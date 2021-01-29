Как неблагополучные страны стали Третьим миром?

Что представляет собой политическая программа развития? Это набор практик, который включает индустриализацию, распространение технологий и использование различных ресурсов, промышленный подход к управлению сельским хозяйством, применение определенных видов денежно-кредитной и налоговой политики, стимулирование внутренней и внешней торговли, а также определенный способ организации жизни людей. Как правило, эти практики принимают вид стратегических программ, а их разработкой и исполнением занимаются различные международные организации, например, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ряд агентств Организации объединенных наций и многие другие. Помимо международных организаций реализацией подобных проектов занимаются и национальные агентства (в Казахстане это Банк развития Казахстана и другие учреждения).

Появление программ развития – это долгий исторический процесс, а не четко спланированная теория заговора. Отталкиваясь от абстрактных экономических идей о невозможности удовлетворить потребности всего разрастающегося населения земли или «свободной руке рынка», которая должна держать в равновесии цены, зарплаты и другие аспекты экономики, эксперты институтов развития пытались дать ответы на различные социальные события – мировые войны, гуманитарные и экономические кризисы, природные катаклизмы и т.д. Эти ответы постепенно создавали сложную систему отношений между научными теориями, субъектами международной политики и экономики, а также различными группами общества, которая и позволяет воспринимать программу развития как нечто целое.

Начало разговорам о развитии положила Первая мировая война. Восстания людей, охватившие Европу с ее окончанием − из-за голода, отсутствия средств к существованию, плохих условий труда и Великой депрессии 1929-1939 годов – вскоре переросли во Вторую мировую войну. Правительства Западных стран, наблюдая сокрушительные последствия этих конфликтов, уже не могли с равнодушием относиться к нищенскому положению собственных граждан. Они бросили вызов бедности, архаичной системе сельского хозяйства, нехватке технологий и капитала, а также неэффективным моделям государственного управления. Все эти действия затем оформились в понятие прогресса, через призму которого стала оцениваться жизнь остального мира – Азии, Африки и Латинской Америки.

После Второй мировой войны Америка оказалась наименее пострадавшей страной. Это позволило ей обрести самый мощный военный и экономический потенциал в мире. Владельцы крупных предприятий постепенно наращивали темпы производства, понимая, что в какой-то момент не смогут ограничиться потребительской силой собственного рынка, чтобы генерировать сверхприбыли. Потому США пошли на выручку Европе и в 1948 году запустили «план Маршалла». Эта послевоенная программа восстановления европейских экономик с бюджетом в $19 млрд должна была обеспечить зарождающиеся американские транснациональные корпорации новыми рынками сбыта. В то же время «план Маршала» предусматривал вливание $150 млн. в ту часть планеты, которая вскоре станет называться Третьим миром.