Инвестиционная (не)привлекательность

Январские события и начало войны в Украине актуализировали вопрос о том, сможет ли Казахстан по-прежнему рассчитывать на существенный приток иностранных инвестиций. Государство продолжает делать ставку на их привлечение, составляя пул многообещающих проектов и обещая всевозможную поддержку тем иностранцам, кто займется их реализацией. Тогда как эксперты сомневаются, что у страны получится делать это в прежней логике. Из-за собственных экономических затруднений Западные страны ограничатся лишь привычными вложениями в нефтегазовую сферу. В ситуации скромных внутренних ресурсов для развития альтернативой может стать поворот к азиатским и ближневосточным рынкам капитала, который начался задолго до ухудшения геополитической обстановки.
Власть поговорила с экспертами о том, какие инвестиционные перспективы и проблемы есть у Казахстана в нынешней ситуации.
До начала пандемии Казахстан имел устойчивую инвестиционную привлекательность за счет своей нефтегазовой индустрии в течение почти трех десятилетий. Однако разлад цепочек поставок и производства привел к снижению притока иностранного капитала в страну. В 2020 году Казахстан столкнулся с 30% падением объема внешних инвестиций (до $17,2 млрд), но уже в 2021 он вырос на 38% (до $23,7 млрд), вернувшись к уровню 2017-2019 годов.
2022 год начался с более масштабных потрясений. Но если январские события не побудили аналитиков публиковать негативные прогнозы и снижать суверенный рейтинг Казахстана, то с началом войны в Украине они обратили внимание как на угрозу внешней безопасности, так и на внутреннюю нестабильность страны. В числе первых на них указало агентство S&P, опубликовавшее в начале сентября очередную рейтинговую оценку Казахстана, в которой был сохранен его инвестиционный статус, но с негативным прогнозом.
Аналитики S&P могут понизить рейтинги страны в ближайшие два года в случае снижения пропускной способности трубопровода КТК, что приведет к сокращению нефтяного экспорта и ударит по бюджетным возможностям государства. Это произойдет и при реализации внутренних рисков: если правительство не сможет справиться с инфляцией, возможности Казахстана выполнять обязательства по госдолгу, или если оно не справится с потенциально возможными протестами и беспорядками. В случае снижения рейтингов Казахстан ждут затруднения в поисках внешнего фондирования и его удорожание.
Азиатский банк развития в целом положительно оценивает то, как он складывался до сегодняшнего дня. В то же время институт не отрицает и наличия слабых сторон в инвестиционной политике страны, выделив из их числа качество государственного управления и концентрацию на нефтедобывающей отрасли. Правительство делает шаги в этих направлениях, и они уже приносят определённые результаты. «Но результаты от инвестиций, в особенности направленных на улучшение социальной инфраструктуры регионов, пока ещё незначительны», − говорит Нариман Маннапбеков, глава представительства АБР в Казахстане.
В Европейском банке реконструкции и развития более критично оценивают итоги работы над инвестклиматом. «Темпы роста экономики снижаются с 2008 года. В ее кредитовании очевиден перекос в сторону физических лиц и потребительского сектора. Инвестиции в основной капитал не поступают, малые и средние предприятия не растут. Бизнес сосредоточен на торговле и не способен к инновациям и экспорту. А попытки правительства возобновить и ускорить рост ВВП проваливаются», − пояснил Эрик Ливни, главный экономист ЕБРР по Центральной Азии и Монголии.
Экономист Касымхан Каппаров сомневается, что об инвестиционной политике Казахстана можно говорить как о полноценной и системно развивающейся: «Оценивая количество крупных проектов, реализованные за последние 10 лет, мы не видим достаточно инвестиций, соразмерных тем, что были привлечены в нефтегазовый сектор в 90-х и 2000-х годах. Инвестиции со стороны 500 крупнейших компаний, входящих в индекс S&P 500, также представлены в стране крайне слабо».
Ухудшающееся состояние внутренней и внешней политической среды, главными следствиями которого может стать структурный кризис и замыкание Казахстана в региональных границах, ставят под вопрос то, насколько страна по-прежнему может рассуждать в категориях инвестиционного климата.
Что угрожает инвестклимату сильнее всего?
Вопреки тому, что фактор войны в Украине потенциально ухудшает инвестиционный климат Казахстана, опрошенные Властью институты и эксперты не считают его главной угрозой для инвестиционной политики страны.
В АБР полагают, что нарастание рисков снижает привлекательность страны. Тогда как в ЕБРР утверждают, что пока Казахстан выигрывает от этой ситуации, хотя изначально урон его экономике казался неизбежным. Например, страна стала основным каналом параллельного импорта для России, обеспечивая поставки технологической продукции и компонентов. Казахстан также получает выгоду от скачка цен на нефть: несмотря на технические сбои на терминале КТК в Новороссийске, экспорт сырья по этому каналу в первой половине 2022 года вырос на 85% до $24,8 млрд.
Тогда как момент внутренней стабильности может угрожать инвестиционным перспективам Казахстана куда больше. В АБР заметили, что власти Казахстана сумели удержать инвестиционный рейтинг страны после январских событий. Каппаров аргументировал это сохраняющимся намерением государства выполнять контракты. Президент Касым-Жомарт Токаев уже несколько раз подтверждал это в своих обращениях к нации, хотя однажды обозначил необходимость «корректировки» условий крупнейших договоренностей.
Однако именно январские события показали большую слабость Казахстана с точки зрения социальной политики, экономики, безопасности и отсутствия конфликтов внутри элиты, констатирует политолог Досым Сатпаев. Репутация страны как политически устойчивой была разрушена, а Токаев теперь воспринимается как транзитный президент, с уходом которого вновь могут произойти серьезные изменения. При этом авторитарный стиль управления стал оцениваться инвесторами и всеми заинтересованными сторонами как самый высокий риск для внутренней политики.
Кроме того, сентябрьское послание президента не удовлетворило иностранный бизнес. В нем президент анонсировал пересмотр принципов экономического и налогового администрирования, что, по словам политолога, напоминает всем о непредсказуемых изменениях, проводимых командой Назарбаева: «Наряду с этим решение Токаева провести досрочные выборы связаны также с его страхом реванша проназарбаевских сил. Он боится, что те могут хорошо подготовиться к президентским выборам 2024 года и парламентским в 2025 году».
Однако в АБР подчеркивают, что инвестиционный потенциал казахстанских компаний и правительства становится ограниченным или вовсе исчерпанным из-за завершения периода рекордно низких процентных ставок. Мягкая монетарная политика западных центральных банков позволяла многим государствам привлекать дешевое финансирование. Но с начала этого года суперциклу наступил конец. Это сделает условия привлечения долгосрочного капитала менее благоприятными для многих стран, включая Казахстан.
Есть ли альтернативы внешним инвестициям?
Один из возможных выходов в этих условиях − задействовать для инвестиций некогда выведенные из Казахстана капиталы. С февраля в Казахстане действует межведомственная комиссия, вырабатывающая механизмы по их возврату. Они участвуют в расследовании по меньшей мере трех десятков уголовных дел и уже выявили незаконные операции на несколько миллиардов долларов. По данным исследования Global Financial Integrity, только за период 2004-2013 из Казахстана было выведено по меньшей мере $167 млрд.
Возвращенный капитал помог бы существенно нарастить инвестиции в экономику, говорит Каппаров. Однако юридические процессы возврата этих средств будут долгими, поэтому рассчитывать на них в промежутке от 1 до 3 лет невозможно. Помимо этого государство может использовать выведенные деньги для решения текущих социальных проблем, направив их на расширение льгот и повышение зарплат. «Поэтому я бы не стал говорить, что возврат капитала на текущем этапе может помочь с инвестициями. Хотя если будет заявлено, что эти средства инвестируют в какие-то инфраструктурные проекты, это улучшит инвестиционную привлекательность страны».
Ограничения есть и в части самостоятельной инвестиционной активности предприятий. Их собственные средства уже являются основным источником вложений в основной капитал. В 2021 году их доля достигла 71,1% (или 9,4 трлн тенге) всего объема инвестиций в страну. У этой отметки они держатся последние 10 лет. В министерстве национальной экономики ожидают, что меры по совершенствованию налоговой системы, регулированию закупок и сокращению теневой экономики позволят высвободить еще больше внутренних резервов для развития экономики.
Но реальные возможности предприятий могут оказаться гораздо скромнее из-за низкой кредитной активности банков, которые в то же время обладают колоссальной ликвидностью. Каппаров настаивает, что без кредитной подушки они не смогут создавать больше рабочих мест и интенсивно расширяться. Кроме того, поскольку предприятия долгое время разделяли свой бизнес на мелкие фирмы для оптимизации налоговых выплат, они не могут в должной степени получать финансирование через Казахстанскую фондовую биржу.
Инвестиционная политика все еще в приоритете
Несмотря на все риски и возможные альтернативы, Казахстан намерен продолжать практику привлечения зарубежного финансирования в соответствии с концепцией инвестиционной политики до 2026 года, заявили в Миннацэкономики. Ее главной целью станет открытие новых экспортоориентированных и высокотехнологичных производств, встраивающих страну в региональные и глобальные цепочки создания стоимости. Они также призываны обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность.
«За годы независимости Казахстан привлек порядка $400 млрд инвестиций и по-прежнему является лидером среди стран СНГ по уровню инвестиционной привлекательности. Сегодня одним из индикаторов благоприятности инвестиционного климата является постоянно формирующийся в стране пул инвестиционных проектов», − объяснили в министерстве причину, по которой Казахстан не видит смысла отказываться от конкуренции за внешний капитал.
Составлением портфолио инвестпроектов занимается АО НК «Kazakh Invest», входящая в структуру министерства иностранных дел. Получив статус нацкомпании в 2017 году, она стала работать над приглашением в страну как можно большего числа крупных зарубежных и транснациональных компаний, заниматься сквозным сопровождением инвестиционных проектов, создавать инфраструктуру для инвесторов, а также улучшать имидж и осведомленность о Казахстане среди мирового бизнес-сообщества.
Сформированный Kazakh Invest пул состоит из 761 проекта на общую сумму 24,14 трлн тенге. Приоритетными отраслями для него стали агропромышленный сектор, пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых (металлургия, химия и нефтехимия). Ряд проектов также охватывают отрасли машиностроения, логистики, туризма, фармацевтики, цифровых и зеленых технологий. За прошлый год нацкомпания организовала 193 визита инвесторов в регионы Казахстана и рассмотрела более 2000 обращений.
Ключевыми источниками инвестиций для Казахстана остаются 11 стран: США, ОАЭ, Турция, Япония, Южная Корея, Китай, Россия, Германия, Франция, Великобритания и Италия. Также в стратегии Kazakh Invest определены 27 перспективных стран для поиска инвестиций, включая Австрию, Испанию, Саудовскую Аравию, Малайзию, Индонезию, Индию, Польшу, Чехию, Швейцарию, Канаду и Австралию. При этом в нацкомпании заверили, что Западный бизнес не потерял мотивацию вкладывать деньги в Казахстан.
Стимулировать инвесторов из этих стран в Kazakh Invest рассчитывают содействием в решении проблем с налогообложением, таможенным оформлением, правовыми коллизиями, выделением земельных участков и подведением инфраструктуры. Помимо этого поддержку им продолжат оказывать совет иностранных инвесторов при президенте, институт инвестиционного омбудсмена и инвестиционный штаб при премьер-министре.
Несмотря на то, что за прошлый год в Казахстане в 2,5 раза выросли инвестиции в профессиональную, научную и техническую деятельность, и почти в 3 раза − в сельское, лесное и рыбное хозяйство, основной приток средств по-прежнему приходится на горнодобывающую отрасль. С ней же связаны многие проекты единого пула Kazakh Invest. Однако часть собеседников Власти считают более необходимым обеспечить финансирование сельского хозяйства, коммунальной сферы и логистического сектора.
Железнодорожный транспорт, региональные дороги и другая транзитная инфраструктура, как заметили в АБР, особенно важны в нынешней геополитической ситуации. Казахстану необходимо организовать конкурентный транспортно-логистический коридор, в обход России, соединяющий Европу с Китаем и Китай с Южной Азией. Это также позволило бы ему сократить издержки по транспортировке товаров и сырья, которые сейчас составляют порядка 25-40% их конечной стоимости.
Сократится ли приток инвестиций?
В Миннацэкономики не стали отрицать, что внутренние и внешние факторы скажутся на инвестиционной привлекательности Казахстана, но оценить этот эффект в ситуации не закончившейся войны и лишь оформляющихся правил вторичных санкций пока невозможно.
«Несмотря на нынешнюю геополитическую и экономическую реальность, государство не сидит опустив руки. Наоборот, в такие периоды нам нужно активизироваться и реформироваться. Инвесторы будут искать места вложения свободных средств, и Казахстан должен быть всегда готов предлагать свои благоприятные условия. Кризис всегда уходит, а база останется», − подчеркнули в ведомстве.
В Kazakh Invest пояснили, что какой бы сложной ни была ситуация, Казахстан сохраняет свои ключевые инвестиционные преимущества, а именно: географическое расположение, доступ к рынкам, колоссальный объем природных ресурсов и человеческий капитал.
Каппаров не исключает, что из-за роста инфляции и накопившихся проблем в Европе и США объем инвестиций этих стран будет снижаться. Заместить их станет возможным благодаря новым экономическим связям с Турцией, Китаем, Арабскими государствами и странами Персидского залива. Они появляются в процессе регионализации, который лишь усилился с началом войны в Украине. О том, что он происходит давно, свидетельствует прежде всего рост инвестиций из Китая и России: за последние 5 лет достигли 7% от общего объема привлеченных в Казахстан средств. Еще 2,5% в структуре этого портфеля приходится на Южную Корею, 1,5% − на Японию и 1% − на ОАЭ.
«Но не все эти инвестиции являются высокотехнологичными, поскольку идут в сельское хозяйство и торговлю. В основном они будут направлены на импортозамещение, насыщение азиатских и ближневосточных рынков, либо создание базы для продажи своих товаров в Казахстане», − констатирует Каппаров. Однако релокация бизнеса из России и санкции в отношении нее создают основу для развития других производств в Казахстане, который все еще обладает высоким кредитным рейтингом и возможностью экспортировать продукцию в Россию не нарушая санкции.
Сатпаев в свою очередь считает, что поток инвестиций из Западных стран не прекратится. Их компании будут присутствовать как минимум в традиционном добывающем сегменте и уже не смогут покинуть казахстанский рынок в силу высокой потребности в сырье. Тем не менее инвестиции со стороны Запада возобновятся, когда им станут понятны проблемы с инфраструктурой КТК, которые являются для них почти что основным экономическим риском. Американская сторона в лице компаний ТШО, Chevron и Exxon Mobil уже пытается решить их на разных уровнях.
Увеличения инвестиций политолог ожидает прежде всего со стороны Китая − на фоне войны в Украине он только ускорит развитие логистических маршрутов в рамках проекта «Один пояс − Один путь», проходящих в том числе через Казахстан. Европа не вступала в прямую конфронтацию с Китаем и по-прежнему рассматривает его рынок как приоритетный. Поэтому логистические проекты будут иметь важнейшее значение для обеих сторон, плюс Европа заинтересована в увеличении поставок казахстанской нефти. Все это будет поддерживать интерес к Центральной Азии, которая, к тому же, выглядит достаточно стабильным регионом даже на фоне приграничных конфликтов.
«У Казахстана появляется уникальный шанс не вступая в открытую конфронтацию с Россией стать транспортно-логистическим хабом. А специалисты, приехавшие в Казахстан из России, Беларуси и Украины, могли бы помочь развитию в стране финансового и IT секторов. С помощью этого Казахстан мог бы стать аналогом Швейцарии, который в окружении воинственных соседей − Германии и Франции − исторически был нейтральной зоной, где можно проводить переговоры и хранить деньги», − подытожил Сатпаев.
Однако в АБР ожидают снижения притока инвестиций в сектора, не связанные с нефтью. Но и вложения в нефтегазовую отрасль могут перестать расти. «Как известно, основные капитальные проекты в нефтегазовом секторе, потреблявшие основную часть иностранных инвестиций, завершены. Мы предполагаем, что в ближайшее время роста крупных капиталовложений здесь не предвидится, но и спада большого тоже не ожидается», − говорит Маннапбеков.
Тогда как в ЕБРР убеждены, что Казахстан продолжит получать инвестиции, но только в добывающие отрасли − нефть, газ, металлы и их переработку. Это тот тип инвестиций, который поступает в страны вопреки всем проблемам с инвестиционным климатом и коррупцией. Но Казахстан нуждается в финансировании современных и инновационных производств, не привязанных к природным ресурсам.
«Успех этого зависит от того, насколько успешным будет нынешний раунд реформ», − резюмировал Ливни. Остальная часть экономики недокапитализирована, поскольку капитал накапливается и сохраняется за пределами Казахстана из-за слабой защиты прав собственности, а также неработающих судебной и правоохранительной систем. Это, по словам экономиста, самый фундаментальный и самый сложный для решения вопрос. Именно его решение должно стать отправной точкой любых реформ.