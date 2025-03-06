Совет по управлению Нацфондом получит новые функции, но это ничего не изменит

В Казахстане готовятся уточнить и расширить функции совета по управлению Национальным фондом при президенте. Эта структура будет давать главе государства предложения по размеру гарантированного трансферта в республиканский бюджет и определять критически важные объекты и проекты для финансирования при отсутствии альтернативных источников.
По словам опрошенных «Властью» экспертов, расширение функций совета не решает главных проблем Нацфонда — отсутствия подотчетности и прозрачности перед обществом. Более того, оно может усугубить проблемы бюджетной политики.
Новый старый совет
Совет по управлению Нацфонда был создан указом тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева в 2004 году. Эту структуру возглавляет президент, а в ее состав входят представители администрации президента, премьер-министр и его заместители, члены правительства, руководство Национального банка, а также председатель Высшей аудиторской палаты.
Решение о расширении функций совета принято на фоне обострения проблемы высоких изъятий средств из Нацфонда из-за постоянно растущего дефицита бюджета.
Всего с 2013 по 2024 год в бюджет из Нацфонда направили около 38 трлн тенге. С 2020 года из Нацфонда ежегодно изымали свыше 4 трлн тенге. В 2024 году трансферты из него превысили 6 трлн тенге и оказались рекордными за десятилетие.
Использование средств Нацфонда растет как из-за отстающего от ожиданий правительства объема собираемых налогов, так и роста государственных расходов — на поддержку экономики, развитие инфраструктуры, выполнение социальных обязательств и обслуживание государственного долга.
Эксперты продолжают ставить под вопрос целесообразность вложения средств Нацфонда в экономику. По их оценке, большая часть из них не приносит эффекта. Ресурсы идут на поддержание работы предприятий и организаций, которые не дают должной отдачи в виде реального роста ВВП, налоговых отчислений и занятости.
Во многом это происходит из-за того, что решения о расходовании средств Нацфонда остаются неподконтрольны обществу. Чаще всего их по своему усмотрению принимает президент. Кроме того, у граждан нет детальной информации о том, из чего состоят активы Нацфонда и как они управляются.
Прозрачности станет еще меньше
По словам экономиста Касымхана Каппарова, изменения, внесенные в закон о совете, ничего кардинально не меняют.
«Там продолжится какое-то коллегиальное обсуждение, но последнее слово все равно будет оставаться за президентом. Какие-то стратегические решения в части сохранения средств Нацфонда, мне кажется, этот совет не будет выполнять. Он также не будет решать из каких активов должен состоять Нацфонд и куда стоит инвестировать его средства», — подчеркивает эксперт.
Мурат Темирханов, советник председателя правления Halyk Finance, напомнил, что до декабря 2022 года средства из Нацфонда брались только через гарантированные и целевые трансферты. Практика их изъятия через другие инструменты — облигационные займы и покупку акций нацкомпаний — была прекращена еще в конце 2016 года.
Темирханов рассказал, что до 2016 года государственные холдинги «Самрук-Казына», «Байтерек» и «КазАгро» получали через облигационные займы крупные суммы, доходящие до триллионов тенге.
«Нацфонд — это неотъемлемая часть бюджета, нам почти 20 лет говорят об этом МВФ и Всемирный банк. Однако решения по облигационным займам из Нацфонда будут приниматься кулуарно, в обход стандартных бюджетных процедур. Почему нельзя делать это прозрачно, через республиканский бюджет, утверждаемый парламентом? Никто не отвечает на этот важный вопрос», — говорит он.
С затруднением доступа к информации об облигационных займах столкнутся даже эксперты, отмечает Темирханов. Начиная с прошлого года расширенный отчет по Нацфонду уже не публикуется. Теперь информацию по облигационным займам можно будет увидеть только в аудированной отчетности Самрук-Казына, то есть через полгода или даже год после их выдачи.
Каппаров полагает, что в связи с запуском инфраструктурных проектов в составе совета по Нацфонду стоит ожидать усиления роли Высшей аудиторской палаты. Ведомство может начать более тщательно проверять целесообразность и эффективность расходования средств Нацфонда, в том числе по квазигосударственному сектору. Не так давно палата уже адресовала вопросы к «Самрук-Казына».
«В этой новости также нет цели повысить прозрачность Нацфонда. Напротив, вскоре чиновники смогут расходовать его в более оперативном режиме, в случаях, когда им не хватает бюджетных средств для своей работы. То есть траты из него могут возрасти», — опасается эксперт.
На вопрос о том, может ли общество получить право контроля за расходами Нацфонда при нынешней системе управления страной, экономист и эксперт по публичной политике Данияр Молдаканов ответил отрицательно.
«Мы вряд ли можем надеяться на включение независимых, тем более неподконтрольных властям, стейкхолдеров в [совет по управлению Нацфондом] в том количестве, в котором их голос имел бы какую-либо значимость в процессе принятия решений», — констатировал он.
На 1 марта активы Нацфонда составили 32,58 трлн тенге, с начала года они сократились на 480,5 млрд тенге, или на 1,45%.
Cогласно прогнозу Центра исследований прикладной экономики (AERC), в 2025 году трансферты из Нацфонда составят 5,2 трлн тенге. Они покроют порядка 80% дефицита бюджета.
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