Как переносили столицу из Кзыл-Орды в Алма-Ату

23 февраля 1927 года в Алма-Ате встретились члены ВКП (б) Голощекин, Исаев, Нурмаков, Садвокасов, Татимов, Курамысов, Рябоконь, Джангильдин и другие - всего 17 человек. Они слушали доклад Филиппа Голощекина о поездке в Москву, и там же решили приостановить план строительства Кзыл-Орды и «согласиться с переводом столицы в Алма-Ату». Прямо не говорится, чье это решение, но позже Аспендияр Кенжин свяжет это с Москвой.

Выписка из протокола заседания президиума Казахского Центрального Исполнительного комитета от 3 марта 1927 года: «Принимая во внимание, что а) строительство центра Казахстана в г. Кзыл-Орде встречает затруднения в местных экономических и естественных исторических условиях, б) что в связи с проведением железной дороги Фрунзе-Семипалатинск и в перспективе проведения железной дороги в меридианом направлении, г. Алма-Ата приобретает значение крупного экономического пункта, связывающего экономически мощные районы северного и южного Казахстана, Президиум КазЦИК и СНК КССР постановляют:

1) Центр КССР перенести из г. Кзыл-Орда в г. Алма-Ата.

2) Срок перенесения центра определить со времени установления нормальной и бесперебойной связи с последним.

3) Настоящее постановление внести на утверждение предстоящего 6 Всеказахстанского съезда советов.

4) Для проработки практических мероприятий о перенесении центра из г. Кзыл-Орды в г. Алма-Ата создать комиссию под председательством т. Кулумбетова, в составе членов Жолобова, Мусина, Татимова и Носова».

В итоге решено переезжать в Алма-Ату осенью 1928 года. В тот период большинство документов по переносу столицы посвящены разбору провала в Кзыл-Орде и размышлений на предмет того, как не повторить всё это снова.

В Алма-Ате тем временем - 3 марта 1927 года переименовывают около 80 улиц, три площади и городской парк. Появляются улицы Калинина, Фрунзе, Пастера, Октябрьская и т.д.

Ошибки Кзыл-Орды

11 апреля 1928 года, на заседании Совета Народных Комиссаров начинают вспоминать про стремительный перенос столицы в Кзыл-Орду: незаконную муниципализацию жилья у населения, что вызвало озлобление людей, завышенные сметы по ремонту, которые «повесили» на владельцев домов и т.д. Аспендияр Кенжин, руководивший комиссией по переносу центра из Оренбурга в Кзыл-Орду, защищается, напирая на то, что в 1924 году вопрос переноса центра был политический – важно, чтобы столица находилась в гуще казахского народа: «Центр с легкой руки согласился на перенос сначала в Чимкент, а потом каждый работник выдвигал свой губернский город: Актюбинск, в конце концов, последним конкурентом стал Семипалатинск, но вопрос был решен в пользу Кзыл-Орды. Теперь, конечно, в спокойной обстановке, можно задавать вопрос – а кто вас гнал? Никто не гнал, а вопрос ставили политически, и нужно было решать вопрос именно так».

Кенжин вспоминает, что в 1924 году Оренбургская губерния выходила из состава Казахстана, отходила к РСФСР, и правительство молодой республики почувствовало себя квартирантом в чужих стенах: