​Что происходит со строительством «КазНУграда»

В Алматы на территории КазНУ им. аль-Фараби уже активно идет строительство, а на Едином экологическом портале «висит» большой концепт застройки всей территории университета: от улицы Тимирязева до проспекта аль-Фараби: в планах строительство 8 новых корпусов, 7-этажного здания университетской клиники, общежитий на 10 тысяч человек, жилья для преподавателей и апартаментов. В целом всё это должно увеличить вместимость университета на 11 тысяч мест и полностью изменить облик огромной территории.
При этом ни в самом университете, ни в государственных ведомствах не могут внятно ответить на вопрос, утверждена ли общая концепция строительства и провели ли необходимые для ее утверждения общественные слушания. Власть разбирается в том, что происходит с этим проектом.
Что строится сейчас
На территории университета уже идет активное строительство, судя по всему – общежитий. «Алматыгенплан» на запрос Власти ответил, что проект строительства нового кампуса «КазНУ-град» и реконструкция существующей инфраструктуры Казахского национального университета имени аль-Фараби были рассмотрены Градсоветом города 12 июля 2024 года. Тогда градсовет отправил проект на доработку. После того, как замечания и рекомендации членов градсовета будут учтены, проект вынесут на повторное рассмотрение.
В КазНу им. аль-Фараби редакции напротив сообщили, что «градостроительным советом города Алматы был согласован генеральный план посадок зданий в рамках проекта «Строительства нового кампуса «КазНУ-град» и реконструкция существующей инфраструктуры».
Университет утверждает, что 17 мая прошлого года концептуальный проект прошел комиссию градостроительного совета: «Членами совета были выданы замечания по технико-экономическим показателям необходимых зданий. В связи с этим проводится корректировка данного проекта. Касаемо внешнего вида и посадки зданий на генеральном плане замечаний не было», - уточнили в вузе.
При этом в университете не дали информацию о том, как прошли общественные слушания и посоветовали обратиться по этому вопросу в акимат города. В «Алматыгенплане» тоже не располагают информацией о том, прошли ли слушания по проекту. Редакция отправила запрос в акимат города, а он перенаправил запрос в КазНУ, тот снова ответил, что нужно обратиться в акимат. Так замкнулась цепочка запросов.
На экологическом портале загружена форма протокола слушаний “путем публичных обсуждений”– всего две страницы и там нет информации о том, кто присутствовал на обсуждении и какие вопросы поднимались. Известно лишь, что слушания должны были проходить с 16 по 23 октября 2024 года, по всей видимости, в онлайн-режиме.
Информация о слушаниях публиковалась в газете «Антенна», на щите в Бостандыкском районе и на сайте Единого экологического портала. В этих объявлениях не сообщалось, по какому адресу пройдут слушания, при этом уточнялось, что с проектом нужно было ознакомиться на сайте экопортала.
При этом никаких комментариев на странице проекта нет, что может говорить либо о том, что слушания прошли незамеченными или же не вызвали никаких нареканий со стороны горожан.
В своем ответе Власти КазНУ сообщает, что строительство будет поэтапным. В первую очередь университет собирается строить общежития для студентов, магистрантов и докторантов – это поможет устранить дефицит мест.
При этом нет конкретики относительно сроков строительства и его стоимости. Это будет ясно после прохождения проекта государственной экспертизы.
В сентябре прошлого года сообщалось, что из резерва правительства на строительство нового кампуса университета собираются выделить около 2,7 млрд тенге - только для проектных и изыскательских работ.
Что собираются построить в новом «КазНУ-граде»?
Территория университета составляет более 72 га (в 1970 году ему было выделено 100 га). В прошлом году суд обязал зятя первого президента Казахстана Тимура Кулибаева вернуть земли университета. Речь идет о 0,8 га , которые акимат Алматы в 2007 году изъял из госнужд и передал компании бизнесмена. Здесь успели возвести здание, но у университета другие планы на территорию.
Судя по рендерам, разработанным проектно-строительной компанией NEFT, в «КазНУ-граде» должны будут построить здания для 8 факультетов: международных отношений на 820 мест, востоковедения – на 720, юриспруденции – 1200, - исторического – 67, географического – 2850, информационных технологий – 2550, филиалов зарубежных вузов – 670, довузовского образования – 1640 мест.
Все это увеличивает количество учащихся на более чем 11 тысяч человек.
В проекте заложено строительство жилых корпусов на 10 тыс. мест – сейчас их и возводят.
На северо-востоке городка должны построить семиэтажную университетскую клинику площадью в 25 тыс. кв. метров.
Кроме того, в планах возведение жилья для преподавателей. Помимо этого, предполагается строительство технопарка площадью 25 тыс. кв. метров. В центральной части кампуса будет библиотека и музей. В проекте есть социально-бытовой и культурный центр для студентов – на 16 тыс. кв. метров.
История
Главный корпус университета начали строить в 1971 году. Об истории создания городка на Власти есть большой материал. Для строительства университета выбрали участок вдоль реки Есентай (тогда - Весновка) площадью около 100 га между улицами Тимирязева и аль-Фараби.
Центром архитектурной композиции стал форум между зданиями Дворца студентов и ректората, а также пешеходная аллея, по сторонам которой расставлены учебные корпуса.
Ближе к реке сделали спортивную зону: закрытый спорткомплекс с бассейном, открытые спортивные сооружения – поля для игры в футбол и теннис, трибуны, беговую арену.
«Подобная планировка не мешала воздушным массам, перемещающимся с гор вдоль реки, нести свежесть в город. Благодаря застройке малой плотности и большому проценту озеленения, у студентов всегда было место для досуга. По территории даже протекает небольшой ручей, соединяющий Ботанический сад и реку Есентай. Основной доминантой комплекса зданий стал 17-этажный корпус ректората, — на тот момент одно из самых высоких зданий города.
Строительство предполагалось вести в две очереди, первая из которых обеспечивала места для 10 тыс. студентов и должна была завершиться в 1986 году. Проектировщики института постарались придать всему комплексу уникальность и учитывать особенности центрально-азиатской архитектуры, которой присущи внутренние дворы, тенистые аллеи, светозаградительные решетки, национальный орнамент в декоре», - писала в своем материале для Власти архитектор Елена Дарзиманова.
Из-за развала Советского Cоюза строительство второй очереди университетского городка отложили. В 2005 году возвели Научную библиотеку. И ее облик уже никак не был связан с тем, что было построено “до”. Как и арка в классическом стиле, появившаяся в 2016 году.
Теперь же и новый проект никак не перекликается со старыми строениями, которые скоро растворятся в современной архитектуре, где общежития, жилые дома для преподавателей, ректорат мало чем отличимы от привычных ЖК, строящихся по всей стране. Все сделано в едином стиле, впрочем, подходящем для проспекта аль-Фараби или для левого берега Астаны.
Поэтому даже снятие ракушечника с фасада Дворца студентов (памятника архитектуры, между прочим) выглядит понятным – ему нужна абсолютная мимикрия с окружающей средой. По плану со стороны Тимирязева он будет закрыт двумя бочками – новыми It-хабами.
На вопрос о том, не нарушают ли эти технохабы видовую точку на Дворец, в КазНУ ответили, что «данный вопрос будет рассматриваться членами градостроительного совета города Алматы, а также местным исполнительным органом в сфере архитектуры и градостроительства».
Что касается того, когда планируется завершить реконструкцию фасада Дворца студентов им. Жолдасбекова, в вузе ответили, что это произойдет после прохождения проекта государственной вневедомственной экспертизы. При этом фасад здания начали разбирать до получения разрешения. Впрочем, акимат это не сильно беспокоит. В городе остается длинный список памятников, который можно облицевать современными материалами.
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