Экологи извлекли 40 тонн мусора из Тихого океана

По оценкам, ежегодно в океан попадает от 1,15 до 2,41 миллиона тонн пластика. Мусорные пятна, подобные тому, что в Тихом океане, образуются вращающимися океанскими течениями, которые тянут выброшенные людьми объекты в одно место. Эти области мусора угрожают флоре и фауне: например, морские животные запутываются в мусоре и глотают его. Кроули сказала, что ее группа планирует новую трехмесячную экспедицию по очистке и надеется, что другие организации последуют ее примеру.

Но проблема загрязнения, конечно, касается не только жителей стран с выходом к большой воде. Например, глобальное движение «Июль без пластика» помогает миллионам людей стать частью решения проблемы загрязнения. Начавшееся в 2011 году и вдохновившее более 120 миллионов участников в 177 странах движение ставит своей целью отказ от одноразовых пластиковых изделий в июле, а в перспективе – и на все дальнейшее время.

Что можно сделать? Для начала, просто отказаться от одноразовых пластиковых соломинок. Или избавиться от четырех главных бытовых пластиковых отходов: пластиковых пакетов, пластиковых соломок, пластиковых стаканов и пластиковых бутылок. А лучше – вообще от всего одноразового пластика. Подробнее можно узнать у местных организаций по переработке пластика: например, Rocket Plastic.

Статья о ситуации с отходами в Казахстане.