В поисках дизеля

Традиция дефицита

Когда ежегодно в августе-сентябре казахстанцы сталкиваются с проблемой нехватки топлива, в министерстве энергетики традиционно утверждают, что в стране топлива достаточно и это временное явление. В этом году глава ведомства Болат Ачкулов, выступая на брифингах назвал несколько причин ограничений по дизельному топливу – рост числа транзитных автомобилей, которые везут товары из приграничных стран через Казахстан, а также сезонные факторы – увеличение потребления дизтоплива фермерами во время уборочной кампании. Также Ачкулов отметил, что в настоящее время нефтеперерабатывающие заводы вырабатывают топливо в достаточном количестве и запасы на НПЗ составляют порядка 50 тысяч тонн, однако по его словам, ограничения в реализации дизельного топлива связаны с нестабильной отгрузкой нефтепродуктов с НПЗ.

Минэнерго попыталось решить проблему дефицита с введением дифференцированных цен на дизельное топливо – граждане Казахстана при предъявлении водительского удостоверения могут купить в сутки 100 литров дизеля по цене 230-260 тенге за литр, в зависимости от региона. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов, также при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан, утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по аналогичной цене. Для граждан других стран, а также для тех, кто покупает дизтопливо выше указанных лимитов, цена составит 450 тенге за литр.

Под Алматы есть несколько АЗС, где многие водители грузовых машин заправляются, чтобы доставить свой товар из одной точки в другую. В некоторых из них за 50-100 литров дизельного топлива в конце августа выстраивались длинные очереди, в других же никакого ажиотажа нет по одной причине – там в наличии солярки нет.

На заправке, расположенной вдоль трассы Алматы-Капшагай, стоит несколько больших грузовиков. По словам водителей, они приехали сюда сразу после того, как узнали, что сегодня сюда завезли несколько тонн дизельного топлива.

«Вчера вечером мы ездили на 3-4 заправки, но они не заливали дизель. Говорят только по талонам, но их у нас нет. Я на себя работаю, поэтому не могу получить талон. Но сейчас хвала Аллаху, здесь продают до 300 литров, но оформляют и регистрируют имя шофера и все данные автомобиля. Берем за 230 тенге», – говорит водитель грузовой машины Ергали, заправляющий автомобиль после часа ожидания в очереди.

Ергали родом из Шымкента, но он уже два месяца как не был дома. По его словам, весь август он провел в поисках топлива. Мужчина отмечает, что ограничения на продажу дизеля создали большие проблемы: «Переживаю, как будто нет других забот. В напряжении прихожу с работы: как будет с соляркой, как будет решаться эта проблема?»