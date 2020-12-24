​Как экономика Казахстана пережила 2020 год?

Монетарная политика и состояние финансового сектора

Олжас Тулеуов, советник председателя Национального банка, заметил, что пандемия бросила новые вызовы правительствам и центральным банкам всех стран. 9 марта 2020 года в результате двойного шока, вызванного распространением коронавируса и разрывом сделки ОПЕК+, нефтяные котировки обвалились на 24% за день, на 48% – с начала года до $34,4 за баррель. В апреле стоимость нефти марки Brent в моменте опускалась ниже $16 долларов впервые за последние почти 20 лет.

В этих условиях обменный курс тенге начал ослабевать, что с учетом его переноса на внутренние цены увеличивало инфляционные риски. Для защиты активов в национальной валюте, снижения давления на тенге и смягчения эффекта переноса обменного курса на цены 10 марта Нацбанк повысил базовую ставку с 9,25% до 12,0%, с расширением коридора до плюс-минус 1,5 процентных пункта. В то же время для сохранения финансовой устойчивости системы и нормального функционирования валютного рынка регулятор в марте впервые применил метод Франкфуртского аукциона на площадке KASE, а также провел валютные интервенции на сумму $1,5 млрд.

Координация действий субъектов квазигосударственного сектора на валютном рынке путем обязательной продажи части экспортной выручки, регулирования ставок депозитов, конвертации гарантированных трансфертов из Нацфонда и других мер поддерживали предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. На денежном рынке в условиях волатильности и повышенного спроса Нацбанк предоставлял банкам ликвидность в тенге без ограничений.

Поэтапное улучшение ситуации на внешних рынках в связи с достижением сделки ОПЕК+ в апреле и постепенным смягчением карантина в мире также способствовали стабилизации внутреннего рынка. В результате тенге после максимального ослабления до 448,5 тенге за доллар уже к июню укрепился до 397,27. «Оперативность мартовского решения по базовой ставке в ответ на усиление неопределенности и внешних рисков позволила снизить угрозу падения спроса на тенговые активы, предупредить паническое ослабление обменного курса и нейтрализовать сопутствующие этому риски для финансовой и макроэкономической стабильности. Благодаря этому решению стабилизировалась долларизация депозитов – после скачка до 46,7% в марте, по итогам 10 месяцев долларизация вернулась на уровень ниже начала года – 40,8% (в начале года – 43,1%). Предпринятые меры позволили не только стабилизировать ситуацию на валютном рынке, но и снизить риски потенциального всплеска инфляции», - полагает Тулеуов.

По мере стабилизации внешней и внутренней ситуации на рынках Нацбанк начал смягчение денежно-кредитных условий. 6 апреля базовая ставка была снижена до 9,5% с расширением коридора до плюс-минус 2,2 п.п., а 20 июля – до 9% с сужением кордиора до плюс-минус 1,5 п.п. При последующих решениях Национального банка базовая ставка была сохранена на уровне 9%, при этом 14 декабря 2020 года – в рамках последнего на этот год решения процентный коридор был сужен еще на 0,5 п.п. до плюс-минус 1,0 п.п.

«В настоящее время денежно-кредитная политика Национального банка носит стимулирующий характер, что отражается в нахождении реальной процентной ставки (базовая ставка за минусом инфляции) по итогам ноября на отметке 1,7%, то есть ниже своего равновесного значения – 3-3,5%. Текущий уровень базовой ставки поддерживает процесс восстановления роста экономики Казахстана, учитывая при этом риски инфляции. Решения по монетарной политике Национального банка в 2021 году будут приниматься с учетом соответствия фактической динамики инфляции ее целевым ориентирам, скоростью снижения инфляционных ожиданий, восстановлением спроса, а также баланса инфляционных рисков», - резюмировал экономист.

Что касается ситуации в финансовом секторе, то, по словам специалиста по риск-менеджменту Тимура Абилкасымова, эффект от шока этого года был отложен на 11-17 месяцев. На сегодняшний день статистика показывает некоторое улучшение обстановки на банковском рынке. К примеру, объем неработающих кредитов на системном уровне, вопреки шокам, за 11 месяцев снизился на 0,38% до 7,86%. Доходность банков, несмотря на сокращения их количества, по итогам года могут вырасти на 2,4%.

«Сложно поверить, что кризис, вызванный пандемией, не повлиял в значительной степени на доходность и качество портфеля банков. Вероятнее всего, отложенный эффект начнет проявляться в следующем году и кредиты 3 стадии (безнадежные) будут расти. Несмотря на потенциальное ухудшение ссудного портфеля многие из банков имеют достаточный запас капитала. Тем не менее есть банки, которым следует докапитализироваться, чтобы повысить устойчивость», − замечает эксперт.

