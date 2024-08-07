Государственные финансы Казахстана в кризисе

В последние 5 лет в Казахстане растет расхождение между доходами и расходами бюджета. Из-за этого в прошлом году его дефицит, по разным оценкам, составил от 4,3 трлн. до 11 трлн. тенге. Такой высокий разброс объясняется использованием внебюджетных источников для финансирования госрасходов (Нацфонд, ЕНПФ, ФСМС и другие), устойчивости которых всегда будет угрожать уязвимость экономики Казахстана перед колебаниями цен на нефть.

В 2024 году правительство рискует столкнуться с не меньшим дефицитом. Из-за недополученных налогов доходы республиканского бюджета за 6 месяцев составили чуть больше половины расходов. Почти две трети запланированных на этот год трансфертов из Национального фонда уже использована для покрытия этих расходов.

Аналитики видят несколько причин появления кризиса госфинансов. Ключевая состоит в том, что наращивая расходы бюджета для борьбы с последствиями экономических кризисов 2008, 2015 и 2020-х годов (эффективность которой остается под вопросом), государство оказалось неспособным вернуться к умеренному уровню расходов в послекризисные годы.

«Скорее всего республиканский бюджет сейчас раздут из-за необходимости финансировать организации, подведомственные министерствам и другим государственным органам (например, "КазСпортИнвест"; "Казахстанский институт общественного развития" и другие). Эти организации не приносят роста экономики, а только обеспечивают занятость огромного числа людей, особенно в Астане», — считает директор Zertteu Research Institute Шолпан Айтенова.

Не менее важной проблемой остается ограниченный контроль всех государственных расходов со стороны парламента. Особенно тех, решение по которым президент принимает на свое усмотрение.

«Парламент должен видеть и утверждать абсолютно все государственные финансы, за исключением тех, которые относятся к местным бюджетам. [Без этого общественности] не будет понятно, как и почему принимаются решения по госрасходам», — говорит советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов.

Власти Казахстана признают проблему разбалансировки госфинансов, но не спешат провести полную ревизию госрасходов и сократить самые неоправданные из них. Взамен они предлагают повысить налоги для банков и игорного бизнеса. Но в лучшем случае это увеличит поступления в бюджет лишь на 1,4 трлн. тенге (6% от запланированных на 2024 год расходов), которых будет недостаточно для преодоления кризиса.