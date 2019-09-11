Новый iPhone и слоуфи: главное из ежегодной осенней презентации Apple

На своей традиционной сентябрьской презентации Apple представила несколько новых продуктов, ключевые среди которых – новые iPhone и Apple Watch. Vласть собрала информацию о новинках.
iPhone 11
Обновленную версия iPhone XR Apple назвала iPhone 11. Он представлен в шести цветах, в том числе бирюзовый и сиреневый. Смартфон работает на новом процессоре A13 Bionic, который признан самым быстрым процессором в смартфонах. 6,1-дюймовый дисплей сделан из «самого прочного стекла» в истории iPhone. iPhone 11 будет держать заряд батареи на час дольше, чем iPhone XR. Новый чип U1 использует технологию Ultra Wide Band для определения местоположения устройств вокруг (GPS в масштабах комнаты). На задней панели смартфона – две камеры: одна широкоугольная камера и одна сверхширокоугольная камера 12 Мп. Основная оснащена новым сенсором для лучшего автофокуса и более широкого угла съемки. Смартфон позволяет снимать видео в разрешении 4K, 60 кадров в секунду на обеих камерах, тогда как на фронтальную теперь можно снимать замедленные «слоуфи» видео-селфи. Кроме того, улучшился режим портретной съемки и появился ночной режим. Face ID стала работать до 30% быстрее, также iPhone 11 поддерживает технологию Dolby Atmos. Он изготовлен из хирургической стали, а цена на него начинается от $999. iPhone 11 Pro Max, модели шире, увесистее, с быстрой зарядкой на 18 Вт в комплекте и не боящиеся воды и пыли, будут стоить от $1099. Линия Pro, к слову, имеет три камеры, а не две: кроме широкоугольной и сверхширокоугольной, имеется телеобъектив на 12 Мп. Все три камеры могут снимать 4K при 60FPS.
Apple Watch
Новые Apple Watch Series 5 никогда не гаснут, постоянно держа дисплей Retina включенным, тогда как ранее для включения экрана пользователь должен был нажать на него. Только когда вы опустите руку, яркость слегка упадет, а частота обновления экрана снизится до одного обновления в секунду. Несмотря на постоянную работу, в Apple обещают, что часы смогут проработать на одном заряде не менее 18 часов, как и предыдущие модели, что получилось благодаря новым материалам дисплея, специальному контроллеру и снижению частоты обновления экрана в пассивном режиме. В часах также есть встроенный компас, обновленные «Карты» и возможность вызова экстренных служб более чем в 150 странах, даже если под рукой нет iPhone.
Новые Apple Watch поступят в продажу 20 сентября. Базовая версия будет стоить $399, версия с поддержкой LTE – $499. Также компания снизила цену на Apple Watch Series 3 до 199 долларов. Доступны будут модели под белую керамику и алюминиевая – полностью выполненная из переработанного металла.
iPad
Обновленный 9,7-дюймовый iPad, самый популярный планшет в линейке компании, получил 10,2-дюймовый экран и Smart Connector для подключения полноразмерной клавиатуры, как в iPad Pro. Работает он на iPadOS и поддерживает возможности iPad Pro, например, связанные с мультизадачностью. Планшет поступит в продажу 30 сентября за $329.
Apple Arcade
Сервис игр Apple Arcade по подписке за $4,99 запустится 19 сентября в 150 странах. Сервис представляет собой универсальную услугу по типу Netflix, только для игр. Он будет работать в отдельной вкладке в App Store – с трейлерами, рекомендациями и редакционными подборками. Есть месяц бесплатного пробного периода.
Apple TV+
Ранее в этом году Apple объявила, что работает над видеосервисом в комплекте с оригинальными программами с Риз Уизерспун, Опрой, Джейсоном Момоа и другими звездами мирового масштаба. Apple TV+ начнет выпускаться 1 ноября и, как и Apple Arcade, будет стоить $4,99 в месяц за семейную подписку. Доступна бесплатная пробная подписка на семь дней. Сервис будет работать на на iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV (3-го поколения), iPod touch и Mac. Покупатели новых iPhone, iPad и Apple TV получат бесплатный год Apple TV+.
iOS 13
Публичная бета-версия операционной системы вышла в июне. Новая iOS 13 выйдет 19 сентября, а iOS 13.1 — 30 сентября.