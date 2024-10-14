«Когда появится запах, тогда и будете жаловаться»

По его мнению, самым правильным решением было бы перенести стройку именно к гаражам, а действующую КНС № 1 использовать как саркофаг для комплектных канализационных станций.

«Можно установить современные полимерные корпуса с погружными насосами. Это сократит затраты на строительство, так как гораздо проще проложить напорную линию, чем самотечную от этой КНС до вновь строящейся. Я видел схему генплана, и можно напрямую выйти к существующему коллектору, который еще не построен. Это позволит сэкономить средства, а выделенные на строительство деньги можно направить на создание парка на месте строительства новой станции. В 12-метровом резервуаре можно сделать фонтан или пруд. Кроме того, возле КНС № 1 нет застройки, поэтому с одной стороны можно создать парковую зону, а с другой будет проходить улица Абая мимо КНС», – поясняет Александр Тетёркин.

Как мы упоминали ранее, неприятный запах происходит при разложении органических веществ в сточных водах. Александр дает свое объяснение.

«Почему люди против КНС? Потому что от нее идет неприятный запах. Это пахнет не стоками и не водой. Проблема в том, что в сточных водах очень много органики: продукты жизнедеятельности человека, остатки пищи, мусор – вообще отдельная проблема. Органика, откладываясь в резервуары станции, начинает разлагаться и гнить. Вот это гниение, этот осадок как раз и вызывает неприятный запах и опасные для человека газы, которые образуются в канализации», – напоминает Тетёркин.

Если перенос строительства КНС все же будет невозможен, у Александра есть другое решение, способное исправить ситуацию. Он считает, что все это можно решить с помощью одной КНС диаметром 3,6 метра. Она будет иметь меньший резервуар, что не позволит образовываться иловому осадку, соответственно исключит сам источник неприятного запаха.

«У нас есть системы, которые могут удалять осадок, предотвращая его накопление на станции. Чем быстрее осадок будет удален, тем меньше он будет бродить в воде, что, в свою очередь, обеспечит более чистый приток воды на очистные сооружения и упростит процесс очистки. У нас используется биологическая очистка сточных вод, что является эффективным методом при больших объемах, – говорит Тетёркин, включая видео, на котором демонстрируется работа такой системы. – Здесь две станции: в первой установлен самоочищающийся приямок, который удаляет весь осадок, подводя к насосам и исключая образование «мёртвых зон», где бы он мог оседать, а во второй такого приямка нет, и осадок постепенно накапливается и заиливает резервуар КНС».

Такая технология есть у КНС возле ЖК «Capital Park» на левом берегу.

«Там люди гуляют рядом с домами, мамы останавливаются с детьми возле КНС, они даже не чувствуют и не подозревают, что насосная станция находится так близко – просто стоит небольшой бордюр», – приводит пример Александр Тетёркин.

Но в акимате его предложения даже не рассматривали, лишь заявили, что он рассказывает сказки. У Тетёркина также есть свое мнение на этот счет.

«Понимаете, в чем еще заключается проблема? У нас заказчик считает прибыль, учитывая только затраты на строительство. Однако существует такое понятие, как стоимость эксплуатации и социальная прибыль, которая гораздо важнее материальной. Стоимость эксплуатации – очень важный элемент. На стоимость влияет правильность выбора оборудования, чем меньше оно требует к себе внимания, тем дешевле стоимость эксплуатации. Социальная прибыль – это спокойствие заказчика, эксплуатации, акиматов и народа в целом. Когда народ выходит на улицы и перекрывает дороги, вот тогда для государства это становится опасно и приводит к социальной напряженности. Пример Кантара показал, к какой трагедии это может привести хотя всё начиналось с мирного митинга, а привело к гибели людей и кардинальным изменениям во власти. И такие события происходят, когда власти просто игнорируют людей. Я столкнулся с таким отношением в акимате: когда я рассказывал о новых технологиях, человек встал и ушел, заявив, что я рассказываю сказки. Как к этому относиться?» – недоумевает эксперт.

В завершение нашей встречи Тетёркин подчеркивает, что КНС необходимы, без них экологическая ситуация ухудшится, но они должны быть современными и безопасными.

«Люди сталкиваются с такими проблемами по всему миру, стоки везде одинаковы – в Казахстане, других странах по всему земному шару. Однако вопрос заключается в том, как их эффективно удалять от жилья и эффективно очищать стоки для возвращения чистой воды в природу», – резюмирует Александр Тетёркин.

Обоснованные опасения

«Мы обращались в СЭС, но так и не получили ответа. Мы писали в государственные органы, например, в Агентство по финансовому мониторингу и охране окружающей среды, но они передают информацию по иерархии, и все заканчивается в УКХ акимата Сарыаркинского района или ГАСК. Мы ходим по замкнутому кругу», – говорит Виктория Величко.

«Почему, если планировалась КНС, было выдано разрешение на строительство нашего ЖК? Лично я не хочу подвергать риску свое здоровье и здоровье семьи из-за возможного воздействия КНС в будущем. Это право зафиксировано в нашей Конституции. Так почему же акимат закрывает глаза и уши, когда народ обращается к нему? Почему на наши обращения мы получаем только отписки?» – задается вопросом Надежда Скоробогатова.

Кроме того, она отмечает, что даже если сейчас продать квартиру, сделать это по рыночной стоимости уже не получится.

«Покупатели, услышав, что рядом расположена КНС, сразу разворачиваются и уходят, а риелторы предлагают снизить цену на 50%. Это же издевательство над людьми!» – добавляет местная жительница.