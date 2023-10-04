«Мы хотим помочь Казахстану реализовать свой "зеленый" потенциал»

Г-н Докерти, во время вашего визита в Астану, на чем были сосредоточены ваши беседы с казахстанскими коллегами?

Мы обсудили целый ряд вопросов, включая наше двустороннее стратегическое партнерство, глобальные проблемы, такие как изменение климата и последствия незаконного вторжения России в Украину. Теперь, когда Великобритания вышла из состава Европейского Союза, мы ведем переговоры о заключении соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое станет новой основой наших двусторонних отношений. Мы надеемся подписать его в ближайшее время.

Соглашение закладывает основу для широкого стратегического партнерства, политического диалога и тесного сотрудничества по обширному кругу направлений, включая внешнюю политику, безопасность, экономику, торговлю и инвестиции, энергетику и изменение климата, образование, правосудие и права человека.

С кем еще вы встречались во время этого визита?

Во время своего короткого визита я встречался с представителями неправительственных организаций, деятельность которых направлена на создание сильных независимых СМИ, а также с представителями бизнеса, желающими инвестировать, в том числе в такие возможности, как "Средний коридор".

Люди из бизнеса, гражданского общества и других секторов, включая блестящих выпускников британских университетов, будут играть ключевую роль в построении справедливого и процветающего Казахстана в течение следующих 30 лет. Мне хотелось услышать их мнение о том, как развивать стратегическое партнерство между Великобританией и Казахстаном и укрепить некоторые из ключевых столпов наших отношений за последний 31 год, включая бизнес, образование и сотрудничество в области безопасности, например, миротворчество.

На каких инициативах в рамках стратегического диалога Великобритания-Казахстан вы конкретно сосредоточились, особенно в том, что касается противодействия изменению климата, укрепления мира и прекращения войны России в Украине?

Мы знаем, какой огромный экономический ущерб наносит война России в Украине странам всего мира, в том числе и Казахстану, поскольку цены растут, а цепочки поставок нарушаются. Я благодарен Казахстану за его последовательную и принципиальную позицию в поддержке территориальной целостности Украины и урегулирования войны в соответствии с принципами Устава ООН. Великобритания вместе с другими партнерами полна решимости оказывать Украине поддержку, необходимую для защиты ее суверенитета и территориальной целостности и прекращения этой войны.

Что касается борьбы с изменением климата, то я считаю, что Великобритания может предложить Казахстану большой опыт, который поможет достичь углеродной нейтральности к 2060 году. У Великобритании есть свой собственный опыт по переходу от угля к возобновляемым источникам энергии. За 15 лет мы сократили долю угля, используемого для производства электроэнергии, с 40% до менее чем 5%. Мы увеличили долю возобновляемых источников энергии с менее чем 5% в 2008 году до более чем 40% в настоящее время за счет энергии ветра и солнца, а также био- и гидроэнергии. Мы находимся на передовом рубеже новых технологий, таких как водород, и доказали, что энергоэффективность — это самая дешевая инвестиция, которую можно сделать для сокращения выбросов.

Мы хотим помочь Казахстану реализовать свой «зеленый» потенциал, и нас вдохновляют его значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, заинтересованность в подписании Глобального обязательства по метану, а также целенаправленные усилия по лесовосстановлению и лесоразведению. Так называемые «природосберегающие решения» являются жизненно важными элементами, помогающими защитить водные ресурсы и экосистемы.