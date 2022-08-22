Дифференцированные цены на дизтопливо вступили в силу в Казахстане

На приграничных территориях Казахстана с другими государствами с сегодняшнего дня действуют дифференцированные цены на дизельное топливо. Соответствующий приказ министерства энергетики вступил в силу в понедельник, сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом, граждане иностранных государств будут покупать топливо по повышенным ценам.

«22 августа вступил в силу приказ министерства энергетики РК об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен. Согласно приказу, цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: АИ-80 – 89 тенге за литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 составляют 187 тенге за литр, в других областях Казахстана – 182 тенге за литр, цена на дизельное топливо – 450 тенге за литр», - сообщили в Минэнерго.

Как отметили в ведомстве, приказом установлен лимит на дизельное топливо. В частности, граждане Казахстана при предъявлении водительского удостоверения могут купить в сутки 100 литров в день по цене 230-260 тенге за литр, в зависимости от региона. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов, также при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан, утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по аналогичной цене. Для остальной категории лиц, а также для тех, кто покупает дизтопливо выше указанных лимитов, цена составит 450 тенге за литр.

«Также министерством энергетики РК совместно с заинтересованными сторонами параллельно прорабатываются вопросы, связанные с определением информационной системы для дальнейшего отслеживания ежесуточных объемов дизельного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях», - добавили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время проведут тестирование систем совместно с представителями АЗС. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается «Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов», которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году.