Свет алматинских домов

В день Айдос может собрать несколько домиков. Но до этого нужна подготовка, потому что одно дело вырезать на станке каркас и комплектующие, другое - очень много мелких деталей, которые нужно сначала покрасить, дать им высохнуть, а потом собрать. Работа требует терпения и концентрации. Потому что одно неловкое движение и конструкция может сломаться. Каждое окошко, каждый кондиционер, каждая деталь - вклеивается отдельно.

Внутри домика - встроенная батарея, за счет которой можно включать и выключать свет. В итоге, получается настоящий дом, где в алматинской девятиэтажке, как в любой вечер - у кого-то в окнах кипит жизнь, кто-то спит, а кто-то еще не пришел с работы.

«Сначала я приклеивал изнутри просто желтую пленку, потом домик начал эволюционировать. Нарезал витражную бумагу, она приклеена на кальку, чтобы хорошо пропускала свет, так окна стали разноцветными. А потом я понял, что на кальке можно рисовать. Купил разноцветные фломастеры, и когда панель приклеена, просто рандомными цветами раскрашиваю окна. Цветными - те, которые будут гореть, черным, которые не будут - это эффект того, что дома никого нет», - говорит Айдос.