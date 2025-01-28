«Доступная инфраструктура это же не только для людей с инвалидностью»

В этом году, по приглашению общественников и людей с инвалидностью, они также съездили в несколько районных центров области Жетысу: Сарканд, Ушарал, Карабулак, Текели, Сарыозек, Балпык Би.

«Мы показали как писать заявление на то или иное здание, которое не соответствует требованиям доступности. Там тоже есть молодые, активные, идейные ребята. Почему бы нам не работать сообща, чтобы сделать Казахстан доступным для людей с инвалидностью?», — ранее говорил Вадим Друзин.

«Проблем хватает везде, и о них не нужно молчать. Реакция есть положительная, но, конечно, всё это нужно делать чаще и больше», — заключил Тансари.

Сам Андрей Тансари пришёл к этим вопросам весной 2024 года, когда заметил, что в парке «Жастар» невозможно пройти с одной стороны на другую на велосипеде или с коляской.

«Я сделал видеообращение в акимат, и Вадим присоединился. Мы предложили возможные решения с небольшими затратами. И буквально за две недели всё сделали», — рассказал он.

После этого они вместе начали освещать проблемы благоустройства города.

«Это много времени не занимает: созваниваемся и выезжаем. За 5–10 минут делаем видео и пишем заявление. Мы не хвалим ни акимат, ни ЖКХ за работу — это по умолчанию должны были сделать. Некоторые частники сами все делают без нажима, мы хвалим их, конечно», — отметил Тансари.

«Хочу, чтобы они не замыкались дома»

Мы встречаемся с другим общественным деятелем — Куанышем Капановым. Вместе с Вадимом Друзиным и мониторинговой группой он тоже проверяет доступность городских зданий для людей с инвалидностью.

В конце 2004 года, Капанову, студенту третьего курса Академии спорта и туризма в Алматы, диагностировали отслоение сетчатки обоих глаз. После нескольких операций зрение полностью исчезло. Вынужденный оставить учебу, он вернулся в Талдыкорган. Проведя три-четыре года дома, Капанов решил активно включиться в общественную деятельность.

С 2016 года Куаныш возглавляет молодежное объединение «IT-services & Education», которое работает как с молодежью, так и с людьми с инвалидностью. Кроме того, он трудится массажистом в областной детской больнице.