Остаточный принцип

С началом пандемии Казахстан, как и подавляющее большинство стран, наблюдает заметное снижение поступлений в государственный бюджет. За последние 9 месяцев они сократились почти вдвое - до 1,8 трлн тенге. Отказываясь от монетарного стимулирования из-за страха дефицита бюджета, страна намерена делать ставку на привлечение иностранных инвестиций и развитие собственных производств. Основной поток инвестиций с момента обретения Казахстаном суверенитета направлялся в нефтяные проекты, повышая зависимость страны как от внешних денег, так и от сырьевого сегмента экономики. Но впереди мировой рынок нефти ждет ослабевание спроса, пик которого будет пройден уже в 2030 году. Однако иностранные инвесторы могут переключить внимание на казахстанские проекты в обрабатывающей промышленности далеко не сразу. Ситуацию будет осложнять низкое качество государственных институтов и нестабильность экономики, обусловленная высокой долей углеводородов в структуре экспорта.

Развитие собственных производств в Казахстане до сих пор приносило более чем скромные результаты. И даже основная часть рабочих мест в последние 5 лет появлялась не в промышленности, а в торговле, образовании и медицине. И как раз образование вместе с медициной могли бы стать ключевыми источниками экономического роста в будущем. В пользу этого говорит международный опыт, например, Аргентины, которая смогла преодолеть последствия инфляционного кризиса 2001 года с помощью программы занятости, ориентированной на эти отрасли. Но и исследования казахстанских экспертов свидетельствуют о большом потенциале социальной траектории развития. Экономист Шынгыс Шынеев, рассчитавший в 2018 году мультипликатор выпуска во всех отраслях экономики, показал, что увеличение государственных расходов на образование и здравоохранение на 1 тенге приносят экономике 1,7-2,1 тенге. Эти сферы имеют второй результат по эффективности вложения средств, в том числи благодаря тому, что они являются одними из наименее импортозависимых. Первый результат остается за строительным сектором, но из-за слабеющей покупательной способности населения его перспективы выглядят не слишком обнадеживающе.

Вопреки большому потенциалу, образование и медицина остаются серьезно недофинансированными. В первую очередь об этом говорит сравнение средних расходов Казахстана со средними расходами стран ОЭСР. По данным Всемирного банка, с 2007 по 2017 год Казахстан ежегодно тратил на образование порядка 2,6-2,8% ВВП, в то время как страны ОЭСР свыше 5%. Расходы же на медицину составляли немногим больше 3% ВВП, а у стран ОЭСР – около 11,5%.

Факт недофинансированности образования и медицины очевиден даже без сравнения Казахстана с другими странами. Мы, впрочем, не увидим этого только на основе абсолютных данных, поскольку они не учитывают инфляцию и другие последствия обесценения тенге. Вот как выглядит рост расходов по этим статьям в абсолютном выражении (при почти четырехкратном росте государственного бюджета до 13,5 трлн тенге за период 2009-2019 годов):