Экологи извлекли 40 тонн мусора из Тихого океана

Группа экологов из Института океанских путешествий рассказала, что прошедшая миссия по очистке стала «крупнейшей и самой успешной чисткой океана на сегодняшний день» в Большом тихоокеанском мусорном пятне, которое занимает миллион квадратных километров и лишь по данным на 2018 содержит около 352 миллионов тонн мусора. На участок между Гавайями и Калифорнией приходится наибольшая концентрация плавающих отходов.
Используя спутниковые и беспилотные технологии, экипаж убрал мусор, включавший бутылки от моющих средств, пластиковую мебель и детские игрушки. Они также выловили рыболовные снасти, называемые «призрачными сетями», одну весом 5 тонн, другую – 8 тонн. «Призрачные сети» – это массивные сети из нейлона или полипропилена, которые когда-то потеряли рыбаки и теперь они дрейфуют, накапливая пластиковый мусор. «Огромные сети-призраки очень важно вылавливать из океана, но иногда и маленькие призрачные сети путаются вокруг китов и дельфинов и убивают их», – рассказала CNN Мэри Кроули, основатель Института океанских путешествий.
По оценкам, ежегодно в океан попадает от 1,15 до 2,41 миллиона тонн пластика. Мусорные пятна, подобные тому, что в Тихом океане, образуются вращающимися океанскими течениями, которые тянут выброшенные людьми объекты в одно место. Эти области мусора угрожают флоре и фауне: например, морские животные запутываются в мусоре и глотают его. Кроули сказала, что ее группа планирует новую трехмесячную экспедицию по очистке и надеется, что другие организации последуют ее примеру.
Но проблема загрязнения, конечно, касается не только жителей стран с выходом к большой воде. Например, глобальное движение «Июль без пластика» помогает миллионам людей стать частью решения проблемы загрязнения. Начавшееся в 2011 году и вдохновившее более 120 миллионов участников в 177 странах движение ставит своей целью отказ от одноразовых пластиковых изделий в июле, а в перспективе – и на все дальнейшее время.
Что можно сделать? Для начала, просто отказаться от одноразовых пластиковых соломинок. Или избавиться от четырех главных бытовых пластиковых отходов: пластиковых пакетов, пластиковых соломок, пластиковых стаканов и пластиковых бутылок. А лучше – вообще от всего одноразового пластика. Подробнее можно узнать у местных организаций по переработке пластика: например, Rocket Plastic.