Глава Минэнерго объяснил нехватку дизтоплива на АЗС уборочной кампанией

Нехватку дизельного топлива на рынке ГСМ в министерстве энергетики Казахстана объясняют уборочной кампанией и высоким спросом со стороны сельхозтоваропроизводителей. При этом, как заверил в четверг в ходе пресс-конференции глава ведомства Болат Акчулаков, все НПЗ работают в штатном режиме и производят топливо в достаточном объеме.

«Все вы заметили, что, несмотря на имеющиеся запасы в стране топлива, в некоторых регионах возникает нехватка дизтоплива, преимущественно на АЗС. По состоянию на 24 августа совокупные запасы дизтоплива составляют 212,4 тыс. тонн, это запасы, которые сформированы на нефтебазах и в пути. Ранее мы говорили о таких цифрах, что такой объем хватает на 13 дней, однако, когда мы говорим, сколько дней запасов, имеется ввиду запас, который в случае экстренных ситуаций может быть выгружен. А в целом все заводы сейчас работают в штатном режиме. И производство и дизтоплива, и бензинов ежедневно производится», - сказал Акчулаков.

В частности, в июле произведено порядка 380 тыс. тонн, в августе планируется произвести 491 тыс. тонн. Прогнозируемые остатки на конец месяца должны составить порядка 288 тыс. тонн. Как уточнил министр, при ожидаемом объеме потребления в 514 тыс. тонн, общий объем дизтоплива составляет примерно 797 тыс. тонн.

«Это остаток начала августа и плюс ожидаемое производство. Таким образом, текущая продукция сегодня полностью покрывает внутреннее потребление в основных ГСМ, включая дизтопливо», - подчеркнул он.

В целом, по его данным, за семь месяцев этого года производство дизтоплива составило чуть больше 3 млн тонн, или почти 110% к аналогичному периоду прошлого года. При этом, уточнил он, ежегодно в осенний период потребление дизтоплива растет, что в первую очередь связано с ростом транзитных автомобилей, которые везут товары из приграничных стран через Казахстан, а также с сезонным фактором – увеличением потребления дизтоплива фермерами во время уборочной кампании.

«По первому случаю: для недопущению перетоков и сокращения объемов потребления более дешевого казахстанского дизтоплива транзитными автомобилями, Минэнерго совместно с АЗРК 22 августа принят приказ, в соответствии с которым предельные цены на дизтопливо составляют 450 тенге. Сейчас Минэнерго совместно с заинтересованными госорганами прорабатывают технические решения, то есть создание модуля для верификации, то есть для регистрации данных потребителей, для отпуска дизтоплива, которые позволят устранить возможные ухищрения при отпуске данного вида топлива на местах. Ожидаем, что в середине сентября мы этот модуль уже запустим для всех сетей АЗС», - сообщил Акчулаков.

Вместе с тем для сельхозтоваропроизводителей на осенне-полевые работы выделяется порядка 423 тыс. тонн дизтоплива, в июле – 111 тыс. тонн, в августе – 161 тыс. тонн, в сентябре – 124 тыс. тонн и в октябре – 28 тыс. тонн.

«Пиковыми месяцами являются августа и сентябрь. Реализация на АЗС ежемесячно составляет порядка 220 тыс. тонн. Так как обеспечение сельхозтоваропроизводителей необходимым объемом дизтоплива является первоочередным приоритетом, наравне с АЗС, именно в этот период у нас происходят задержки, накладки по отгрузкам дизтоплива от НПЗ и нефтебаз непосредственно до АЗС», - также объяснил глава Минэнерго.

Он также добавил, что для ускорения доставки дизтоплива с НПЗ на АЗС при правительстве создана комиссия, которая принимает оперативные меры для стабилизации ситуации. Акчулаков выразил надежду, что «данные мероприятия в скором времени позволят нормализовать текущую ситуацию с обеспечением ГСМ для потребителей нашей страны».

«Вопросы логистики – эти вопросы решаются, и поэтому я призываю не создавать какой-то ажиотаж вокруг этого всего. Потому что топливо в стране есть, заводы работают, и нефть в стране добывается в достаточном количестве. Нужно немножко оптимизировать сейчас логистические цепи, сократить несанкционированный переток. Поэтому здесь всем нужно понимать, что в принципе топлива достаточно. Вопрос логистики – это вопрос нескольких дней. Ситуация, на мой взгляд, должна нормализоваться», - резюмировал Акчулаков.