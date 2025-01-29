​Что происходит со строительством «КазНУграда»

В Алматы на территории КазНУ им. аль-Фараби уже активно идет строительство, а на Едином экологическом портале «висит» большой концепт застройки всей территории университета: от улицы Тимирязева до проспекта аль-Фараби: в планах строительство 8 новых корпусов, 7-этажного здания университетской клиники, общежитий на 10 тысяч человек, жилья для преподавателей и апартаментов. В целом всё это должно увеличить вместимость университета на 11 тысяч мест и полностью изменить облик огромной территории.

При этом ни в самом университете, ни в государственных ведомствах не могут внятно ответить на вопрос, утверждена ли общая концепция строительства и провели ли необходимые для ее утверждения общественные слушания. Власть разбирается в том, что происходит с этим проектом.