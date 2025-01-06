Свет алматинских домов

Айдос Омаров оставил карьеру финансиста-аудитора и ушел в никуда после 15 лет успешной работы. Теперь в своей мастерской Avashka он создает светильники в виде алматинских жилых домов и гостиницы «Казахстан», которые разлетаются по стране и всему миру - к тем, кто тоскует по родному городу.
Омаров заводит нас в свой цех на Коргальжинском шоссе на окраине Астаны - повсюду стеллажи с формами, красками, мешками, станками и конструкциями. Заходим в соседнюю комнату поменьше, где четверть помещения занимает станок, стоит диван и стол. На столе ноутбук со включенным YouTube, лупа, краски и множество коробочек с мелкими деталями из фанеры.
«Вот так собирается дом, каждое окошко потом отдельно вставляется и вклеивается. Еще нужно правильно вклеить, чтобы оно было чуть-чуть утоплено. И вот так сижу целыми днями один, как психопат, параллельно Youtube включаю или хоккей», - улыбается Айдос.
Айдос Омаров - из семьи учителей, они у него художники. В 90-х зарплаты у педагогов были маленькими, «круто» было работать в банках, поэтому Айдос отучился на финансиста. Затем 15 лет работал в банках - в БТА, Народном, Цесна банке, был экспертом по мошенничествам и хищениям. Карьера развивалась, мужчина дошел до руководителя управления, но, как говорит, творческие гены взяли верх, и в 2015 году он бросил всё.
«Я уволился, открыл фирму и начал изготавливать наружные конструкции. К примеру, на «Барысе» раньше стояла картонная фигура, а я позвонил им и предложил сделать их маскота - Барсика. Подарил его им на открытие», - вспоминает Айдос.
Так ИП «Avashka» стало развиваться. Кстати, это название - прозвище отца, который научил мужчину всему. Его же портрет, как дань уважения, на логотипе. В дальнейшем Айдос решил производить вещи поменьше и занялся гипсовыми изделиями - делал копилки в виде опоры ЛРТ и гостиницы «Казахстан». С одной стороны, в этой работе низкая себестоимость, с другой - очень много брака. В итоге придумал для себя новое увлечение – купил станок, чтобы делать изделия из фанеры.
При этом он сначала не понимал «с какой стороны подойти к станку».
Айдос Омаров родился и вырос в Алматы, и скучал по родному городу. Подобные светильники он видел в России, но там были «хрущевки», с другой детализацией. Но именно благодаря им пришла идея делать из фанеры светильники в виде знаменитых девятиэтажек Алматинского домостроительного комбината.
«Вот так с нуля, с простых вещей дошел до светильников - девятиэтажек и они «залетели». Почему именно эти дома? Когда они только появились после «хрущевок» с кухнями в пять квадратов, это было прям ВАУ! Эти дома были красивыми, не похожими друг на друга, разные фасады, классная планировка. Дома запали в душу, поэтому я решил их воссоздать», - объясняет мастер, рассказывая, как с каждым разом подходил все ближе к оригиналу и усложнял конструкции.
Пока он занимался цехом и обучением, дома ждала жена с детьми, которых нужно кормить и одевать. Поэтому в свободное от обучения и экспериментов время, Айдос таксовал.
«Родители помогли купить микроавтобус, он и для цеха нужен был, и на нем я занимался частными грузоперевозками. Жена еще и в декрете была, в принципе, можно было и этим зарабатывать хорошие деньги. Но я хотел зарабатывать творчеством», - говорит Айдос.
И потихоньку начало получаться. Алматинские девятиэтажки заметили. Сейчас самые популярные с портретом Динмухамеда Кунаева, их чаще всего просят изготовить. Есть дома с Батырханом Шукеновым и Геннадием Головкиным. Кто-то из заказчиков отправляет фотографии с индивидуальным дизайном, который просит повторить или добавить адрес дома.
«Эти домики как часть какого-то протеста. На них разные надписи, которые пишут всякие хулиганы. Или вот есть известный плакат «От правды не убежишь», а это - известный смайлик, похожий на Назарбаева. А вот этот домик я отправлю в Швецию. Заказчик - алматинец, переехал в Швецию, но скучает по городу, по дому. Этот домик поедет в Стокгольм, еще два с Кунаевым - в Алматы, а там их отправят в Санкт-Петербург для алматинцев», - рассказывает он.
В день Айдос может собрать несколько домиков. Но до этого нужна подготовка, потому что одно дело вырезать на станке каркас и комплектующие, другое - очень много мелких деталей, которые нужно сначала покрасить, дать им высохнуть, а потом собрать. Работа требует терпения и концентрации. Потому что одно неловкое движение и конструкция может сломаться. Каждое окошко, каждый кондиционер, каждая деталь - вклеивается отдельно.
Внутри домика - встроенная батарея, за счет которой можно включать и выключать свет. В итоге, получается настоящий дом, где в алматинской девятиэтажке, как в любой вечер - у кого-то в окнах кипит жизнь, кто-то спит, а кто-то еще не пришел с работы.
«Сначала я приклеивал изнутри просто желтую пленку, потом домик начал эволюционировать. Нарезал витражную бумагу, она приклеена на кальку, чтобы хорошо пропускала свет, так окна стали разноцветными. А потом я понял, что на кальке можно рисовать. Купил разноцветные фломастеры, и когда панель приклеена, просто рандомными цветами раскрашиваю окна. Цветными - те, которые будут гореть, черным, которые не будут - это эффект того, что дома никого нет», - говорит Айдос.
Алматинские светильники-домики, как говорит мастер, «залетели» и пользуются спросом. Одноподъездные - подешевле, с двумя - подъездами - дороже. Еще он делает на заказ светильники в виде гостиницы «Казахстан», но их гораздо сложнее собирать. Иногда создает работы по индивидуальному заказу, например, большой отель, который только строится. Но это - редко, потому что, признается Айдос, тогда не хватает времени на основные заказы. По этой причине он отказался и от предновогоднего заказа - сделать 50 светильников в виде еще одного известного отеля. Говорит, возможно взялся бы, но, если бы обратились раньше. Мастер хочет расширить линейку, и добавить какое-нибудь известное здание Астаны. Но не знает, какое.
«Единственное, о чем я думаю - это «Хан Шатыр», просто надо просчитать чертеж, придумать форму. Байтерек - точно нет, там много деталей и он будет хрупким, да и он везде продается. Думал про ЛРТ, но вот в голову мне пришла только копилка в виде опоры. Просто в Алматы есть такой символ, как гостиница «Казахстан», который все знают, а в Астане ничего в голову не идет. Торговые центры выглядят невзрачно. Выделяется «Хан Шатыр», но его сложно разработать», - рассуждает Айдос.
Каждую свою новую разработку Айдос приносит домой и тестирует на семье - жене и двух дочках шести и трех лет, которые во всем его поддерживают.
«Мы вместе сидим, смеемся, что-то придумываем, какие-то советы жена дает. Во всем поддерживает. В итоге нет тревожности, сижу, клею, творю….», - улыбается мастер.
Чтобы не иметь соседей по цеху, вторую часть помещения Айдосу помог выкупить брат. Там пока нет ничего. Но мужчина мечтает расширить производство, и в одной части помещения создавать свои работы, в другой - сделать офис по продажам, где руководить будет уже его супруга, а в третьей - открыть студию для детей из соседних домов. Как признается Айдос, «не с коммерческой точки зрения, а чтобы дети могли прикоснуться к творчеству и научиться делать подарки своим близким».
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