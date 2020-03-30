Пропаганда правильного

Художнику Владимиру Твердохлебову 83 года, он автор известного в Алматы фонтана «Восточный календарь» на улице Шевченко, автор мозаик и гобеленов. Пару лет назад мы рассказывали о его мозаиках и витраже в Академии наук. Но кроме всего этого, он работал и над плакатами. В начале 70-х годов Владимир Сергеевич получил заказ от казахстанского подразделения Красного креста:

«Мне предложили эту работу через комбинат изобразительного искусства «Онер». У Красного креста тогда офис был на Толе би-Кунаева, это здание до сих пор сохранилось. Они мне давали темы, готовые фразы и я делал плакаты, которые затем посылались для утверждения в Москву, видимо, там у них был центральный офис. Какие-то плакаты получали награды», — вспоминает Владимир Твердохлебов.