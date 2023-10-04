«Мы хотим помочь Казахстану реализовать свой "зеленый" потенциал»

2 октября министр Великобритании по делам Европы Лео Докерти посетил Астану в рамках стратегического диалога «Великобритания-Казахстан». Он провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Романом Василенко и принял участие в ряде встреч с официальными лицами и представителями неправительственных организаций.
Г-н Докерти, во время вашего визита в Астану, на чем были сосредоточены ваши беседы с казахстанскими коллегами?
Мы обсудили целый ряд вопросов, включая наше двустороннее стратегическое партнерство, глобальные проблемы, такие как изменение климата и последствия незаконного вторжения России в Украину. Теперь, когда Великобритания вышла из состава Европейского Союза, мы ведем переговоры о заключении соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое станет новой основой наших двусторонних отношений. Мы надеемся подписать его в ближайшее время.
Соглашение закладывает основу для широкого стратегического партнерства, политического диалога и тесного сотрудничества по обширному кругу направлений, включая внешнюю политику, безопасность, экономику, торговлю и инвестиции, энергетику и изменение климата, образование, правосудие и права человека.
С кем еще вы встречались во время этого визита?
Во время своего короткого визита я встречался с представителями неправительственных организаций, деятельность которых направлена на создание сильных независимых СМИ, а также с представителями бизнеса, желающими инвестировать, в том числе в такие возможности, как "Средний коридор".
Люди из бизнеса, гражданского общества и других секторов, включая блестящих выпускников британских университетов, будут играть ключевую роль в построении справедливого и процветающего Казахстана в течение следующих 30 лет. Мне хотелось услышать их мнение о том, как развивать стратегическое партнерство между Великобританией и Казахстаном и укрепить некоторые из ключевых столпов наших отношений за последний 31 год, включая бизнес, образование и сотрудничество в области безопасности, например, миротворчество.
На каких инициативах в рамках стратегического диалога Великобритания-Казахстан вы конкретно сосредоточились, особенно в том, что касается противодействия изменению климата, укрепления мира и прекращения войны России в Украине?
Мы знаем, какой огромный экономический ущерб наносит война России в Украине странам всего мира, в том числе и Казахстану, поскольку цены растут, а цепочки поставок нарушаются. Я благодарен Казахстану за его последовательную и принципиальную позицию в поддержке территориальной целостности Украины и урегулирования войны в соответствии с принципами Устава ООН. Великобритания вместе с другими партнерами полна решимости оказывать Украине поддержку, необходимую для защиты ее суверенитета и территориальной целостности и прекращения этой войны.
Что касается борьбы с изменением климата, то я считаю, что Великобритания может предложить Казахстану большой опыт, который поможет достичь углеродной нейтральности к 2060 году. У Великобритании есть свой собственный опыт по переходу от угля к возобновляемым источникам энергии. За 15 лет мы сократили долю угля, используемого для производства электроэнергии, с 40% до менее чем 5%. Мы увеличили долю возобновляемых источников энергии с менее чем 5% в 2008 году до более чем 40% в настоящее время за счет энергии ветра и солнца, а также био- и гидроэнергии. Мы находимся на передовом рубеже новых технологий, таких как водород, и доказали, что энергоэффективность — это самая дешевая инвестиция, которую можно сделать для сокращения выбросов.
Мы хотим помочь Казахстану реализовать свой «зеленый» потенциал, и нас вдохновляют его значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, заинтересованность в подписании Глобального обязательства по метану, а также целенаправленные усилия по лесовосстановлению и лесоразведению. Так называемые «природосберегающие решения» являются жизненно важными элементами, помогающими защитить водные ресурсы и экосистемы.
В связи с войной в Украине и связанными с этим санкциями против России, на что обращает внимание Великобритания, наблюдая за обходом санкций странами Центральной Азии, включая Казахстан? Грозит ли Казахстану опасность попасть под санкции в случае продолжения этих схем обхода санкций?
Санкции являются важнейшей частью нашей стратегии, направленной на оказание давления на президента Путина с целью заставить его прекратить незаконную войну и обеспечить, чтобы наши технологии не использовались для убийства мирных жителей. Казахстан продолжает демонстрировать, что он будет соблюдать санкции и не станет «черным ходом» для их обхода. Я благодарен за открытый диалог, который мы ведем по этому вопросу. Работая в духе доброй воли и партнерства, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы минимизировать экономические последствия войны России в Украине для Казахстана.
Британские компании инвестируют в Казахстан уже несколько десятилетий. Какими вы видите ближайшие несколько лет для британского частного сектора в Казахстане, учитывая стремительную инфляцию, высокие процентные ставки и растущий уровень бедности среди населения?
Британские компании, институты и опыт сыграли определяющую роль в поддержке Казахстана в создании ключевых стратегических секторов, таких как образование, авиация, финансы и право. Несмотря на то, что Казахстан сталкивается с непростыми экономическими проблемами, мы продолжаем наблюдать большую уверенность среди британских компаний, работающих в Казахстане. Приведем несколько примеров: в таких отраслях, как добыча важнейших полезных ископаемых и горнодобывающая промышленность, мы имеем крупные и небольшие горнодобывающие компании, активно ищущие новые проекты, а ведущие компании в цепочке поставок предлагают технические решения для создания безопасных и устойчивых горнодобывающих предприятий.
Во время моего визита компания AstraZeneca подписала соглашение с министерством здравоохранения о локализации производства некоторых из своих лучших брендовых препаратов для продажи на территории Центральной Азии. Таким образом, у нас есть много поводов для оптимизма, если правительство будет продолжать уделять внимание постоянному улучшению условий ведения бизнеса, прислушиваться к его мнению и следить за тем, чтобы такие вопросы, как налоговая политика соответствовали лучшей международной практике.
Посредством недавних реформ, особенно в части законодательства о возврате незаконно выведенных активов (аналогичного закону о необъяснимом происхождении богатства в Великобритании), правительство Казахстана, похоже, намерено бороться с коррупцией и клептократией. Эти меры, по-видимому, соответствуют аргументам депутата Маргарет Ходж, высказанным почти два года назад. Проводите ли вы консультации с правительством и одобряете ли последние изменения в этой области?
Нелегальные финансовые потоки оказывают существенное и разрушительное воздействие на общество и экономику. Мы поддерживаем предложения президента Касым-Жомарта Токаева по борьбе с незаконным финансированием и сотрудничаем с нашими казахстанскими коллегами по вопросам, связанным с незаконным финансированием и возвращением активов. В последние годы Великобритания значительно укрепила собственные законодательные инструменты для борьбы с коррупцией, включая Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года, который предусматривает наложение финансовых санкций в целях предотвращения или борьбы с серьезной коррупцией.
В Казахстане мы надеемся, что успешный пример Международного финансового центра «Астана» с его международным судом и арбитражным центром позволит новому поколению казахстанских юристов получить необходимый опыт в области лучшей международной практики в коммерческом праве. Он пользуется большим успехом: с января 2018 г. завершено и приведено в исполнение более 2 000 дел на общую сумму почти $700 млн. В области уголовного права мы, как и многие наши партнеры, на протяжении многих лет вкладываем средства в обучение судей, в подготовку судов присяжных. Но, конечно, еще одним важнейшим элементом борьбы с коррупцией в любом обществе является бесстрашная, основанная на фактах журналистская деятельность.
Британская комиссия посетила Алматы и подвергла резкой критике соблюдение процессуальных норм при рассмотрении дела Жанболата Мамая, политического активиста, отсидевшего несколько месяцев в тюрьме. Как вы оцениваете состояние прав человека в Казахстане? Во время своего визита в марте министр иностранных дел Джеймс Клеверли подчеркнул необходимость улучшения ситуации со свободой СМИ и правами человека. Как, по вашему мнению, развивается сотрудничество в этой области?
За последние 18 месяцев мы приветствовали приверженность президента Токаева идее «нового» — честного и справедливого Казахстана, предусматривающего политические реформы и меры по усилению защиты прав человека, в том числе путем придания уполномоченному по правам человека более высокого конституционного статуса и увеличения финансирования, а также создания Конституционного суда.
В частности, казахстанские НПО справедливо продолжают настаивать на важности прозрачного расследования и публичного отчета о том, что произошло в январе 2022 года и как погибли по меньшей мере 238 человек, включая 19 сотрудников правоохранительных органов.
Как сказал Комиссар ООН по правам человека во время своего визита в апреле 2023 года, задача состоит в том, чтобы убедиться, «что обещания действовать в области прав человека воплощаются в действия на местах». И снова я подчеркиваю важность профессиональной, независимой журналистики в каждой стране, в том числе в Великобритании и Казахстане, для честного освещения проблем, привлечения правительства к ответственности и, таким образом, создания более эффективных и ответственных институтов.
Я знаю, что в Казахстане продолжается обсуждение нового законопроекта о средствах массовой информации и о том, как лучше поддержать независимость СМИ — это хороший знак. Это показывает, что идет живая и активная дискуссия по этому жизненно важному вопросу.