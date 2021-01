Как неблагополучные страны стали Третьим миром?

В повседневной речи мы часто слышим, что неблагополучные государства называются странами Третьего мира. Но как планета стала делиться на три этих уровня? Понятие Третьего мира возникло после Второй мировой войны, с появлением политических программ развития. Сегодня они воплощаются в жизнь специальными международными организациями, которые сосредоточены на странах с наименее индустриализированной экономикой. Запущенные инвестиционные проекты должны помочь «отстающим» государствам обрести нужные технологии и увеличить производительность – только так их гражданам могут быть гарантированные достаточные для выживания объемы доходов и пропитания. Проблема, однако, состоит в том, что появление Третьего мира – не какой-то естественный процесс, а волевое политическое решение определенных стран с колониальным прошлым. Vласть рассказывает о его становлении, изучив книгу американского антрополога Артуро Эскобара «Столкновение с развитием: Как создавался и переделывался Третий мир» (Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World).