Новый iPhone и слоуфи: главное из ежегодной осенней презентации Apple

Apple Watch

Новые Apple Watch Series 5 никогда не гаснут, постоянно держа дисплей Retina включенным, тогда как ранее для включения экрана пользователь должен был нажать на него. Только когда вы опустите руку, яркость слегка упадет, а частота обновления экрана снизится до одного обновления в секунду. Несмотря на постоянную работу, в Apple обещают, что часы смогут проработать на одном заряде не менее 18 часов, как и предыдущие модели, что получилось благодаря новым материалам дисплея, специальному контроллеру и снижению частоты обновления экрана в пассивном режиме. В часах также есть встроенный компас, обновленные «Карты» и возможность вызова экстренных служб более чем в 150 странах, даже если под рукой нет iPhone.

Новые Apple Watch поступят в продажу 20 сентября. Базовая версия будет стоить $399, версия с поддержкой LTE – $499. Также компания снизила цену на Apple Watch Series 3 до 199 долларов. Доступны будут модели под белую керамику и алюминиевая – полностью выполненная из переработанного металла.

iPad

Обновленный 9,7-дюймовый iPad, самый популярный планшет в линейке компании, получил 10,2-дюймовый экран и Smart Connector для подключения полноразмерной клавиатуры, как в iPad Pro. Работает он на iPadOS и поддерживает возможности iPad Pro, например, связанные с мультизадачностью. Планшет поступит в продажу 30 сентября за $329.

Apple Arcade

Сервис игр Apple Arcade по подписке за $4,99 запустится 19 сентября в 150 странах. Сервис представляет собой универсальную услугу по типу Netflix, только для игр. Он будет работать в отдельной вкладке в App Store – с трейлерами, рекомендациями и редакционными подборками. Есть месяц бесплатного пробного периода.

Apple TV+

Ранее в этом году Apple объявила, что работает над видеосервисом в комплекте с оригинальными программами с Риз Уизерспун, Опрой, Джейсоном Момоа и другими звездами мирового масштаба. Apple TV+ начнет выпускаться 1 ноября и, как и Apple Arcade, будет стоить $4,99 в месяц за семейную подписку. Доступна бесплатная пробная подписка на семь дней. Сервис будет работать на на iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV (3-го поколения), iPod touch и Mac. Покупатели новых iPhone, iPad и Apple TV получат бесплатный год Apple TV+.

iOS 13

Публичная бета-версия операционной системы вышла в июне. Новая iOS 13 выйдет 19 сентября, а iOS 13.1 — 30 сентября.