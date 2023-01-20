​Британской комиссии, изучающей дело Жанболата Мамая, отказали во встречах с властями Казахстана и подсудимым

Независимая комиссия, изучающая судебное дело лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболата Мамая, заявила об отказе властей Казахстана в проведении двухсторонних встреч, а также о запрете личных встреч с подсудимым.

Таяб Али, партнер юридической фирмы Bindmans, выступая на пресс-конференции в Алматы в пятницу, представил двух из трех членов специальной комиссии и подверг критике казахстанские власти за то, что те сначала согласились провести встречи на высшем уровне, но затем отменили их в последнюю минуту.

Делегация из Великобритании прибыла в Алматы 15 января после ряда встреч с посольством Казахстана в Лондоне, которое организовало переговоры с заместителем министра иностранных дел Казахстана Романом Василенко и председателем Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности мажилиса Айгуль Куспан.

На пресс-конференции в Алматы члены комиссии сообщили, что они были приглашены в частном порядке и действуют независимо от британского или казахстанского правительства, юридической фирмы Bindman или нескольких граждан Казахстана, которые финансировали работу комиссии.

Отвечая на вопрос Власти, Али сказал, что имена тех, кто финансирует расследование, пока не будут озвучиваться, «в основном по соображениям безопасности, учитывая контекст, в котором проходит это судебное дело».

Лорд Макдональд, один из членов комиссии и бывший главный прокурор Англии и Уэльса, отметил, что комиссия опубликует отчет, как только соберет достаточно доказательств. Вместе с отчетом Али пообещал, что собранные материалы будут доступны общественности.

Роберт Бакленд, один из членов комиссии и член британского парламента, сказал: «Мы − британские парламентарии, но мы также и юристы», подчеркнув значимость состава комиссии.

Кейт Гулд, партнер Bindmans, подчеркнула, что миссия по установлению фактов в Казахстане уже принесла результаты. Комиссии уже удалось побеседовать с более чем 40 свидетелями событий Кровавого января, включая жертв и родственников жертв. Для комиссии «контекст событий Кровавого января важен, потому что Жанболат Мамай был обвинен в преступлениях, связанных с этими событиями».

Адвокат Мамая, Жанара Балгабаева, подчеркнула, что процесс против ее клиента политически мотивирован, и что Мамай подвергается политическим преследованиям с 2016 года: «Единственная разница между его задержанием в 2016 году и задержанием в прошлом году заключается в том, что в 2022 году он не был жертвой пыток или жестокого обращения во время содержания под стражей».

Представители комиссии заявили, что они продолжат попытки организовать встречи с представителями правительства и правоохранительных органов Казахстана. Они объяснили, что их цель приехать в Казахстан и выслушать все стороны.