Как сделать политику содействия занятости в Казахстане эффективной?

Исследования и прогнозы показывают, что в ближайшие 10 лет в Казахстане резко увеличится численность рабочей силы из-за скачка рождаемости в 2000-е годы. При этом Казахстан уже страдает от серьезной безработицы, которая, по мнению экспертов, маскируется под категорией самозанятых.

Правительство Казахстана реализует программы содействия занятости с 2000 года. Сначала они были направлены на смягчение последствий перехода к рыночной экономике, а затем эффектов мирового финансового кризиса 2008 года. Оба этих события сильно ударили по доходам граждан и резко увеличили безработицу.

Однако непосредственные участники госпрограмм и эксперты негативно оценивают результаты этих мер. Их главный изъян состоит в том, что они неспособны как создать достаточное число рабочих мест, так и сделать их долгосрочными.

Кроме того, государственные программы содействия занятости нацелены на увеличение рабочих мест, не требующих высокой квалификации, с низкой оплатой труда в размере 100-200 тыс. тенге.

Проблема программ занятости в Казахстане заключается не в том, как устроены отдельные ее элементы, а какие принципы лежат в ее основе.

Как объясняют в министерстве труда и социальной защиты, все эти программы нужны для стабилизации рынка труда в неблагоприятный период для экономики. Эксперты также считают, что подобные меры необходимы для поддержания безработицы в «естественных границах» 5-7%.

Экономист Куат Акижанов подчеркивает, что эта логика не ведет к обеспечению всех граждан рабочими местами с высокими зарплатами. Наоборот, она создает нужную «гибкость» для работодателей, которые могут экономить на оплате труда, держа работников в страхе быть уволенными.

Альтернативой этому может быть активная программа занятости Швеции, которая предполагает как широкие возможности для обучения, переобучения и повышения компетенций кадров, так и другую модель субсидирования их заработной платы.

Шведская модель субсидирования зарплат подразумевает их солидарную выплату, когда половина суммы каждого работника покрывается государством, а другая — предприятием.

Страна использовала этот подход в момент трансформации своей экономики, чтобы ослабить финансовую нагрузку на работодателей и позволить им развивать новые отрасли производства. Государство оказывало работодателям поддержку только если они создавали новые рабочие места.

В результате Швеции удалось держать безработицу на уровне 1-2% с 1951 года до начала 1990-х, а также обеспечить своих граждан постоянными рабочими местами с высоким заработком.

Власть рассказывает, какие меры предпринимало государство для поддержки занятости, и как их можно изменить с учетом более успешного опыта Швеции.

Демографический рывок

На третий квартал 2023 года, по данным Бюро нацстатистики, в Казахстане было зарегистрировано 9 млн. экономически активных граждан. Количество безработных среди них составляло 451 тыс. человек (5%).

Как отмечает эксперт Института международной экономики и политики (ИМЭП) Айман Жусупова, количество безработных может быть сильно заниженным, поскольку большой процент безработных маскируется под видом самозанятых.

Число самозанятых в Казахстане по итогам 9 месяцев 2023 года составило 2,1 млн. человек, или 23% экономически активного населения. Однако не все они имеют стабильную работу с приемлемым уровнем заработка.

Исследование Halyk Finance показывает, что заработок некоторых групп самозанятых не доходит и до средней заработной платы наемных работников. Половина живет на сумму от 60 до 150 тыс. тенге. Доходы еще как минимум 350 тыс. самозанятых ниже прожиточного минимума.