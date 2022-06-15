Токаев полагает, что соглашения о разделе продукции, заключенные между Казахстаном и иностранными компаниями в 90-х годах, требуют корректировки

Соглашения о разделе продукции, заключенные Казахстаном с иностранными сырьевыми компаниями в 1990-х годах, требуют корректировки, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу «Россия 24». При этом он подчеркнул, что полностью менять правила игры было бы «абсурдно с точки зрения долговременных интересов» Казахстана.

Отвечая на вопрос о большом количестве иностранных инвесторов в экономике Казахстана Токаев предположил, что в начале 90-х годов другого выхода у страны не было. У нее отсутствовали средства на приватизацию крупных сырьевых активов.

«Правительство в те годы было вынуждено приглашать иностранных инвесторов. Первым, кто пришел на наш рынок, были американцы, компания Chevron. Она, вместе с государством, приватизировала крупнейшее месторождение на западе Казахстана. Надо отметить, что американцы работают достаточно успешно, но сами условия того соглашения были подписаны сообразно пониманию инвестиционных соглашений того времени. <…> В Казахстане не было законов о привлечении иностранных инвестиций, и на тот момент соглашения о разделе продукции казались вполне приемлемыми. Cейчас менять правила игры было бы противоестественно, может быть даже абсурдно с точки зрения долговременных интересов нашей страны. Но коррекция, безусловно, должна быть, и этим мы сейчас аккуратно занимаемся», − заявил Токаев.

Он также отметил, что решение России приватизировать крупнейшие активы через залоговые аукционы тоже вряд ли адекватно сегодняшнему дню: «Прямо надо сказать, что и эта система не совсем оправдана. Крупнейшие российские активы фактически бесплатно ушли конкретным лицам. Наверное, с позиции сегодняшнего дня эти соглашения тоже выглядят не совсем правильными».