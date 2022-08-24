Государству возвращено около $500 млн. в рамках расследования в отношении Кайрата Сатыбалды

Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере.По итогам этой работы государству возвращено около $500 млн., сообщает пресс-служба ведомства.

«По делу проходят пятеро подозреваемых, из них один содержится под стражей, двое − под домашним арестом. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге или более $500 млн.», − говорится в сообщении ведомства.

В отношении Сатыбалды дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.

«B стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 миллиардов тенге или более $900 млн.», − заявили в Антикоре.