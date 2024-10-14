«Когда появится запах, тогда и будете жаловаться»

Жители Астаны уже полгода требуют остановить строительство крупной канализационно-насосной станции (КНС), расположенной на пересечении улиц Кумисбекова и Абая. Они беспокоятся, что при ее эксплуатации образуются не только дурнопахнущие, но и опасные газы.
Причем возводят объект в непосредственной близости от жилых домов. Люди уверены, что компания начала работы без разрешения. Важно отметить, что КНС расположена в водоохранной зоне, и в случае неисправности есть риск загрязнения водных ресурсов.
Местные жители неоднократно обращались в акимат, но получили лишь короткие отписки. При этом строительство коллектора не остановилось, а продолжилось с удвоенной силой. Что необходимо учитывать при строительстве подобных сооружений – читайте в материале «Власти».
Улицу Кумисбекова начали застраивать относительно недавно. Вместо частного сектора здесь появились многоэтажные дома. При продаже квартир жителей не предупредили о том, что рядом с их домами будет построена канализационная насосная станция. Ее строительство началось в начале лета, хотя люди забили тревогу еще весной.
«У меня огромный вопрос к градостроительству. Почему они размещают такие объекты посреди спального района? Мы все прекрасно знаем, какой неприятный запах возникает рядом с КНС даже при меньших объемах производительности, а нам предлагают построить самую мощную станцию в городе прямо у нас под носом. Как граждане Казахстана, мы имеем право на комфортную и благоприятную среду для жизни», – возмущается астанчанка Надежда Скоробогатова.
Жители провели несколько встреч с представителями акимата, но так и не получили от них ясного ответа на свои вопросы. Сначала их уверяли, что запаха от КНС не будет вовсе. Затем на одной из встреч заместитель руководителя управления коммунального хозяйства города Астаны (УКХ) Александр Терещенко все же признался, что это естественный процесс, поскольку в мегаполисах постоянно ощущается запах канализации, и от этого никуда не деться.
«Я задала конкретный вопрос: что именно вызывает запах? Почему, когда проезжаешь мимо КНС на улице Сарайшык, там стоит сильный запах? Почему на Кургальджинском шоссе, где КНС находится на значительном расстоянии, все равно ощущается вонь? Также на перекрестке улиц Женис и Богенбай батыра чувствуется неприятный запах, хотя там расположена маленькая КНС. Если они говорят, что станции не источают запах, тогда что же вызывает его рядом с этими станциями?» – недоумевает активистка Виктория Величко.
На этой же встрече жители попросили предоставить конкретные адреса других станций, построенных на таком же расстоянии от жилых домов и с аналогичной производительностью.
«Мы могли бы съездить и посмотреть, как выглядят эти станции, как обустроена территория вокруг них, и какой там запах», – говорит Виктория, включая запись ответа представителя УКХ:
«Я пока не могу найти подходящую КНС, соответствующую вашим критериям: чтобы она была расположена рядом с жилым домом и обладала подобной производительностью. Я обсуждаю это с коллегами… У нас нет таких КНС, мы их еще не строили именно в таких условиях, как возле вашего дома. Есть другие КНС, но они расположены дальше от жилых домов, имеют меньшую производительность, и некоторые даже еще не эксплуатировались. Я продолжу искать информацию по адресам и попросила водоканал прислать мне данные обо всех КНС в городе. Когда найду что-то более подходящее, что строилось за последние 20 лет, я обязательно вам сообщу».
По словам Величко, прошло уже два месяца с момента первого запроса о предоставлении информации о местоположении этих станций, но ответа на этот вопрос так и не поступило.
В то же время на телеканале «24KZ» даже выходил сюжет, в котором заместитель генерального директора научно-исследовательского проектного института «Астанагенплан» Еркебулан Файзуллаев сообщал, что в городе находится около 30 подобных КНС.
Другой важный вопрос, на который обратили внимание местные жители, касался необходимых фильтров для станции.
«Я спрашивала, какие именно фильтры будут установлены. В ответ услышала: «Абсорбционные». Снова – какие именно? Какова их производительность, какая марка, как часто их будут менять? В ответ мне сказали: «Но мы не можем вам это сообщить, поскольку фильтры не будут на нашем балансе, их передадут «Астана су арнасы». Тогда я предложила пригласить их представителя на следующую встречу, чтобы задать конкретные вопросы, которые касаются нас. В ответ мне сказали: «Нет, это их не касается. Когда появится запах, тогда и будете жаловаться». Вот такой был ответ», – вспоминает Величко.
На последней встрече УКХ все же сообщило, что аким поручил менять фильтры раз в два месяца. Однако жители уверены, что этот вопрос может остаться нерешенным.
«Почему мы так против? Эти фильтры требуют регулярной замены, их срок службы в среднем составляет год. Но не может быть такой частой замены при таком количестве КНС. Например, на проспекте Республики, где находится КНС, люди начали жаловаться на сильный запах, из-за которого они не могут открыть окна. Даже при закрытых окнах в квартирах ощущается такой смрад, что становится невыносимо. Кроме того, в бюджете не предусмотрена установка фильтров. Где гарантия, что у нас не возникнет ситуация, когда не будет средств на их регулярную замену? Нам говорят одно, а на деле может оказаться совсем другое», – добавляет Виктория Величко.
Владельцы квартир в жилых комплексах «Irbis», «Altyn Tau» и «Жеруйык» запустили коллективную петицию против строительства канализационного насосного сооружения, которое возводят рядом с их домами. К проблеме присоединились жители и других ЖК, таких как «Снегири», «Самрук», «Эмират», «Abai Joly» и «Сапа».
Слушания прошли в 2018 году
По словам жильцов, помимо неприятного запаха, который, возможно, будет исходить от станции, в проекте строительства КНС много непонятного. К примеру, ЖК «Irbis» (дом, построенный в 2022 году – прим. автора) расположен буквально в 30 метрах от канализационно-насосной станции. Изначально по плану на месте КНС должен был находиться парк. По крайней мере, так утверждали в строительной компании «SVOYDOM».
«Я стала одной из «счастливых жильцов» ЖК «Irbis». Мы с супругом были в восторге, когда покупали квартиру в 2022 году. Прекрасный район, школа прямо напротив, поликлиника, супермаркет и замечательная набережная – все рядом. Но сегодня я в шоке от того, что происходит. Большой вопрос к застройщику, который, как оказалось, знал о планах по строительству КНС, но при продаже квартиры рассказывал нам о парке», – говорит местная жительница Надежда Скоробогатова.
Подобный вопрос возник не только у Скоробогатовой. Люди обращались в компанию и оставляли отзывы. В ответе компании «SVOYDOM», который можно найти в электронном справочнике 2ГИС, говорится:
«Супермаркет недвижимости «SVOYDOM» реализует жилую и коммерческую недвижимость в рамках собственных проектов. Также хотим отметить, что мы не занимаемся строительством и не принимаем участие в решении инфраструктурных и градостроительных вопросов города».
Много вопросов и к акимату, в частности к управлению коммунального хозяйства, касающихся разрешительной документации. Виктория Величко даже провела собственное расследование, так как госорганы отказывались предоставить хоть какие-либо разрешительные документы на данный объект.
«Все документы, имеющиеся у нас, получены либо с сайта госзакупок, либо с сайта eLicense», – подчеркивает Виктория.
Условно говоря, нарушения, которые выявила активистка, можно разделить на несколько пунктов:
1. Разрешение государственной экспертизы, по сути, выдано на КНС на площади 0,36 га, а другие документы – целиком на проект «Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d2 000 мм по шоссе Коргалжын» на 2,6037 га. В постановлениях акимата тоже площади участка не совпадают.
2. Заключение государственной экспертизы № 01-0045/21 получено 27 января 2021 года, и поскольку после получения этого заключения прошло более трех лет, а строительно-монтажные работы (СМР) не были начаты (уведомление о начале СМР было подано 24 апреля 2024 года), проектная документация является устаревшей и неактуальной и может использоваться только после проведения новой экспертизы.
3. КНС находится в водоохранной зоне реки Ишим на расстоянии 270 метров. Расстояние до канала ливневой канализации – около 20 метров. Соответственно, в случае неисправности существует высокий риск загрязнения водных ресурсов.
4. Общественные слушания были проведены еще в 2018 году, когда вокруг участка КНС не было многоэтажных жилых домов. В разрешительной документации указано: «Ближайший жилой дом расположен на расстоянии 20 м от границы территории КНС. По румбам: в южном направлении расположен жилой дом на ул. Айпара, 16 – 20 м, в юго-восточном – ул. Кенесары, 11/2 – 190 м, в северо-восточном – ул. Кумисбекова, д. 6 – 100 м, в северном – ул. Кумисбекова, д. 3А – 170 м. От резервуара КНС до ближайшего жилого дома по ул. Айпара – 32 м».
«Вот они на этом, по сути, настаивают – что эти 30 метров соблюдены (допустимая норма и расстояние между ЖК «Irbis» и КНС – прим. автора). А когда они были соблюдены? Соответственно, при планировании учитывалась ситуация на тот момент, причем дома, расположенные по улице Айпара, впоследствии были снесены. То есть расположение близлежащих домов на текущий момент не учитывалось, и мнение жителей также никак не могло быть принято во внимание при проведении общественных слушаний», – объясняет Величко.
Более того, по словам активистки, УКХ разместило уведомление об общественных слушаниях на платформе OLX, хотя было обязано распространять такие объявления на радио, на сайтах, телевидении или в газетах.
В акимате, в свою очередь, заявили, что оснований для остановки работ нет. Строительство КНС в этой локации было запланировано еще в 2007 году. Участок для него был выделен в 2015. Кроме того, месторасположение станции подтверждено генеральным планом Астаны 2016 года и новым генеральным планом развития города до 2035 года.
«Разработка проектно-сметной документации на строительство КНС и коллектора проводилась в период 2017–2020 годов. Положительное заключение государственной экспертизы проектов получено 27 января 2021 года. Общественные слушания по данному проекту проведены в форме открытого собрания 6 августа 2018 года. В установленном действующим законодательством порядке на момент разработки проект согласован с уполномоченными государственными органами и организациями.
Работы по строительству КНС начаты в июне этого года ввиду затянувшихся процедур по освобождению отведенного под строительство земельного участка (изъятие и снос домов). Получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза», также уведомление о начале производства строительно-монтажных работ. Оснований для прекращения производства работ не имеется», – сообщили в управлении коммунального хозяйства акимата города Астаны.
По мнению президента ОФ «ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА», кандидата юридических наук Аяна Турекулова, эта проблема создана чиновниками искусственно и имеет так называемый «накопительный» эффект.
«Триггерными точками являются перманентно уплотняющаяся точечная застройка многоэтажных жилых комплексов (МЖК) в столице, пик которой пришелся на кульгиновский период. Из-за уплотнения МЖК, возникшего в результате отсутствия кодифицированного акта в виде строительного кодекса, число жителей столицы возросло в геометрической прогрессии. Это привело к увеличению объемов отходов их жизнедеятельности, которые утилизируются через канализационные коллекторы», – комментирует Турекулов.
Что касается строительства канализационного коллектора на пересечении улиц Кумисбекова и Абая, юрист отметил, что при планировании КНС столичный акимат не учел хаотичное возведение МЖК в этом районе. В результате общественные слушания и мнения жителей многоквартирных домов не были должным образом учтены.
«Даже с принятием Строительного кодекса в его текущем виде, с которым он «зашел» в мажилис, не удастся решить проблему точечных застроек, поскольку в проекте отсутствуют задачи и принципы градостроительной деятельности, необходимые для комплексного и устойчивого развития территорий. Не предусмотрены элементы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки. Проект Строительного кодекса также не учитывает сбалансированно экологические, экономические, социальные и другие факторы, что в будущем не позволит решить проблему хаотичных застроек в Астане», – объясняет Турекулов.
Экологический риск
Как уже упоминалось ранее, КНС расположена в водоохранной зоне реки Есиль, на расстоянии 270 метров. Местные жители убеждены, что соседство станции с жилыми домами и водоемами представляет собой риск для экологии.
Ph.D., ассоциированный профессор, заведующая лабораторией «Экология биосферы» и ведущий ученый НАО «Казахский национальный университет им. аль-Фараби» Насиба Байматова считает, что строительство КНС вблизи жилых домов является довольно спорным решением с точки зрения рациональности и безопасности. Такие станции могут влиять на качество воздуха вблизи жилых районов, что вызывает озабоченность, особенно в случае их близкого расположения к домам.
«Основные угрозы для качества воздуха связаны с выделением газов и других загрязняющих веществ, таких как сероводород (H2S). Это газ с характерным запахом тухлых яиц, который выделяется при разложении органических веществ в сточных водах. В низких концентрациях он вызывает неприятный запах, головную боль и раздражение слизистых оболочек. При длительном воздействии повышенных концентраций может вызывать тяжелые заболевания дыхательных путей, вплоть до отравления», – говорит Байматова.
Аммиак (NH3) также может выделяться при разложении сточных вод. В малых концентрациях он вызывает раздражение глаз и дыхательных путей, а при высоких концентрациях может привести к отравлению, способному вызвать повреждение легких и нервной системы.
«И меркаптаны – это органические соединения, которые придают сточным водам характерный резкий запах. Они не только ухудшают качество воздуха, но и вызывают раздражение дыхательных путей, а в высоких концентрациях могут представлять угрозу для здоровья человека», – объясняет Насиба Байматова.
Как уже упоминалось, на встрече с жителями в акимате не смогли ответить на вопрос, касающийся фильтров. Байматова поясняет: для того, чтобы ограничить выбросы загрязняющих веществ, КНС должна быть оборудована системами, предотвращающими выбросы вредных веществ в атмосферу. Например, используются системы биологической фильтрации (биофильтры) или системы химической нейтрализации.
«КНС должна быть спроектирована так, чтобы минимизировать уровень шума и вибраций, особенно если станция расположена в непосредственной близости от жилых зон. Это требование обеспечивается установкой шумопоглощающего оборудования и виброизоляции», – отмечает эколог.
При этом согласно санитарным правилам РК, объекты, оказывающие воздействие на среду и здоровье человека, должны находиться на безопасном расстоянии от жилых домов, социальных объектов и водоохранных зон. Для КНС это расстояние может варьироваться в зависимости от мощности и характеристик объекта, но, как правило, оно должно быть не менее 50 метров для объектов подобного типа. Это расстояние предназначено для снижения концентрации вредных веществ в воздухе до безопасных для здоровья уровней:
• Для КНС производительностью до 50 м³/сут – не менее 20 метров.
• Для КНС производительностью от 50 до 250 м³/сут – не менее 50 метров.
• Для КНС производительностью свыше 250 м³/сут – не менее 100 метров.
«Если проект не соблюдает эти нормы или станции построены слишком близко, это может привести к загрязнению воздуха вредными веществами, что особенно опасно для густонаселенных районов», – выражает эколог свою обеспокоенность.
Проектная производительность строящейся насосной станции составляет 55,3 тыс. м³/сутки. Однако в акимате отмечают, что санитарно-защитная зона для насосных станций при расчетной производительности свыше 50,0 тыс. м³/сутки составляет 30 метров. Более того, там считают, что даже предусмотрено уменьшение санитарно-защитной зоны не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров. По информации, ТОО «НИПИ «Астанагенплан» дом (ЖК «Irbis» – прим. автора) располагается в благоприятной розе ветров, говорится в сообщении УКХ.
«Я не понимаю, как они ссылаются на эту розу ветров, если у нас постоянно происходят завихрения», – говорит Виктория Величко. Она показывает фотографию станции, сделанную с одиннадцатого этажа. – «Видно, что станция большая и находится очень близко к каналу. Да, это ливневка, но в случае аварии сброс будет происходить в реку Есиль», – говорит Виктория, указывая на схему. «На момент проектирования рядом была только школа и частный сектор. Да, санитарно-защитная зона, на которую они ссылаются, составляет 30 метров, но часть этой зоны все равно затрагивает ливневую канализацию», – недоумевает жительница.
Коллега Насибы Байматовой, Ph.D., эксперт в области устойчивого водопользования Иван Раделюк также задается вопросом, почему стройка ведется вблизи водоохранной зоны.
«Попадание в естественные водоемы сточных вод несет с собой два вида угроз. Первое – это микробиологическое загрязнение, то есть попадание болезнетворных бактерий, вирусов и паразитов в естественную среду. Тем самым мы в принципе увеличиваем количество бактерий в природе, которые потом распространяются среди других живых существ. В контексте подхода «Единое здоровье» (One Health) это негативное влияние как на природу, так может и «аукнуться» человеку», – считает Иван Раделюк.
Второй момент, по словам эксперта, – это загрязнение нутриентами и отходами жизнедеятельности, которые напрямую влияют на качество воды в естественных водоемах.
«Соединения азота (в виде ионов аммония, нитритов и нитратов) и фосфора (в виде фосфатов), во-первых, токсичны для живых существ (рыб, планктона и так далее); во-вторых, в результате химических реакций эти вещества являются «строительными веществами» для процесса эвтрофикации или заиления. Это чревато понижением концентрации растворенного кислорода в воде и превращением водного источника в мертвое болото», – заявляет Раделюк.
Насиба Байматова добавляет, что если КНС находится рядом с водоемами или водоохранными зонами, требования к проектированию и эксплуатации станции ужесточаются.
Директор ТОО «АТЕ» Александр Тетёркин хорошо знаком с работой канализационной системы города. Выпускник местного инженерно-строительного института, он долгое время проработал в водотехнической инспекции. С 2003 года принимал участие в проектировании и поставке оборудования и самих комплектных КНС не только в Астане, но и по всему Казахстану. Начинал, как говорится, с самого низа – с разнорабочего, а завершил свою карьеру в ГКП «Астана су арнасы» на должности инженера водотехнической инспекции, входя в группу по контролю за сбросом сточных вод в городскую систему.
В 2003 году он перешел в компанию, занимающуюся насосами и насосным оборудованием. Сейчас Тетёркин работает самостоятельно, но его работа все также связана с водоснабжением и канализацией. Для Александра экологический аспект остается важным приоритетом:
Затем эта вода используется для полива улиц, и если канализация окажется на дороге, все эти бактерии будут разноситься по городу и попадать в дома, убежден Тетёркин.
«Это может привести к серьезным заболеваниям, а в некоторых случаях даже к эпидемиям. Кроме того, эту воду подают для полива дач. Бактерии могут оказаться на помидорах или огурцах, часть из которых будет съедена, а часть продана. Не стоит забывать и о вирусах. Один заболевший может спровоцировать вспышку», – рассуждает Александр Тетёркин. – То есть вот сброс с канала в Ишим, а напротив – станция, которая поливает огороды. Это наглядный пример».
По его словам, бетонный корпус станции коррозирует (разрушается) агрессивными биологически активными сточными водами, так как уровень в резервуаре постоянно изменяется и площадь контакта периодически окисляется то агрессивными стоками, то воздухом. Кроме того, многое будет зависеть от того, насколько правильно был залит сам бетон и выполнена гидроизоляция корпуса.
«Риски всегда присутствуют. Даже простая остановка работы станции может привести к тому, что канализация начнет вытекать из контрольных колодцев самотечного коллектора, который ведет к станции, и будет разливаться по улицам. Мы, проходя по этим улицам в обуви, можем заносить эту грязь в дом.
Запах – это одна из относительно безвредных проблем; он вызывает большой дискомфорт. Однако наиболее опасным является то, что гниение осадка может выделять газы. Один из самых опасных газов – метан; даже одного вдоха достаточно, чтобы человек погиб. И даже если человека удастся реанимировать, шансы на восстановление его здоровья крайне малы, к сожалению, такие случаи периодически случаются», – говорит Александр Тетёркин.
CEO ТОО «KazAeroSpace» Ахмет Ахметов сообщил, что, крупных аварий на КНС, приведших к серьезным последствиям, за последние годы не происходило. За исключением случая в 2022 году в Уральске, когда погибли два человека.
«Для предотвращения аварий на КНС одним из способов профилактики является внедрение цифровых двойников, которые ведут учет по профилактике и ремонту оборудования и инфраструктуры КНС. А также позволяют смоделировать возникновение аварийных ситуаций и таким образом принять превентивные меры для избежания аварий», – комментирует Ахметов.
На вопрос о необходимости строительства КНС в непосредственной близости от жилых домов и водоохранных зон эксперт считает, что здесь нет однозначного ответа. По его мнению, каждый конкретный случай должен рассматриваться индивидуально. Для этого существуют проектные организации, которые специализируются на этой теме и разрабатывают проекты для КНС.
Кроме того, он добавляет, что упомянутая технология цифровых двойников городов может помочь в решении данного вопроса, так как содержит информацию как по инженерным сетям города, так и по водоохранным зонам и объектам недвижимости.
«И с помощью такого цифрового двойника можно спроектировать оптимальное размещение КНС как в инфраструктурном плане, так и с точки зрения обеспечения безопасности и комфортной городской среды для жителей города, особенно близлежащих к КНС домов», – подытоживает Ахмет Ахметов.
Новая КНС по старым технологиям?
«За этими кустами как раз находится КНС № 1», – говорит Александр Тетёркин, когда мы подъезжаем к двум небольшим зданиям. – Это старая станция, потом рядом построили новую. Она работает примерно с 1960-х годов, вторая примерно с 1980-х, но уже похоже отслужила свой срок. Я не знаю, запустят нас туда или нет, все-таки это стратегический объект, но мы можем снаружи посмотреть».
Выйдя из машины, чувствуем неприятный запах. Он настолько въедливый, что через некоторое время становится не по себе.
Станция находится в глубине гаражного кооператива «Мирный». Александр Тетёркин рассказывает, что сюда собирался сток, когда не было такой плотной застройки.
«В 1973 году был генплан, где эта застройка была указана, может, не в таком виде, но сети были рассчитаны под рост города. Сюда собирается сток с квадрата от улиц Кенесары до Валиханова и от Сейфуллина также до Валиханова. Весь этот квадрат стекает сюда, а КНС №1 перекачивает стоки в микрорайон Коктал. Это большой объем, но он рассчитан. Строящаяся КНС должна заменить эту станцию», – говорит он.
Другой вопрос заключается в том, что новая КНС не так уж и нова. По словам Тетёркина, это типовой проект середины прошлого века.
«Это типовой советский проект, в который просто были добавлены новые вертикально устанавливаемые насосы. Я, конечно, не видел детального проекта, но знаю, что это двухкамерная КНС с диаметром около 12 метров. Это огромный резервуар для того объёма стоков, на который она рассчитана», – отмечает эксперт.
«Я считаю, что такие устаревшие КНС должны располагаться как можно дальше от жилых массивов. Почему ее перенесли, я не знаю. Еще в 2010 году я делал презентацию, как можно реконструировать КНС №1 без строительства новой станции», – вспоминает Александр Тетёркин.
Согласно нормам, расстояние между КНС и жилой зоной можно установить даже в пределах 25 метров, считает эксперт, но другое дело, что эти нормы основаны на советских СНИПах 60–70-х годов.
По его мнению, самым правильным решением было бы перенести стройку именно к гаражам, а действующую КНС № 1 использовать как саркофаг для комплектных канализационных станций.
«Можно установить современные полимерные корпуса с погружными насосами. Это сократит затраты на строительство, так как гораздо проще проложить напорную линию, чем самотечную от этой КНС до вновь строящейся. Я видел схему генплана, и можно напрямую выйти к существующему коллектору, который еще не построен. Это позволит сэкономить средства, а выделенные на строительство деньги можно направить на создание парка на месте строительства новой станции. В 12-метровом резервуаре можно сделать фонтан или пруд. Кроме того, возле КНС № 1 нет застройки, поэтому с одной стороны можно создать парковую зону, а с другой будет проходить улица Абая мимо КНС», – поясняет Александр Тетёркин.
Как мы упоминали ранее, неприятный запах происходит при разложении органических веществ в сточных водах. Александр дает свое объяснение.
«Почему люди против КНС? Потому что от нее идет неприятный запах. Это пахнет не стоками и не водой. Проблема в том, что в сточных водах очень много органики: продукты жизнедеятельности человека, остатки пищи, мусор – вообще отдельная проблема. Органика, откладываясь в резервуары станции, начинает разлагаться и гнить. Вот это гниение, этот осадок как раз и вызывает неприятный запах и опасные для человека газы, которые образуются в канализации», – напоминает Тетёркин.
Если перенос строительства КНС все же будет невозможен, у Александра есть другое решение, способное исправить ситуацию. Он считает, что все это можно решить с помощью одной КНС диаметром 3,6 метра. Она будет иметь меньший резервуар, что не позволит образовываться иловому осадку, соответственно исключит сам источник неприятного запаха.
«У нас есть системы, которые могут удалять осадок, предотвращая его накопление на станции. Чем быстрее осадок будет удален, тем меньше он будет бродить в воде, что, в свою очередь, обеспечит более чистый приток воды на очистные сооружения и упростит процесс очистки. У нас используется биологическая очистка сточных вод, что является эффективным методом при больших объемах, – говорит Тетёркин, включая видео, на котором демонстрируется работа такой системы. – Здесь две станции: в первой установлен самоочищающийся приямок, который удаляет весь осадок, подводя к насосам и исключая образование «мёртвых зон», где бы он мог оседать, а во второй такого приямка нет, и осадок постепенно накапливается и заиливает резервуар КНС».
Такая технология есть у КНС возле ЖК «Capital Park» на левом берегу.
«Там люди гуляют рядом с домами, мамы останавливаются с детьми возле КНС, они даже не чувствуют и не подозревают, что насосная станция находится так близко – просто стоит небольшой бордюр», – приводит пример Александр Тетёркин.
Но в акимате его предложения даже не рассматривали, лишь заявили, что он рассказывает сказки. У Тетёркина также есть свое мнение на этот счет.
«Понимаете, в чем еще заключается проблема? У нас заказчик считает прибыль, учитывая только затраты на строительство. Однако существует такое понятие, как стоимость эксплуатации и социальная прибыль, которая гораздо важнее материальной. Стоимость эксплуатации – очень важный элемент. На стоимость влияет правильность выбора оборудования, чем меньше оно требует к себе внимания, тем дешевле стоимость эксплуатации. Социальная прибыль – это спокойствие заказчика, эксплуатации, акиматов и народа в целом. Когда народ выходит на улицы и перекрывает дороги, вот тогда для государства это становится опасно и приводит к социальной напряженности. Пример Кантара показал, к какой трагедии это может привести хотя всё начиналось с мирного митинга, а привело к гибели людей и кардинальным изменениям во власти. И такие события происходят, когда власти просто игнорируют людей. Я столкнулся с таким отношением в акимате: когда я рассказывал о новых технологиях, человек встал и ушел, заявив, что я рассказываю сказки. Как к этому относиться?» – недоумевает эксперт.
В завершение нашей встречи Тетёркин подчеркивает, что КНС необходимы, без них экологическая ситуация ухудшится, но они должны быть современными и безопасными.
«Люди сталкиваются с такими проблемами по всему миру, стоки везде одинаковы – в Казахстане, других странах по всему земному шару. Однако вопрос заключается в том, как их эффективно удалять от жилья и эффективно очищать стоки для возвращения чистой воды в природу», – резюмирует Александр Тетёркин.
Обоснованные опасения
«Мы обращались в СЭС, но так и не получили ответа. Мы писали в государственные органы, например, в Агентство по финансовому мониторингу и охране окружающей среды, но они передают информацию по иерархии, и все заканчивается в УКХ акимата Сарыаркинского района или ГАСК. Мы ходим по замкнутому кругу», – говорит Виктория Величко.
«Почему, если планировалась КНС, было выдано разрешение на строительство нашего ЖК? Лично я не хочу подвергать риску свое здоровье и здоровье семьи из-за возможного воздействия КНС в будущем. Это право зафиксировано в нашей Конституции. Так почему же акимат закрывает глаза и уши, когда народ обращается к нему? Почему на наши обращения мы получаем только отписки?» – задается вопросом Надежда Скоробогатова.
Кроме того, она отмечает, что даже если сейчас продать квартиру, сделать это по рыночной стоимости уже не получится.
«Покупатели, услышав, что рядом расположена КНС, сразу разворачиваются и уходят, а риелторы предлагают снизить цену на 50%. Это же издевательство над людьми!» – добавляет местная жительница.
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