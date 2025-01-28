«Доступная инфраструктура это же не только для людей с инвалидностью»

Общественники Талдыкоргана активно работают над тем, чтобы сделать инфраструктуру города доступной для людей с инвалидностью. Несмотря на то, что в городе расположено множество государственных и частных объектов, оснащённых пандусами и тактильными дорожками, на практике они часто неудобны или небезопасны.
36-летний Вадим Друзин уже почти десять лет занимается продвижением инклюзивной среды. Благодаря его активности в социальных сетях и обращениям в государственные структуры, многие учреждения начали адаптироваться к требованиям доступности. Однако, по словам Друзина, Талдыкорган всё ещё далёк от идеала.
Мы отправились в этот город, чтобы узнать, насколько он приспособлен для людей с инвалидностью и как общественники борются за инфраструктуру за всех.
«Чувствовать себя полноправными членами общества»
Вадим Друзин выбрал для встречи кофейню, на входе которой был установлен пандус. Однако, когда мы пришли, заведение было закрыто на ремонт. Мы решили отправиться в ближайшую кофейню на Арбате в центре города. Но пандус здания, где находилась кофейня Coffee Tree, оказался завален снегом, который собрали с прилегающей территории и сложили прямо у пандуса.
На встречу вместе с Друзиным приехал еще один общественник, Андрей Тансари, и они с фотографом помогли Вадиму преодолеть лестницу, чтобы попасть в кофейню.
«В 2011 году я получил травму. До этого я видел людей на инвалидных колясках, смотрел на них с сожалением и сочувствием, но не понимал, через что они проходят, пока, как говорится, сам эти “сандалики” не надел», — начал рассказывать свою историю Вадим Друзин. После травмы ему была присвоена инвалидность первой группы, и с тех пор он передвигается на инвалидной коляске.
Спустя семь лет Друзин открыл собственное общественное объединение инвалидов «Elstar» и начал активно освещать в социальных сетях вопросы отсутствия пандусов, тактильных дорожек, парковок для людей с инвалидностью (ЛСИ), а также специализированных туалетных комнат.
«Если будет доступная среда, человек с инвалидностью сможет трудоустроиться, приносить пользу себе и государству. Возможно, в процессе работы раскроется его потенциал», — говорит Друзин.
Сейчас он вместе с другим общественником, Андреем Тансари, у которого в Instagram десятки тысяч подписчиков, выявляет проблемы доступности инфраструктуры для людей с инвалидностью и в частных и государственных учреждениях Талдыкоргана.
«Мы не преследуем цель хайпа. Мы хотим, чтобы была доступность. Чтобы здания были адаптированы, начиная с крупных заведений. Если будет доступная среда, у таких заведений возрастет посещаемость, а люди с инвалидностью будут чувствовать себя полноценными членами общества», — подчеркивает Друзин.
Андрей Тансари добавляет, что сначала они пытаются связаться с владельцами зданий, где нет пандусов, тактильных дорожек, или других необходимых элементов, и объясняют им, что нужно обеспечить доступность для всех. Если никаких действий не предпринимается, они снимают видео, публикуют его в Instagram и пишут заявление в департамент социальной защиты Талдыкоргана о нарушении норм доступности.
«Некоторые готовы пойти навстречу, а есть те, кто ведет себя надменно и заявляет: “Нам все равно, мы арендуем здание», — рассказывает Тансари.
По его словам, даже государственные учреждения иногда ссылаются на условия аренды и утверждают, что не могут изменить инфраструктуру. Вадим Друзин отмечает, что около 70% государственных зданий соответствуют нормам доступности для ЛСИ, хотя все еще остаются объекты, где нет пандусов или специализированных туалетных комнат.
«В некоторых медицинских учреждениях, частных заведениях и государственных организациях доступная среда появилась только после штрафов. В большинстве случаев работает только штраф, только страх», — отметил он.
Вместе с тем, Друзин подчеркивает, что многое зависит от сознательности владельцев. «Приезжаешь в маленький магазин — они идут навстречу и за неделю-две устанавливают пандусы. Приезжаешь в крупный торговый дом — обращаешься к руководству, и до сих пор ничего не сделано», — рассказывает он.
Как пример, Друзин хотел показать торговый дом напротив кофейни, в которой мы сидели. Одновременно он вспомнил, что сегодня с мониторинговой группой планировал посетить автосалон, где отсутствовали тактильные плитки. Он позвонил сотруднице отдела координации занятости и социальных программ Талдыкоргана и договорился о встрече.
«Пандусы сделаны для галочки»
Андрей Тансари спросил у Друзина, стоит ли предупредить работников кофейни, что по их пандусу не подняться. Но тут же сам ответил: «Хотя всё равно скажут, что они тут сидят в аренде».
Друзин заметил, что даже если пандус был бы очищен от снега, он всё равно не рискнул бы подняться по нему, потому что он не соответствует стандарту — слишком крутой склон. Зимой, если над пандусом нет навеса, он становится скользким из-за снега и льда. К тому же вчера выпал снег, и Друзин предупредил, что сегодня передвигаться по городу на инвалидной коляске будет особенно сложно, так как многие участки еще не очищены от снега.
«Некоторые владельцы говорят, что меня поднимет их сотрудник, но это обычно бывает или охранник, или случайный прохожий. Однако он же не обучен поднимать человека с инвалидностью. Где гарантия, что он не перевернет меня, не уронит?! Я однажды поднимался на роботе-подъёмнике, и это было очень страшно. После этого я больше не захотел заходить в то здание. К слову, это был подъёмник в одном из медучреждений», — рассказал Друзин.
Андрей Тансари отметил, что доступность инфраструктуры важна не только для людей с инвалидностью, но есть еще родители с детскими колясками, есть пожилые люди, которые ходят с тростями.
Через пару минут мы подошли ко входу в торговый дом «Шолпан». Там два пандуса: один короткий, сделанный давно, и второй, появившийся после обращения общественников. Однако и он не соответствует стандартам.
«Я предлагал хозяину торгового дома попробовать подняться на коляске самому, но он отказался», — сказал Друзин.
«Если бы они сделали все по нормативу, ушло бы столько же материала. А теперь им снова нужно вкладывать деньги, чтобы сделать доступный пандус. Они потратили столько металла, бетона, материалов, но пандус всё равно недоступен», — добавил Тансари.
На вопрос о том, возможно ли человеку на коляске добраться до двери через этот пандус, Друзин ответил, что дверь всё равно не открывается из-за недостатка пространства между ней и пандусом.
«Для галочки делают. Главное — есть пандус, и галочка поставлена», — прокомментировал Тансари.
Затем мы отправились в отдел координации занятости, чтобы забрать сотрудницу Гулим Ахметова. За руль сел Вадим Друзин.
«Отдел координации занятости или департамент соцзащиты не могут просто так прийти в здание и сказать, что там нет доступности. Проверки начинаются, если на здание поступает заявление от бенефициаров, например, от меня, что я не смог попасть в их учреждение. Только после этого они идут проверять и показывают владельцу нарушение», — объяснил Друзин.
По дороге общественники показывали несколько зданий, где они добивались создания доступной среды для ЛСИ. Друзин говорит, что за каналом Тансари следят владельцы частных зданий, некоторые из них приглашают активистов, чтобы получить советы о том, как правильно сделать пандусы.
Через 10 минут к нам присоединилась сотрудница отдела координации Гулим Ахметова. В руке у неё был лист А4 с напечатанной статьей 154 Социального кодекса РК «Права и обязанности лиц с инвалидностью». Ручкой был подчеркнут пункт 6 части 1: «Обеспечение доступа к объектам инфраструктуры, информатизации, транспорту, информации, зрелищным культурно-массовым мероприятиям, спортивным соревнованиям и государственным услугам».
«Все едем в автосалон Jetour? Они говорят, что не хотят устанавливать тактильную плитку», — возмущенно начала разговор Ахметова, садясь в машину.
«Я уже с ними общался. Они говорят, как к ним придут слабовидящие, если они продают машины?», — поддержал её Тансари.
«Это их проблема. Закон есть закон: вся инфраструктура должна быть доступной. Мы не должны уступать. Хозяин хотел сделать, нанял всех, всё установили, но арендаторы взяли и сняли. Разве так можно?», — отметила Гулим Ахметова.
Она работает над этими вопросами больше года. По её словам, в Талдыкоргане около 152 государственных объектов, из них в прошлом году 121 был адаптирован для ЛСИ, ещё 31 остаётся недоступным. В 70 частных зданиях где-то частично, где-то полностью создали доступную инфраструктуру.
«Мы ездим к ним, даём рекомендации. Основные проблемы с частниками, потому что деньги на это не выделяются, а сами они не хотят тратиться. Мы объясняем: в первую очередь это для ваших клиентов. С государственными зданиями проще: им выделяются деньги из бюджета, и они через госзакупки делают работы», — объяснила она.
В этот момент Вадим Друзин, проезжая мимо Home Credit Bank на улице Абылай хана, предложил посмотреть их изношенный и неудобный пандус.
«Это опять мы», — сказал Друзин, увидев охрану банка.
«Кажется, мы уже три публикации делали про них, — говорит Тансари. – Но заявление пока не писали».
На правой стороне лестницы был установлен пандус, но металлические части покрылись ржавчиной, а подъёмник оказался нерабочим. Тансари сразу достал камеру, чтобы снять видео для четвёртой публикации, и отметил, что банк каждый раз обещает исправить ситуацию, но ничего не делает.
После этого мы посетили Kaspi Bank, который, по мнению общественников, сделал лучший подъёмник для людей с инвалидностью. Снаружи здания был установлен специальный лифт-подъёмник, который поднимался по нажатию кнопки.
«Мы полгода добивались этого, и вот они сделали. Это, кажется, первый такой подъёмник в Талдыкоргане», — рассказал Тансари.
«Похвалили, теперь давайте поругаем их, — улыбнулась Ахметова. — А где у них тактильные плитки?». Здесь, кстати, их не было.
Дальше она вместе с Друзиным отправилась в автосалон за городом. Мы с Тансари продолжили объезд города.
Тансари, продолжая показывать разные пандусы из окна машины, отметил, что горожане все еще остаются пассивными в решении своих проблем.
«Все ждут, что придёт какой-то дядя и исправит их жизнь. У пассивных чаще всего есть боязнь обращаться в какие-то структуры», — считает он.
Мы проезжаем мимо торгового дома «Даулет», пандус которого упирается в стену.: «Бьёмся с этим ”Даулетом” уже давно. Они заплатили штраф, и всё».
В этом году, по приглашению общественников и людей с инвалидностью, они также съездили в несколько районных центров области Жетысу: Сарканд, Ушарал, Карабулак, Текели, Сарыозек, Балпык Би.
«Мы показали как писать заявление на то или иное здание, которое не соответствует требованиям доступности. Там тоже есть молодые, активные, идейные ребята. Почему бы нам не работать сообща, чтобы сделать Казахстан доступным для людей с инвалидностью?», — ранее говорил Вадим Друзин.
«Проблем хватает везде, и о них не нужно молчать. Реакция есть положительная, но, конечно, всё это нужно делать чаще и больше», — заключил Тансари.
Сам Андрей Тансари пришёл к этим вопросам весной 2024 года, когда заметил, что в парке «Жастар» невозможно пройти с одной стороны на другую на велосипеде или с коляской.
«Я сделал видеообращение в акимат, и Вадим присоединился. Мы предложили возможные решения с небольшими затратами. И буквально за две недели всё сделали», — рассказал он.
После этого они вместе начали освещать проблемы благоустройства города.
«Это много времени не занимает: созваниваемся и выезжаем. За 5–10 минут делаем видео и пишем заявление. Мы не хвалим ни акимат, ни ЖКХ за работу — это по умолчанию должны были сделать. Некоторые частники сами все делают без нажима, мы хвалим их, конечно», — отметил Тансари.
«Хочу, чтобы они не замыкались дома»
Мы встречаемся с другим общественным деятелем — Куанышем Капановым. Вместе с Вадимом Друзиным и мониторинговой группой он тоже проверяет доступность городских зданий для людей с инвалидностью.
В конце 2004 года, Капанову, студенту третьего курса Академии спорта и туризма в Алматы, диагностировали отслоение сетчатки обоих глаз. После нескольких операций зрение полностью исчезло. Вынужденный оставить учебу, он вернулся в Талдыкорган. Проведя три-четыре года дома, Капанов решил активно включиться в общественную деятельность.
С 2016 года Куаныш возглавляет молодежное объединение «IT-services & Education», которое работает как с молодежью, так и с людьми с инвалидностью. Кроме того, он трудится массажистом в областной детской больнице.
«После получения инвалидности я часто пользовался услугами личного помощника. Но в процессе передвижения столкнулся с множеством проблем: отсутствием тактильной плитки на улицах, бордюрами, которые не выделены по высоте, из-за чего легко было заблудиться. Постепенно я начал поднимать эти вопросы на уровне акимата», — объясняет он.
Несмотря на подвижки, проблем в сфере защиты прав людей с инвалидностью, по словам Капанова, в городе по-прежнему много.
«Я стараюсь помогать не только таким людям, как я, потерявшим зрение, но и всем людям с инвалидностью. Хочу, чтобы они не замыкались дома. Я сам знаю, как тяжело психологически находиться в четырех стенах. Постепенно начинаешь копаться в себе, становится тяжело и тебе, и твоим родным. Это приводит к раздражительности и негативу», — рассказывает Капанов.
Днем Капанова сопровождает личный помощник, но после окончания смены он вынужден передвигаться самостоятельно.
«Кто-то может подумать, что если город адаптировать, то личный помощник больше не понадобится. Но пока наши города далеки от европейского уровня. Даже люки нередко открыты, и страшно, что можно упасть. Когда мы достигнем стандартов Европы, тогда и будем обсуждать необходимость личных помощников. А пока нужны и помощники, и доступная инфраструктура», — считает Капанов.
Капанов редко появляется в социальных сетях, предпочитая напрямую взаимодействовать с местными властями. Как член комиссии по инклюзии, он часто участвует в проверках тактильных линий. По его словам, сейчас только около 40% города оснащено тактильной плиткой.
«Особенно сложно в районе рынков и торговых объектов. Мы показываем, что ни Вадим на инвалидной коляске, ни я с тростью не можем попасть внутрь. Они обещают исправить, но всё остаётся на словах», — отмечает он.
Еще одной важной проблемой Капанов называет отсутствие озвучивания остановок в общественном транспорте.
«Мы предложили перевозчикам установить устройства, которые сообщают остановки. Это нужно не только людям с инвалидностью, но и всем пассажирам, особенно зимой, когда окна автобусов покрыты инеем», — рассказывает он.
Этот вопрос поднимают с 2023 года, но улучшений никаких нет.
Общественник акцентирует внимание на необходимости сочетания двух важных направлений: адаптации городской среды и работы с людьми с инвалидностью. В рамках этой миссии его организация проводит обучение незрячих граждан навыкам ориентирования, чтобы они могли самостоятельно понимать, где находятся, и свободно передвигаться. Также обучают алфавиту Брайля и работе с тифло техническими средствами.
А в 2024 году совместно с Назарбаевской интеллектуальной школой они запустили пилотный проект, установив два звуковых светофора. Они сообщают, когда загорается зеленый свет и сколько времени осталось до его окончания. Один из светофоров находится у Молодежного центра, куда приходят дети с инвалидностью.
Также в сотрудничестве с ними начали записывать аудиокниги для незрячих. Уже готовы три книги, но они требуют обработки. Волонтеры-дикторы работают на безвозмездной основе.
«Хотелось бы, чтобы государство услышало нас. Мы такие же члены общества и хотим жить полноценно», — заключает Капанов.
В небольшой комнате Центра молодежи, где располагается объединение Капанова, находятся также другие общественные организации, занимающихся защитой прав людей с инвалидностью в Жетысуской области.
Президент ОО «Алматинское областное общество инвалидов» Асель Барибаева, сосредоточенная на работе с детьми с инвалидностью, рассказала, что после того, как в 2024 году сняли четырехлетний мораторий на проверку бизнеса, предприниматели в Талдыкоргане стали адаптировать свою инфраструктуру. Но случилось это после того, как они получили штрафы.
«Люди с инвалидностью часто вынуждены сидеть дома, так как не могут посещать кафе или рестораны из-за существующих барьеров. Хочется, чтобы их все больше вовлекали в общественную жизнь, чтобы они получали образование, находили работу», — подчеркнула она.
По словам Барибаевой, в Жетысуской области зарегистрировано 25 055 человек с инвалидностью, из которых 2 695 относятся к I группе, а 2 988 — дети до 18 лет. Она отмечает, что людей с особыми потребностями становится все больше.
Этот материал был подготовлен в рамках проекта OY-DETOX AIMAQTAR+. Его цель — создание открытой общественной площадки для обсуждения актуальных проблем через проведение публичных фокус-групп в регионах Казахстана, а также освещение жизни регионов глазами местных жителей. Автор проекта – Айнель Амирхан. Выпуск с первой фокус-группой из Талдыкоргана доступна по ссылке.
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