Совет по управлению Нацфондом получит новые функции, но это ничего не изменит

В Казахстане готовятся уточнить и расширить функции совета по управлению Национальным фондом при президенте. Эта структура будет давать главе государства предложения по размеру гарантированного трансферта в республиканский бюджет и определять критически важные объекты и проекты для финансирования при отсутствии альтернативных источников.

По словам опрошенных «Властью» экспертов, расширение функций совета не решает главных проблем Нацфонда — отсутствия подотчетности и прозрачности перед обществом. Более того, оно может усугубить проблемы бюджетной политики.

Новый старый совет

Совет по управлению Нацфонда был создан указом тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева в 2004 году. Эту структуру возглавляет президент, а в ее состав входят представители администрации президента, премьер-министр и его заместители, члены правительства, руководство Национального банка, а также председатель Высшей аудиторской палаты.

Решение о расширении функций совета принято на фоне обострения проблемы высоких изъятий средств из Нацфонда из-за постоянно растущего дефицита бюджета.

Всего с 2013 по 2024 год в бюджет из Нацфонда направили около 38 трлн тенге. С 2020 года из Нацфонда ежегодно изымали свыше 4 трлн тенге. В 2024 году трансферты из него превысили 6 трлн тенге и оказались рекордными за десятилетие.