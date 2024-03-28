Почему Италия не главный экспортер казахстанской нефти?

«Через Италию», но не «в Италию»

Около 80% экспорта казахстанской нефти перекачивается через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Это крупный трансграничный трубопровод, который берет начало в Атырауской области и огибает Каспийское море в направлении российского морского порта Новороссийск.

С момента запуска в 2001 году КТК стал основной инфраструктурой для экспорта нефти из Казахстана. А продажа углеводородов является ключевой составляющей ВВП страны.

«Производительность КТК в 1,4 млн. баррелей в день может быть грубо переведена в два танкера в день», — сказал в интервью Власти ведущий аналитик по сырой нефти компании Kpler Виктор Катона.

Однако попав в Новороссийск, казахстанская нефть идет по непредсказуемым и трудно отслеживаемым маршрутам.

Из отраслевых данных мы знаем, что нефть, разгружаемая на морских терминалах Новороссийска, перегружается на нефтяные танкеры, часто принадлежащие нефтетрейдерам. Затем она отправляется через Черное и Средиземное моря по направлениям, соответствующим запросу рынка. Цена каждой партии одной и той же нефти может различаться в зависимости от посредников, пункта назначения и рыночных котировок.

Порт Триест на северо-востоке Италии является одной из основных точек входа казахстанской нефти в Европу через КТК. Отраслевые консультанты Kpler вкратце писали, что «Италия традиционно является основным импортером нефти через КТК, на которую приходится около трети поставок, направляемых в Европу».

Но Катона предупредил, что к этому заявлению следует относиться с недоверием.

«Вы можете видеть, что в Триест направляются огромные объемы нефти, но они не могут считаться “итальянскими”. Триест, скорее, служит воротами для клиентов, не имеющих выхода к морю», — рассказал Катона в интервью Власти.

Короткая остановка в Триесте

Нефть, разгруженная на морском терминале КТК и направляемая в сторону Италии, в большинстве случаев достигает порта Триест. В 2023 году около 76% нефти КТК, отправленной в итальянские порты, попало в Триест. Согласно отраслевым данным, в 2022 году эта доля составляла 85%, а в 2021 году — 89%.