Активы возвращают в тишине

Анонсировав масштабные реформы после январских событий, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев помимо прочего стал говорить о необходимости снизить концентрацию экономических ресурсов в одних руках, одновременно с этим вернув высокомаржинальные стратегические активы государству. Первый шаг в этом направлении последовал незамедлительно: 18 января в собственность государства были возвращены 100% акций ТОО «Оператора РОП», тесно связанного с Алией Назарбаевой - младшей дочерью бывшего президента.

В последующем число заявлений о возврате активов лишь росло.

24 марта эта работа была формализована с появлением специальной комиссии по демонополизации экономики. Она стала консультативно-совещательным органом при правительстве Казахстана, перед которым поставили задачу устранить монополии в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, медиа и других. В состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, а также члены кабмина, представители генеральной прокуратуры и фонда «Самрук Казына».

В апреле государству были переданы еще несколько крупных телеком и ЖД активов, связанных с находившимся к этому моменту под арестом племянником Назарбаева Кайратом Сатыбалды: 28,8% доли в АО «Казахтелеком» и 50% доли в ТОО «Soft Art», а также 100% доли в АО «Центр транспортного сервиса» и ТОО «Темір Триумф». Из ответа министерства финансов на запрос Власти следует, что после проведения корпоративных процедур эти активы будут использованы в качестве оплаты размещенных акций АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» или АО «Жасыл даму». Повторно приватизироваться они не будут.

Уже в августе антикоррупционная служба сообщила, что Сатыбалды и его окружение вернули государству активы на сумму около $500 млн. и еще $900 млн. государство рассчитывает получить "в ближайшее время". О механизме возврата второй суммы в службе не уточнили.

В апреле сообщалось о добровольной передаче активов другим арестованным олигархом и родственником бывшего президента Кайратом Боранбаевым: он передал государству компании, которые контролировали платные парковки в Алматы.

В середине июля премьер-министр Алихан Смаилов, выступая на расширенном заседании правительства с президентом, заявил, что с момента начала работы комиссии по демонополизации экономики в республиканскую собственность вернули права владения более чем 40 компаниями и 550 объектами имущества.

В агентстве по финансовому мониторингу Власти не стали объяснять методологию того, как определяется стратегическая ценность того или иного актива. Ведомство переадресовало этот вопрос министерству национальной экономики, которое в свою очередь перенаправило его в министерство финансов. В Минфине его оставили без внимания.