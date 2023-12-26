Банкам и микрофинансовым организациям ужесточат требования по выдаче кредитов гражданам

Банки и микрофинансовые организации в Казахстане в будущем обяжут соблюдать требование о том, чтобы ежемесячный платеж по кредиту не превышал половины официального дохода заемщика. Также планируется установить предельный размер потребительского кредита — 5 млн. тенге для банков и 2 млн. для МФО, такие правки предлагается внести в закон о минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков.

«Предлагается ввести запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам свыше 90 дней», — сказал один из разработчиков законопроекта, депутат мажилиса Мади Такиев.

При этом, уточнил он, запрет не будет распространяться на случаи выдачи займа для погашения займа физического лица на улучшающих условиях. Также депутаты предлагают запретить начислять вознаграждение по займам лиц, имеющих просроченную задолженность свыше 90 дней.

В новых поправках парламентарии также предлагают ограничить размеры потребительского займа, которые сейчас выдаются на крупные суммы и длительные сроки.

«Предлагается ввести понятие потребительского кредита, и в дальнейшем на нормативном уровне ограничить его максимальное значение [для банков – 5 млн. тенге, для МФО – 2 млн.]», — добавил депутат.

Кроме того, вводится новый макропруденциальный норматив – отношение совокупной задолженности граждан по кредитам банков и микрофинансовых организаций к доходу заемщика.

«Теперь обязательным для банков и МФО при выдаче кредита будет требование, чтобы ежемесячный платеж по кредиту не превышал половины официального дохода заемщика», — подчеркнул Такиев.

Законопроект также предусматривает расширение полномочий банковского омбудсмена. Если сейчас он рассматривает споры по ипотечным займам, то после принятия — по всем кредитам граждан.

Вместе с тем депутаты предложили запретить выселение семей с несовершеннолетними детьми из единственного жилья в отопительный сезон. В настоящее время такой запрет действует только в отношении социально уязвимых слоев населения.