950-х годах, были лесничества. В 1951 году в Акмолинске было посажено 45,5 тыс. деревьев и кустарников в садах, полисадниках, внутри кварталов и по центральным улицам города. Из сортов деревьев преобладал карагач. За 10 лет, с 1951 по 1961 годы, в городе было высажено 2430 тыс. штук деревьев и кустарников. Но из-за отсутствия надлежащего ухода и своевременного полива, плохого качества посадочного материала, незнания почвенных условий, игнорирования агротехнических приемов, а также плохой охраны, более половины насаждений погибло.
О неэффективности озеленения нередко говорили в своих выступлениях депутаты горсовета: «если бы все высаживаемые деревья сохранились, то город давно был бы садом или тайгой. Однако в городе деревья своевременно не поливаются, приствольные круги деревьев регулярно не обрабатываются, деревья не кронируются, изгородь из кустарников не обрезается, защита от вредителей и болезней не ведется». Озеленение города производилось силами общественности. Приживаемость зеленых насаждений была низкой: даже при постоянном уходе и ограждении от повреждений она составляла 80-75%, в противном же случае 60-70% насаждений обязательно погибали.
Низкая эффективность работ по городскому озеленению была обусловлена недостаточным поливом насаждений из-за отсутствия в городе водопровода. «Водоснабжение – самое узкое место, сеть водокачек и водоразборных колонок не обеспечивают потребности города в воде» – отмечалось в протоколах Акмолинского горсовета. Другой проблемой озеленения было варварское отношение населения к зеленым насаждениям. Городские власти ввели жесткие наказания за порчу насаждений, а для ограждения уличного озеленения было изготовлено 5 тысяч погонных метров штакетных оград. Посадочный материал для городского озеленения завозился из других областей республики и РСФСР, что дорого обходилось городскому бюджету.
Целиноградский период озеленения
Одно из экологических последствий целины – пыльные бури, так называемые «пыльные котлы», охватившие целинные регионы Казахстана. Они негативно сказались на экологии не только сельских регионов, но и городов. Это вынуждало к поиску и применению таких технологий городского озеленения, которые бы смягчали негативное воздействие экологии региона на качество жизни горожан.
В этих условиях приемы застройки возводимых микрорайонов в целинных городах определялись рядом факторов, важнейшими из которых были природные условия. Соответственно, требовался учет климатических особенностей региона.
Для снижения летней температуры и для увлажнения воздушного бассейна кроме сплошного озеленения, предусматривалось минимальное количество асфальтированных и других нагревающихся покрытий.
Ориентация квартир по сторонам света с соблюдением требований инсоляции для Целинограда, главного города целины, предполагала оптимальную ориентацию квартир по сторонам света для избегания перегрева. Размещение зеленых массивов и детских площадок, замкнутость жилых дворов, ориентация домов – все это в значительной мере должно было определяться направлением ветров, температурным режимом, равнинным характером рельефа.
Спецификой Целинограда, как степного города, являлась проблема искусственного ландшафта, требующего не только озеленение, но и создание в пределах жилых микрорайонов небольших искусственных водоемов, своего микрорельефа. Но такая практика не получила реализации.
В 1960-е годы, когда город получил статус административного центра Целинного края и активно застраивался, вопросы городского озеленения были актуальными. В этом контексте вполне закономерным было решение городского исполкома Целиноградского совета депутатов трудящихся за № 552/21 от 29 августа 1963 года «Об организации в г. Целинограде дендрологического сада-выставки», которое предусматривало закладку городского дендрологического сада. Обосновывалось решение большим объемом озеленительных работ в Целинограде, необходимостью привлечения населения города к делу озеленения и образцового содержания зеленых насаждений, а также актуальными для города задачами наглядной пропаганды декоративного садоводства. Для дендросада выделили участок земли площадью в 25 га непосредственно в черте города. Кроме того, в черте новой части города был отведен участок площадью 100 га для питомника дендросада.
Основная задача дендросада состояла в том, чтобы пропагандировать декоративное садоводство, продвигать лучшие сорта его коллекции, прошедшие испытания в природных условиях города Целинограда, и далее передавать их в питомник горселенхоза «для размножения и продвижения на улицы и в парки города».
Главному парку города отводились важные функции. Во-первых, предполагалось создать образцово-показательный участок живых образцов озеленения: клумб, рабаток, миксбордеров из многолетников, партерных, луговых, мавританских газонов, альпинария; регулярного и ландшафтного стиля в оформлении объектов озеленения, малых форм садово-парковой архитектуры; различных видов древесных и кустарниковых пород, которые могут произрастать в условиях Целинограда.
Во-вторых, на его базе планировалось: проводить ежегодные сезонные выставки достижений регионального цветоводства с привлечением к участию в них предприятий и цветоводов-любителей города; организовать курсы по подготовке озеленителей и цветоводов, семинары по повышению квалификации специалистов зеленого строительства, практические занятия студентов и школьников; наладить научную работу по сортоиспытанию.
В-третьих, пропагандировать достижения дендропарка средствами печати, в частности, выпуском брошюр, плакатов, листовок, что помогло бы изжить кустарщину в деле озеленения Целинограда и поставить процесс на научную основу.
Реализация мероприятий по закладке дендросада-выставки возлагалась на горзеленстрой и находилась под контролем исполкома Целинного Краевого Совета, из бюджета которого выделялись средства. В июле 1964 года в соответствии с решением Целинного Краевого Совета депутатов трудящихся от 27 октября 1963 года горисполком передал дендрологический сад-выставку в ведение городского управления коммунального хозяйства. В июне 1965 года горисполком города Целинограда принял решение «Об отводе земельного участка Целиноградскому дендросаду-выставке под строительство оранжереи-выставочного сада в квартале 99».
Одним из первых крупных мероприятий городских властей по проведению в жизнь плана была выставка цветов, проведенная 22-23 января 1964 года в здании Дворца целинников. Через полгода состоялась вторая городская выставка цветов, на которой, помимо образцов декоративного цветоводства, демонстрировался генеральный план сада-выставки площадью 600 квадратных метра. На выставке экспонировалась также художественная карта озеленения Целинограда, презентовались диаграммы роста озеленения города.
Однако реализовать в полной мере планы по созданию экзотического дендрологического сада-выставки в городе не удалось по причине отсутствия финансовых средств в городском бюджете. Планы по созданию дендропарка были отложены на неопределенный срок. В 1987 году Алматинским проектным институтом «Казгипроград» был разработан новый генеральный план развития города Целинограда, который определил градостроительное развитие Целинограда на новые десятилетия. Однако в нем не было даже упоминания о дендропарке.
Новый этап в развитии экологической истории региона непосредственно связан с переносом в 1997 году столицы независимого Казахстана из Алматы в Акмолу, переименованную в мае 1998 года в Астану. Для улучшения экологической среды города был разработан и реализуется экологический проект по созданию зеленого пояса вокруг Астаны.
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