Пропаганда правильного

В 70-х годах прошлого века художник-монументалист Владимир Твердохлебов создавал плакаты по заказу Красного Креста: о необходимости мыть руки, проверяться на туберкулез, заниматься спортом и уметь оказывать первую медицинскую помощь. Прописные истины, которые актуальны всегда, но сейчас — в особенности.
Художнику Владимиру Твердохлебову 83 года, он автор известного в Алматы фонтана «Восточный календарь» на улице Шевченко, автор мозаик и гобеленов. Пару лет назад мы рассказывали о его мозаиках и витраже в Академии наук. Но кроме всего этого, он работал и над плакатами. В начале 70-х годов Владимир Сергеевич получил заказ от казахстанского подразделения Красного креста:
«Мне предложили эту работу через комбинат изобразительного искусства «Онер». У Красного креста тогда офис был на Толе би-Кунаева, это здание до сих пор сохранилось. Они мне давали темы, готовые фразы и я делал плакаты, которые затем посылались для утверждения в Москву, видимо, там у них был центральный офис. Какие-то плакаты получали награды», — вспоминает Владимир Твердохлебов.
Он не был тогда новичком в этом искусстве: во время обучения в Мухинском училище, Твердохлебов работал в жанре оформительского искусства: «Стипендии были низкими, а у нас при училище были экспериментальные мастерские, куда студент мог прийти и попросить какую-нибудь оформительскую работу. Так я оформлял наглядную агитацию в главпочтамте Ленинграда, все почтовые отделения – и витрины и т.д.».
В Алма-Ату Владимир Твердохлебов переехал более 50 лет назад, студии своей не было, и тогда, в 70-е годы, эскизы для плакатов художник делал дома, на кухне. Перед этим изучал, какие плакаты не эту тему уже были созданы, смотрел журналы, например, издание «Декоративное искусство СССР». «Иногда мне попадалась иностранная периодика. Был железный занавес, литературы поступало мало, единственное, с кем мы были связаны, это страны Варшавского договора, иногда от них нам что-то поставляли, иногда даже попадались хорошие журналы из Италии».
После того, как эскиз проходил утверждение в Красном Кресте, плакаты печатались в типографии на улице Макатаева – она, кстати, до сих пор сохранилась. Это одноэтажное здание рядом с фабрикой «Рахат». Твердохлебов говорит, что качество печати было низкое, — использовалась самая дешевая бумага, были проблемы и с передачей цвета и шрифтов, которые художник сам создавал — готовых наборов шрифтов как сейчас, тогда не было. Затем плакаты рассылались по всей республике.
«Я сам нечасто видел свои плакаты. По больницам не ходил, был здоровый, ходил по горам, думал, это будет навечно. Несколько лет назад была моя выставка в музее искусств им. Кастеева, там были и несколько плакатов, и мои друзья говорили, что, оказывается, часто их видели, правда, не знали, что я автор, ведь фамилия художника не всегда печаталась. Узнали много лет спустя», — рассказывает художник.
Выставлялись плакаты Твердохлебова и в Англии: там выставку организовала дочь художника Анара Форрестер. Во время нее к Анаре подошла гостья и сказала, что она родом из Караганды и помнит эти работы: они висели в школе и в поликлинике.