​Улучшил ли 2023 год благосостояние казахстанцев?

Дмитрий Мазоренко, Власть

В 2023 году правительство Казахстана, следуя новой экономической политике Касым-Жомарта Токаева, приняло ряд мер для снижения уровня социально-экономического неравенства граждан. К существенным изменениям, тем не менее, эти меры не привели и вряд ли на них можно рассчитывать и в будущем.

Муслим Хасенов, ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, анализирующий социальную политику, сомневается, что принятие концепций развития, увеличение МЗП и другие решения государства приведут к кардинальной перестройке социальной системы:

«У нас копятся проблемы, но их не хотят решать системно. Легче принять очередную концепцию и сказать, что нам поможет улучшение администрирования. Но система госуправления не была трансформирована, в ней остались прежние люди, действующие по-старому».

Правительство продолжает делать ставку на рост экономики и деловой активности, ожидая, что увеличение налогов и создание рабочих мест приведут к повышению благосостояния казахстанцев.

Экономика при этом все еще страдает от недостатка денег, на что указывает из года в год растущий дефицит республиканского бюджета.

По мнению экономиста Тимура Сакенова, причина нынешней ситуации в том, что деньги разными способами — через оплату за импортные товары или покупку зарубежных ценных бумаг Национальным фондом и ЕНПФ — покидают пределы Казахстана. А также в непрекращающейся практике утилизации тенговой ликвидности через ноты Национального банка.

«Люди даже Камри не могут продать на рынке, поскольку у покупателей нет средств. <...> Для роста ВВП необходима обеспеченность денежной массой М1 (количества наличных и безналичных средств, которые находятся в экономическом обороте — .В), которая не влияет на инфляцию».

Несмотря на это, правительство ожидает 5% роста ВВП в 2024 году при небольшом снижении трансферта из Нацфонда и довольно скромных прогнозах по увеличению доходов бюджета.

Аналитики Центра исследования прикладной экономики (AERC) чуть более скромно оценивают потенциал роста экономики — в 4,2%.

Но каким бы ни сложился ВВП следующего года, это не улучшит благосостояние граждан, уверен экономист Куат Акижанов.