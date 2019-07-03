«Со временем все сервисы станут электронными, казахстанцам просто незачем будет ходить в ЦОНы»

Казахстан уже несколько лет занимается переводом государственных услуг в электронный формат. Цифровизация, объявленная приоритетным направлением, должна привести к практически полному переводу госуслуг в электронный формат и сделать посещение госучреждений ненужным. Председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан», единого провайдера государственных услуг в Казахстане, Асемгуль Балташева в интервью Vласти рассказывает о том, как изменятся госуслуги в скором будущем.

Сколько сейчас госуслуг оказывает корпорация «Правительство для граждан»?

В этом году госкорпорации «Правительство для граждан» исполнилось 3 года. Сделано немало, но, как говорится, еще многое предстоит сделать. Сегодня мы имеем 328 фронт-офисов госкорпорации по Казахстану и оказываем 635 госуслуг из 742 имеющихся в реестре. Это более 85% от всех госуслуг. Естественно, что «Правительство для граждан» сопровождает граждан всю жизнь, начиная с самого рождения. Это и свидетельство о рождении, первое удостоверение личности, первый паспорт, это и дубликаты дипломов, пенсионные отчисления, декретные пособия, открытие ИП и еще очень много всего.

Какое количество государственных услуг оцифровано к настоящему времени? И как этот перечень планируется расширять в ближайшие годы?

В настоящее время полностью в электронный формат переведены 532 госуслуги, это более 71% от общего количества госуслуг. По поручению первого президента к концу 2019 года будет автоматизировано 80% госуслуг, а к концу 2020 года – 90%. Этот темп мы держим и, думаю, достигнем поставленных задач.

Электронное правительство появилось в Казахстане уже достаточно давно и одновременно подобные проекты развивались и развиваются в очень многих странах мира. Насколько казахстанское электронное правительство «успевает» за технологиями, которые уже появились и скоро появятся в мире?

Уровень развития электронных государственных сервисов – важный показатель для государства. Согласно докладу департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в 2018 году Казахстан занял в рейтинге 39 место из 193 стран. В подгруппе топ-десяти стран Азии Казахстан по развитию электронного правительства оказался на восьмом месте, опередив Кувейт и Малайзию. В целом, картина неплохая. К нам часто приезжают гости из-за рубежа, которым интересен опыт Казахстана в становлении и развитии электронного правительства и ЦОНов.

На фото - Асемгуль Балташева, председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан"

Как цифровизация в целом влияет на упрощение процессов?

Цифровизация многое в жизни казахстанцев упростила. Те же самые услуги по регистрации новорожденного. Раньше молодым родителям сразу после рождения ребенка нужно было бежать в ЦОН, чтобы оформить свидетельство, подать документы на пособия и т.д. Сейчас все это можно сделать, только отправив свои данные по смс.

Чтобы получить справки из психо-, нарко-, противотуберкулезного диспансера нужно было ехать в эти медорганизации – сейчас их можно получить в один клик с помощью телеграм-бота, и уже через минуту они будут у вас на почте.

То же самое касается штрафов. Если вы собираетесь за границу, раньше вы узнали бы о наличии у себя задолженности перед самым вылетом и столкнулись бы с неприятным фактом. Сейчас проверить себя по реестру должников и запретов на выезд можно также с помощью телеграм-бота. То есть мы видим, насколько проще стало получать услуги.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев недавно писал об избавлении от адресных справок. Насколько это возможно и проводится ли уже работа в этом направлении?

Безусловно. Мы провели анализ, в результате которого выяснилось, что казахстанцы ежегодно распечатывают 21,5 млн электронных справок для предоставления в различные организации. Это колоссальные цифры! В год более 2 миллионов справок граждане получают только для трудоустройства, еще более 3 миллионов - для предоставления в школы, 3 миллиона – для получения жилья и 9,5 миллионов - для различных госорганов. Уровень цифровизации Казахстана позволяет нам избавиться от бумажной зависимости, отойти уже от адресной справки в том распечатанном виде, в котором мы привыкли ее видеть и преобразовать ее из разряда госуслуг в разряд сведений, которые все заинтересованные госорганы и негосударственные организации смогут получать самостоятельно по согласию гражданина. А сам гражданин - проверить место своей регистрации в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz.

Это касается только адресных справок или также планируется упразднение и других справок?

На самом деле есть ряд востребованных справок, которые запрашивают организации. Среди них - адресная, об отсутствии судимости, о зарегистрированных правах на недвижимость, о наличии/отсутствии жилья и т.д. С прошлого года мы запустили сервис по получению справок третьими лицами, благодаря которому, любая организация может получить на гражданина требуемую справку. Ему не нужно самому посещать ЦОН, достаточно лишь дать свое согласие на ее получение с помощью смс. На сегодняшний день через данный сервис доступно 5 видов справок. В 2018 году сервис «Справки третьим лицам» позволил сократить бумажный оборот только адресных справок на 5 миллионов, то есть мы видим определенный результат. Поэтому мы планируем, что адресная справка станет первой справкой, исключенной из разряда госуслуг. В будущем, возможно, сократятся справки о наличии недвижимости и об обременениях на недвижимость.

Очень много говорилось об оптимизации госуслуг, как движется работа в этом направлении?

Оптимизация госуслуг – это неотъемлемая часть нашей работы. И, если раньше ЦОН провозглашал главным принцип «одного окна», то сейчас, с созданием «Правительства для граждан», мы совершенствуемся и переходим к принципу «одного заявления». Это следующий этап развития сферы предоставления услуг гражданам.

Здесь большую роль играет внедрение композитных услуг. Композитное оказание услуг представляет собой предоставление нескольких услуг по одному заявлению. Так, уже 55 госуслуг оптимизированы в 21 композитную. Одной из самых положительно воспринятых гражданами композитных услуг стала услуга по назначению пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат из ЕНПФ по одному заявлению. То есть уже не нужно посещать ЦОН трижды для того, чтобы каждый раз писать отдельное заявление. Теперь для получения всех трех услуг пенсионеры посещают ЦОН только один раз. Это удобно и гражданам и ЦОНам.

Какие справки, документы бизнес может получить через госкорпорацию?

Так как представители бизнеса – это обычно занятые люди, которым некогда ходить в ЦОНы, в Казахстане многие госуслуги для них предусмотрены на порталах egov.kz и elicense.kz. Научиться пользоваться ими можно в секторах самообслуживания «Connection Point» в ЦОНах, либо в новых цифровых ЦОНах. Наши консультанты всегда придут на помощь и помогут разъяснить ту или иную услугу.

Вы говорили о том, что в рамках работы «Правительства для граждан» могут использоваться технологии «блокчейн». Есть ли уже примеры их использования и конкретные планы, где они могут и будут применяться?

На сегодняшний день применение технологии «блокчейн» является одним из трендов цифровизации и ключевой инновацией программы «Цифровой Казахстан». И мы выступили с инициативой реализации онлайн регистрации залога недвижимого имущества с применением данной технологии. Для этого нам нужны соответствующие приказы госорганов, интеграция с банками второго уровня, а также автоматизация услуги по регистрации залога на портале egov.kz. Смарт-контракт или электронный договор в формате «блокчейн» позволит сохранить неизменность хранимых данных, обеспечит открытость и прозрачность, надежную систему защиты информации.

Вы работаете над пилотным проектом внедрения биометрии при получении госуслуг. Каковы результаты этого пилота, планируется ли внедрять использование биометрии повсеместно?

В настоящее время свои отпечатки пальцев и скан лица в базе данных оставили более 14 тысяч казахстанцев. Более 3 тысяч человек получили услуги с помощью проекта «биометрия». Пока оставить свои отпечатки пальцев и отсканировать лицо можно только в городе Нур-Султан, отделе ЦОН Бостандыкского района города Алматы и центральном ЦОНе Кызылорды. Но в будущем мы планируем расширять зону действия этого проекта.

Как будут развиваться, по вашему мнению, электронные государственные услуги в ближайшем будущем? Куда будут развиваться госуслуги в Казахстане?

Я думаю, что развитие электронного правительства – это важный аспект в развитии государства в целом. Если при создании госкорпорации мы перенимали опыт у Канады и Австралии, то сейчас мы видим, что не все их подходы применимы у нас, поэтому у Казахстана свой, абсолютно новый путь развития государственных услуг и электронных сервисов. Думаю, что со временем все-таки прогресс и время возьмут свое и все сервисы станут электронными. Казахстанцам вообще незачем будет ходить в ЦОНы.