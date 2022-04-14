Возвращение собственности государству по договору дарения не может быть оспорено в судах, уверен глава Минюста

Факты возвращения собственности государству по договору дарения не могут быть оспорены, а сами договоры – расторгнуты, заявил министр юстиции Канат Мусин в ответ на вопрос Власти о том, может ли как-то быть оспорен возврат племянником Назарбаева Кайратом Сатыбалды 28,8% акций Казахтелекома государству или компании, собиравшей утильсбор, которая принадлежала Алие Назарбаевой.

«Согласно закону «О государственном имуществе», госимущество приобретается в том числе и по договорам дарения, эта форма, предусмотренная законодательно. Сделка по договору дарения оформляется в установленном законом порядке, заверяется нотариально, все необходимые формальности соблюдены и поэтому основания говорить о том, что она завтра может быть оспорена и по каким-то моментам расторгнута, на сегодняшний момент нет. И, я уверен, что их не будет», − пояснил Мусин.

В понедельник стало известно о том, что в государственную собственность были возвращены 28,8% «Казахтелекома». Ценные бумаги были переданы ему частной компанией Skyline Investment Company S.A. и ТОО «Alatau Capital Investment», подконтрольными бизнесмену и племяннику бывшего президента Кайрату Сатыбалды, по договору дарения.

Почти четверть акций «Казахтелекома» перешла в собственности люксембургской компании Skyline Investment Company S.A. в 2018 году. Этот пакет был передан ей предыдущим держателем Александром Клебановым. Сделка была одобрена правительством, когда его возглавлял Бакытжан Сагинтаев. Ее условия публично не разглашались.

Компания "Оператор РОП", конечной владелицей которой была Алия Назарбаева, была передана государству в январе после публичной критики ее деятельности президентом Касым-Жомартом Токаевым.