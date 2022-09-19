Инвестиционная (не)привлекательность

До начала пандемии Казахстан имел устойчивую инвестиционную привлекательность за счет своей нефтегазовой индустрии в течение почти трех десятилетий. Однако разлад цепочек поставок и производства привел к снижению притока иностранного капитала в страну. В 2020 году Казахстан столкнулся с 30% падением объема внешних инвестиций (до $17,2 млрд), но уже в 2021 он вырос на 38% (до $23,7 млрд), вернувшись к уровню 2017-2019 годов.

2022 год начался с более масштабных потрясений. Но если январские события не побудили аналитиков публиковать негативные прогнозы и снижать суверенный рейтинг Казахстана, то с началом войны в Украине они обратили внимание как на угрозу внешней безопасности, так и на внутреннюю нестабильность страны. В числе первых на них указало агентство S&P, опубликовавшее в начале сентября очередную рейтинговую оценку Казахстана, в которой был сохранен его инвестиционный статус, но с негативным прогнозом.

Аналитики S&P могут понизить рейтинги страны в ближайшие два года в случае снижения пропускной способности трубопровода КТК, что приведет к сокращению нефтяного экспорта и ударит по бюджетным возможностям государства. Это произойдет и при реализации внутренних рисков: если правительство не сможет справиться с инфляцией, возможности Казахстана выполнять обязательства по госдолгу, или если оно не справится с потенциально возможными протестами и беспорядками. В случае снижения рейтингов Казахстан ждут затруднения в поисках внешнего фондирования и его удорожание.

Азиатский банк развития в целом положительно оценивает то, как он складывался до сегодняшнего дня. В то же время институт не отрицает и наличия слабых сторон в инвестиционной политике страны, выделив из их числа качество государственного управления и концентрацию на нефтедобывающей отрасли. Правительство делает шаги в этих направлениях, и они уже приносят определённые результаты. «Но результаты от инвестиций, в особенности направленных на улучшение социальной инфраструктуры регионов, пока ещё незначительны», − говорит Нариман Маннапбеков, глава представительства АБР в Казахстане.

В Европейском банке реконструкции и развития более критично оценивают итоги работы над инвестклиматом. «Темпы роста экономики снижаются с 2008 года. В ее кредитовании очевиден перекос в сторону физических лиц и потребительского сектора. Инвестиции в основной капитал не поступают, малые и средние предприятия не растут. Бизнес сосредоточен на торговле и не способен к инновациям и экспорту. А попытки правительства возобновить и ускорить рост ВВП проваливаются», − пояснил Эрик Ливни, главный экономист ЕБРР по Центральной Азии и Монголии.